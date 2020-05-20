Elinizi çabuk tutun! Bayramdan önce mutlaka...

ÜÇ YILDIZ Beyoğlu’nda mütevazı bir dükkana sahip olan Üç Yıldız’ın tarihi Osmanlı’ya kadar dayanır. O zamanlar Pera’daki iki dükkandan biri olan Üç Yıldız geleneksel lokum ve helva kültürüne halen devam ediyor. Drajeleri ve çikolataları da çok nefis olan Üç Yıldız’ın internet sitesinden tekli ürünlerden bayram paketlerine birçok lezzeti sipariş edebilmek mümkün.