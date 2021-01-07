Lezizz Menüler Haber Giriş: 07 Ocak 2021 - 16:51 | 07 Ocak 2021 - 17:54

Hepsi lezzetli, hepsi sağlıklı! Tadına doyamayacağınız meyveli kış tatlıları

Hepsi birer sanat eseri, hepsi de sağlıklı… Özellikle akşam yemeklerinden sonra ağzımızı tatlandırmak, sohbetlerimizi canlandırmak isteriz. İşte böyle zamanlarda hazırda bir tatlının bulunması tüm günün yorgunluğunu atmaya birebirdir. Bizim de küçük bir katkımız olsun istedik ve sizin için kış aylarında yemekten en çok zevk aldığımız tatlıların küçük bir listesini hazırladık.