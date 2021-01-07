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GeriLezizz Menüler Hepsi lezzetli, hepsi sağlıklı! Tadına doyamayacağınız meyveli kış tatlıları
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Lezizz Menüler
Haber Giriş: 07 Ocak 2021 - 16:51 | 

Hepsi lezzetli, hepsi sağlıklı! Tadına doyamayacağınız meyveli kış tatlıları

Hepsi birer sanat eseri, hepsi de sağlıklı… Özellikle akşam yemeklerinden sonra ağzımızı tatlandırmak, sohbetlerimizi canlandırmak isteriz. İşte böyle zamanlarda hazırda bir tatlının bulunması tüm günün yorgunluğunu atmaya birebirdir. Bizim de küçük bir katkımız olsun istedik ve sizin için kış aylarında yemekten en çok zevk aldığımız tatlıların küçük bir listesini hazırladık.

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1Ayva tatlısı
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Ayva tatlısı

Kış aylarında hemen her restoranda rastladığımız ayva tatlısını özleyenlerdenseniz, evinizde de kolaylıkla yapabileceğinizi belirtmek isteriz. Rengi ve tadıyla, ağır ağır kısık ateşte pişimiyle tam kıvama ulaşan ayva tatlısı, bir de kaymakla servis edildiğinde, en sevilen olmayı hak ediyor.

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2Kabak tatlısı
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Kabak tatlısı

Çorbadan, turtaya birçok versiyonunu hazırlayabileceğiniz kabaklı tariflerin şimdi tam zamanı! Sizin için klasiklerden olan kabak tatlısını seçtik, kışı sonuna kadar hissedin istedik. Afiyet olsun…

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3Elmalı turta
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Elmalı turta

Hem sağlıklı hem leziz! Elmalı turtaya herhalde kimse hayır diyemez. Hele bir de bol tarçınlıysa, akşama çayın yanına tadına doyamayacağınız bir lezzete dönüşür. İşte kolay yapımıyla elmalı turtanın sizin için hazırladığımız tarifi…

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4Portakallı kek
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Portakallı kek

Yapımı kolay, malzemeleriyle de oldukça pratik olan portakallı kekimize bayılacaksınız. Kışı hatırlatan tarçın kokusuyla, vitamini bol portakalların birleştiği bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

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5Armut tatlısı
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Armut tatlısı

Bu tatlı, görünümüyle göze, enfes tadıyla damağa hitap ediyor. Kışın şifa kaynağı zerdeçalın da eklenmesiyle, vitamini artan armut tatlısına asla hayır diyemeyeceksiniz.

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6Mandalinalı tart
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Mandalinalı tart

Ağızda dağılan hamuruyla yumuşacık bir tat bırakan mandalinalı tartın sırrı aslında içindeki ayranda saklı. Çok fazla bilinmeyen bu tatlıyla çok konuşulmaya ne dersiniz?

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7Kivili puding
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Kivili puding

Son zamanlarda oldukça popüler olan sağlıklı chia tohumuyla, şifa deposu kivi birleşince ortaya böyle hafif bir tatlı çıkıyor. Sabah akşam afiyetle yiyebileceğiniz kivili chia puding ayrıca diyet yapanların da favorisi olmaya aday.

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8Hurma tatlısı
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Hurma tatlısı

Sırada tatlı sevenlerin karşı koyamayacağı bir lezzet var. Hurmanın içindeki doğal şekeri sayesinde sağlıklı bir atıştırmalığa dönüşen bu tatlı, canınız her çektiğinde gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz türden, hem de yapımı çok kolay.

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9Malaga tatlısı
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Malaga tatlısı

Herhalde muzun yakışmadığı bir tatlı yoktur. Kış aylarında başka bir vitamin deposu olan muzu bu kez restoranlardan özlediğimiz bir pastayla karşılıyoruz. Çikolatayla muzun eşsiz uyumuyla sofralarımıza konuş olan malagayı, evinizde de rahatlıkla yapabilirsiniz.

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