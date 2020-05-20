Elinizi çabuk tutun! Bayramdan önce mutlaka...

Bu yıl koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla hayata geçirilen önlemler nedeniyle bayramı biraz buruk geçireceğiz ama bu bayramların olmazsa olmazlarıyla ağzımızı tatlandırmamıza engel değil.
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Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı. Bu yıl koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla hayata geçirilen önlemler nedeniyle bayramı biraz buruk geçireceğiz ama bu bayramların olmazsa olmazlarıyla ağzımızı tatlandırmamıza engel değil.
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Sizin için Türkiye’nin dört bir yanından enfes tatlılar, çikolatalar, lokumlar, badem ezmeleri yapan marka ve mekanları araştırdık. İşin daha da güzel yanı, bu markaların hepsinin internet üzerinden sipariş imkanına sahip olması. Son dakikaya kalmadan siparişi vermenizi tavsiye ediyor ve sözü daha fazla uzatmadan listemize geçiyoruz.
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FISTIKZADE
“Orijinal Antep baklavası” sloganı ve internet sipariş seçeneğiyle Antep baklavasının en iyi örneklerinden birini Türkiye’nin dört bir yanına internet üzerinden sipariş yoluyla ulaştıran Fıstıkzade’nin bol fıstıklı çıtır çıtır tatlıları, tatlı sevmeyenlerin bile gönlünü çelebilecek lezzette. Ürünlerini 2-3 gün içinde teslim eden Fıstıkzade’nin Gaziantep dışında İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Trabzon, Manisa ve Diyarbakır’da da konsept mağazaları bulunuyor.
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KAHVE DÜNYASI
Bayramların iki olmazsa olmazı kahve ve çikolatayı bir arada bulabileceğiniz Kahve Dünyası da ürünlerini müşterilerine internet siparişi yoluyla ulaştırmayı tercih etmiş markalardan. Bayrama özel hazırladıkları ürün paketlerinin yanı sıra gizli sipariş özelliğiyle Kahve Dünyası ürünlerini sevdiklerinize armağan etmeniz de mümkün.
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HAFIZ MUSTAFA 1864
Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan Hafız Mustafa'da baklava çeşitleriyle lokum çeşitlerini aynı tezgahta bulabilir, bayram sohbetlerinizi tatlandırabilirsiniz. Sirkeci, Eminönü, Sultanahmet ve Taksim’de bulunan mağazalarının yanı sıra internet mağazası da bulunan Hafız Mustafa 1864, çeşit çeşit baklava ve lokumlarıyla bayramda damağınızı çatlatmaya hazırlanıyor.
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ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR
Ali Muhiddin, 18’inci yüzyıldan günümüze İstanbulluların ağzını tatlandırıyor. Rengarenk akide şekerlerinin, tazecik mis kokulu lokumların adresi Ali Muhiddin Hacı Bekir geleneksel lezzetlerden hoşlananlar için çok doğru bir adres. İstanbul’daki çok sayıdaki mağazasının yanında ‘499. Bayrama Özel’ sloganıyla başlattığı internet satış kampanyasıyla da tatlıyı ayağınıza getiriyor.
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MELODİ ÇİKOLATA
Çocukluğumuzdan bugüne çikolatalarıyla gönülleri çelen Melodi, bayramda da yüzünüzü kara çıkarmıyor. Butik mağazalarında drajelerden trüflere birçok çeşit bulabilirsiniz. Merkezi Esenyurt’ta olan Melodi’nin Göktürk, Etiler, Nişantaşı, Kadıköy ve Erenköy’de mağazaları ve 24 saat sipariş verebileceğiniz bir online mağazası bulunuyor. Melodi’nin kataloğunda probiyotik şeker ilavesiz çikolata gibi başka yerlerde zor bulacağınız ürünler bulunduğunu da ilave edelim.
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ŞEKERCİ CAFER EROL
Müşterilerine 1800’lerden bu yana lezzetli tatlılar ve şekerlemeler sunan Cafer Erol da bayram öncesi alışveriş duraklarınıza eklemeniz gereken yerlerden. Dördü Anadolu, ikisi Avrupa Yakası’ndaki mağazalarını, özellikle akide şekeri sevenler kaçırmasın. Bayram özel ürün paketleri oluşturan ve internet üzerinden de sipariş alan Şekerci Cafer Erol’un lezzetlerinden bu yolla faydalanmak için 20 Mayıs Çarşamba saat 23.30’a kadar harekete geçmek gerekiyor.
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DONDURMACI HALİL
Mersin’in geçtiğimiz yıl coğrafi işaretini alan meşhur tatlısı kerebiç denince akla gelen ilk adres Dondurmacı Halil. Bayramda ağzınızı tatlandırmak için alabileceğiniz kerebiçin yanı sıra cezerye ve mamul diye bilinen özel kurabiyelerden de bulabilirsiniz Dondurmacı Halil’de. Sipariş sistemi de mevcut ancak internet üzerinden değil, internet sitelerinde bulunan telefon numarası üzerinden sipariş alıyorlar.
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ÜÇ YILDIZ
Beyoğlu’nda mütevazı bir dükkana sahip olan Üç Yıldız’ın tarihi Osmanlı’ya kadar dayanır. O zamanlar Pera’daki iki dükkandan biri olan Üç Yıldız geleneksel lokum ve helva kültürüne halen devam ediyor. Drajeleri ve çikolataları da çok nefis olan Üç Yıldız’ın internet sitesinden tekli ürünlerden bayram paketlerine birçok lezzeti sipariş edebilmek mümkün.
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CEMİLZADE 1883
Bir diğer geleneksel lokumcu da Cemilzade. Şekerci Udi Cemil Bey tarafından kurulan ve Osmanlı sarayından bugüne ezmeleri ve lokumlarıyla ağızları tatlandıran Cemilzade’nin renk renk, çeşit çeşit ürünleri bayramda kahvenin yanında ağzınızı tatlandırmayı bekliyor. İstanbul’da Selamiçeşme, Şaşkınbakkal, Etiler ve Nişantaşı’ndaki mağazalarının yanında kargo ve kuryeyle gönderim de yapan Cemilzade 1883’ün lezzetlerini tatmak için bu iyi bir fırsat.
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MODA ÇİKOLATACISI
Fındıklı ve krokanlı çikolata topları enfes olan bu şirin Moda Çikolatacısı’na bayramda ailenizle beraber ünlü Opera kekini yemek için başvurabilirsiniz. El yapımı çikolatalarını online sipariş yoluyla da tüm Türkiye’nin ayağına götüren Moda Çikolatacısı’nın özel kutuları da çok şık.
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KEÇECİZADE
Ürünlerine internet üzerinden siparişle Türkiye’nin dört bir yanından ulaşabileceğiniz bir diğer lezzet efsanesi de Keçecizade. Edirne merkezli Keçecizade’de nefis badem ezmesinin yanı sıra çeşit çeşit nefis lokumlar ve Kavala kurabiyesi de bulmak mümkün. Ancak sipariş vermek istiyorsanız elinizi çabuk tutmanız gerektiğini de hatırlatalım.
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İMAM ÇAĞDAŞ
Gaziantep ve baklava kelimeleri aynı cümle içinde yer alınca akla mutlaka gelenlerden biri İmam Çağdaş oluyor. 1887’den bu yana baklava üreten İmam Çağdaş’ın tek mağazası Şahinbey’de ancak sadece yurt içinden değil yurt dışından da sipariş verebileceğiniz bir altyapıları mevcut. Kurabiye ve kuruyemiş ürünlerini de deneyebilirsiniz.
