Hepsini Ayrı Ayrı Seviyoruz. İşte Türk Kahvesi Çeşitleri!

Dibek Kahvesi Dibek, ‘’dövülmüş olan’’ anlamına gelir. Dibek kahvesi ise, Osmanlı’dan günümüze kadar ulaşmış bir Türk kahvesi çeşididir. Diğer kahvelere göre rengi daha açık, daha kıvamlı ve tanecikli bir kahve çeşididir. Lezzet olarak sütlü kahveyi andırır. Dibek içerisinde dövülerek toz haline getirilen Dibek kahvesinin en önemli özelliği, pişirilirken soğuk değil sıcak su kullanılmasıdır.