Hepsinin tadı ve aroması farklı... İlk kez görenler büyük şaşkınlık yaşıyor

ŞEFLERİN SON DOKUNUŞU 5 dönüm serada üretim yaptıklarını anlatan Akbulut, "Restoranlar, otellerin alakart restoranlarında özellikle şeflerin en büyük tercihi bu çiçekler, son dokunuş olarak yemeklerde çok etkili oluyor. Hem göze hem de mideye hitap etmesi açısından mutluluk veriyor. Ünlüler de tercih ediyor" dedi.