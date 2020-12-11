MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek KültürüHepsinin tadı ve aroması farklı... İlk kez görenler büyük şaşkınlık yaşıyor
GeriYemek Kültürü Hepsinin tadı ve aroması farklı... İlk kez görenler büyük şaşkınlık yaşıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Yemek Kültürü
DHA
Haber Giriş: 11 Aralık 2020 - 10:24 | 

Hepsinin tadı ve aroması farklı... İlk kez görenler büyük şaşkınlık yaşıyor

Antalya’nın Serik ilçesinde yetişen yenebilir çiçekler yemeklere, salatalara, tatlılara lezzet katarken, görselliğiyle de sofralara renk katıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Antalya’nın Serik ilçesinde yetişen yenebilir çiçekler yemeklere, salatalara, tatlılara lezzet katarken, görselliğiyle de sofralara renk katıyor.

2
Abone Olgoogle-news

Dünya liderlerinin Antalya’daki G20 Zirvesi’nde de tattığı yenebilir çiçekler arasında erik, fasulye, latin, kristal, menekşe, viola, elektrik çiçeği gibi toplamda 15 çeşit bulunuyor.

3
Abone Olgoogle-news

Serik ilçesinde bir firma 5 dönüm serada tek türle başlayan yenebilir çiçek üretiminde, çeşit sayısı 15’i aştı. Koronavirüs nedeniyle turizmin durması, düğün ile özel toplu yemek gibi organizasyonların iptali, yenilebilir çiçek sektörünü de olumsuz etkiledi.

4
Abone Olgoogle-news

Üretici firmanın pazarlama müdürü Burak Akbulut, yenilebilir çiçekleri ilk kez görenlerin büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

5
Abone Olgoogle-news

2008’den bu yana yenilebilir çiçek üretimi yaptıklarını anlatan Akbulut, "Şu an yaklaşık 15’i aşkın çeşit mevsimsel dönemlere göre, 12 ay üretim yapıyoruz" dedi.

6
Abone Olgoogle-news

Akbulut, "Yenilebilir çiçek çeşitlerini artırmaya yönelik Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Prensip olarak şirketimiz sürekli yeniliklere açık ve kendimizi tarım sektöründe sürekli yeniliyor ve yeni ürünler getirerek hareket ediyoruz. Yenilebilir çiçekler de bu doğrultuda Türkiye’de mutfaklarda yer edinmeye başladı" diye konuştu.

7ŞEFLERİN SON DOKUNUŞU
Abone Olgoogle-news

ŞEFLERİN SON DOKUNUŞU

5 dönüm serada üretim yaptıklarını anlatan Akbulut, "Restoranlar, otellerin alakart restoranlarında özellikle şeflerin en büyük tercihi bu çiçekler, son dokunuş olarak yemeklerde çok etkili oluyor. Hem göze hem de mideye hitap etmesi açısından mutluluk veriyor. Ünlüler de tercih ediyor" dedi.

8
Abone Olgoogle-news

Akbulut, "İnsanlar tatmaktan çekiniyor ama tattıktan sonra mükemmel bir hissiyat oluşuyor ve yeniden tatmak için geri dönüşler alıyoruz. Ayrıca vitamin ve mineral değerler açısından da çok zengin. Paketlerde ortalama 20 adet çiçek bulunuyor ve fiyatı da ortalama 10 TL civarında" diye konuştu.

9ZİRAİ İLAÇ KULLANILMIYOR
Abone Olgoogle-news

ZİRAİ İLAÇ KULLANILMIYOR

Antalya’da 2015 yılında düzenlenen G20 Zirvesi’nde dünya liderlerinin de yemeklerini süsleyen, üretiminde hiçbir zirai ilaç kullanılmayan yenilebilir çiçeklerin her biri farklı renk ve lezzete sahip. Burak Akbulut, çiçeklerin isim ve özelliklerini şöyle anlattı:

10
Abone Olgoogle-news

Erik çiçeği, pembe-kırmızı tonlarında, erik tadında. 12 ay üretimi var. Pasta süslemeleri ve tatlılarda kullanılıyor.

11
Abone Olgoogle-news

Menekşe çiçeği, sarı, mor, mavi, beyaz, turuncu renklerinde. 4-5 farklı rengi var, pasta ve yemek süslemelerinde kullanılıyor. Aroması biraz daha tatlı, görsel etkisi daha çok.

12
Abone Olgoogle-news

Fasulye çiçeği, fasulye tadında, mor tonlarında. Özellikle et yemeklerinde hem süs hem aroma olarak renk katıyor.

13
Abone Olgoogle-news

Fesleğen çiçeği, lila renkli, salatalarda ve balık çeşitlerinde aromatik etki yaratıyor. Hem güzel bir çiçek hem aroması yoğun.

14
Abone Olgoogle-news

Latin çiçeği, turuncu ve sarı. Salata ve balık yemeklerinde kullanılıyor. Roka ve tere karışımı özel bir aroması var. Mor ve beyaz viola, biraz daha tatlı, pasta ve tatlı sunumlarında kullanılıyor.

15
Abone Olgoogle-news

Elektrik çiçeği, yeşil-sarı renkli, tatlılara serpiştiriliyor. Patlamış şeker tadında, ağızda hafif elektrik etkisi yaratıyor. Tükürük bezlerini çok çalıştırdığı için daha sonra yediklerinizin tatlarını daha etkin almanızı sağlıyor.

16
Abone Olgoogle-news

Kristal görünümlü kristal çiçeği, hafif ekşidir ve tatlılara görsel olarak büyük renk katıyor. Deniz yaprağı, deniz yıldızı ve deniz ıspanağı üç çeşit. Daha çok ekşi ve tuzlu aroması var ve kokteyllerde kullanılabiliyor.

17
Abone Olgoogle-news

Kabak çiçeği sarı renkte. Egelilerin sevdalısıdır, dolma yapılır. Soğan çiçeği mor renkli, lezzet olarak soğanı andırıyor. Çorbalarda, sandviçlerde, zeytinyağlı yemekler ve salatalarda kullanılıyor.

18
Abone Olgoogle-news

Salatalık çiçeği sarı-yeşil tonlarda. Salatalık tadında olduğu için salatalar ve yoğurtlu mezelerde kullanılabilir.

19
Abone Olgoogle-news
20
Abone Olgoogle-news
21
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi