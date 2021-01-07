Hepsi lezzetli, hepsi sağlıklı! Tadına doyamayacağınız meyveli kış tatlıları
Hepsi birer sanat eseri, hepsi de sağlıklı… Özellikle akşam yemeklerinden sonra ağzımızı tatlandırmak, sohbetlerimizi canlandırmak isteriz. İşte böyle zamanlarda hazırda bir tatlının bulunması tüm günün yorgunluğunu atmaya birebirdir. Bizim de küçük bir katkımız olsun istedik ve sizin için kış aylarında yemekten en çok zevk aldığımız tatlıların küçük bir listesini hazırladık.
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Ayva tatlısı
Kış aylarında hemen her restoranda rastladığımız ayva tatlısını özleyenlerdenseniz, evinizde de kolaylıkla yapabileceğinizi belirtmek isteriz. Rengi ve tadıyla, ağır ağır kısık ateşte pişimiyle tam kıvama ulaşan ayva tatlısı, bir de kaymakla servis edildiğinde, en sevilen olmayı hak ediyor.
Hem sağlıklı hem leziz! Elmalı turtaya herhalde kimse hayır diyemez. Hele bir de bol tarçınlıysa, akşama çayın yanına tadına doyamayacağınız bir lezzete dönüşür. İşte kolay yapımıyla elmalı turtanın sizin için hazırladığımız tarifi…
Son zamanlarda oldukça popüler olan sağlıklı chia tohumuyla, şifa deposu kivi birleşince ortaya böyle hafif bir tatlı çıkıyor. Sabah akşam afiyetle yiyebileceğiniz kivili chia puding ayrıca diyet yapanların da favorisi olmaya aday.
Sırada tatlı sevenlerin karşı koyamayacağı bir lezzet var. Hurmanın içindeki doğal şekeri sayesinde sağlıklı bir atıştırmalığa dönüşen bu tatlı, canınız her çektiğinde gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz türden, hem de yapımı çok kolay.
Herhalde muzun yakışmadığı bir tatlı yoktur. Kış aylarında başka bir vitamin deposu olan muzu bu kez restoranlardan özlediğimiz bir pastayla karşılıyoruz. Çikolatayla muzun eşsiz uyumuyla sofralarımıza konuş olan malagayı, evinizde de rahatlıkla yapabilirsiniz.