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KOÇAK BAKLAVA
Bir başka Gaziantep markası da Koçak Baklava. Kargo ve otobüsle Türkiye’nin dört bir yanına baklava gönderimi yapan Koçak’ın çeşit çeşit baklavalarının yanı sıra burmalı kadayıfı da çok meşhur. Kurabiye ve kuruyemiş ürünleri de sipariş edebileceğiniz Koçak’ın internet sitesine bayramdan önce göz atmayı ihmal etmeyin.
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TARİHİ SAVOY PASTANESİ
İstanbul’da 1950’den bu yana hizmet verdiği Sıraselviler Caddesi’ndeki merkezinin yanı sıra Osmanbey’de de bir şubesi olan Savoy’un turtalarının yanı sıra çikolataları da nefis bir bayram tatlısı arayanların yardımına koşacak. Savoy’un internet sitesi üzerinde mağaza sekmesi de mevcut.
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ÇANAKKALE HELVACISI KADİR USTA
Çanakkalelilerin zaten bildiği bir yer Çanakkale Helvacısı ama bayramda güneye inenler için de yol üzerinde uğranabilecek adreslerden. Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde bile bahsi geçen, 665 yıllık peynir helvasını 40 yıldır en iyi yapan yerlerden olan Çanakkale Helvacısı’nın önünde kuyruk hiç bitmiyor. Çeşitli internet siteleri üzerinden Türkiye’nin başka yerlerine tatlı gönderimi de yapıyorlar.
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HACI ŞERİF LOKUMLARI
Gerek helvalarıyla gerekse lokumlarıyla olsun size her daim leziz hizmetler sunacak yıldızlı bir mekan da Hacı Şerif. Bayramda gelenekselden vazgeçemeyenler için doğru seçim. Denizli'de doğan markanın bugün 12 ilde şubeleri ve internet satışı var.
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KÖŞKEROĞLU BAKLAVA
Karaköy’de yerli yabancı herkesin mutlaka bir kez uğradığı adreslerden biri Köşkeroğlu Baklava’nın iki şubesi. Bunun dışında Yeni Bosna, Merter ve Topçular’da da şubeleri olan Köşkeroğlu’nun baklavası kadar katmeri de biliniyor, seviliyor. “Online baklava siparişi ile Türkiye ve dünyanın her yerine sipariş verebilirsiniz” sloganını gururla taşıyan Köşkeroğlu’nun yüzünüzü kara çıkarmayacak adreslerden biri olduğu şüphesiz.
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ASUMAN
Moda’nın sembol tatlıcılarından biri olan Asuman, sütlü çikolatalı ve çilekli bir tatlı. Bu tatlısıyla meşhur olan mekan kısa zaman da menüsüne Feride, Oya, Mukaddes ismini taşıyan diğer lezzetli tatlılarını da ekledi. Asuman’ın online sipariş seçeneği de bulunuyor ancak bir konuda dikkatli olmak gerekiyor. Havaların ısınması nedeniyle yaz aylarında sadece İstanbul içine gönderim yapıyorlar.
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KARAKÖY GÜLLÜOĞLU
Baklavanın Türkiye’deki tartışmasız markalarından biri olan Karaköy Güllüoğlu’nda Türkiye’de tek bir şubesi bulunan Karaköy Güllüoğlu’nda İstanbul içine kuryeyle, Türkiye’nin diğer her yerine ise kargoyla gönderim seçeneği mevcut. Baklavalarının yanı sıra lokumlarıyla da bayram keyfi yapabilirsiniz.
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YAŞAR USTA BURMA KADAYIF VE BAKLAVA
1986’da küçük bir işletme olarak ticaret hayatına başlayan Yaşar Usta, bugün 8 şubesinin yanı sıra internet satışıyla da ağızları tatlandırıyor. 1 kilogramdan 5 kilograma farklı kutu seçenekleri olan Yaşar Usta’nın soğuk sütlü bitter baklava ve burma kadayıf gibi her yerde bulunmayan ürünleri, bayramda ağzınıza layık.