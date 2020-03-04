Her dondurma 'Maraş Dondurması' diye satılamayacak

'ÜZERİNDE ETİKETİ OLAN DONDURMA, HAKİKİ MARAŞ DONDURMASI'DIR' Denetim haklarının kendilerinde olduğunu ifade eden Serdar Zabun, şöyle devam etti: "Piyasadaki Maraş dondurmasının gerçek hakiki Maraş dondurması, bizim şartlarımıza, bizim lisansımıza uygun halde pazarda sunulması için biz de gerekli çalışmaları yapmaya başladık. Elbet de denetim hakkı bizde. Bunları artık yürürlüğe koyduk ve takibine başlıyoruz.