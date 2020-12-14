Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: AA, DHA, İHA, Alamy, iStock
Haber Giriş: 14 Aralık 2020 - 14:23 |
Hepsi birbirinden önemli... Bu detaya dikkat ediyor musunuz?
Yerli Malı Haftası yani resmi adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası ilk kez 1929’da gündeme gelmiş ve 1948’de kutlanmaya başlamış. Günümüzde de her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında Yerli Malı Haftası kutlanıyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
“Yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı” denince akılda canlanan o güzel günler ve yüzlerdeki tebessüm… Yerli Malı Haftası, birçoğumuzun hatıralarına okulda arkadaşlarla hep birlikte yenen yemişlerle, meyvelerle kazınmıştır.
2
Abone Ol
Yerli Malı Haftası yani resmi adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası ilk kez 1929’da gündeme gelmiş ve 1948’de kutlanmaya başlamış. Günümüzde de her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında Yerli Malı Haftası kutlanıyor. Gençlere yerli malı ürünler kullanma alışkanlığını kazandırmayı amaçlayan, ülke ekonomisini güçlendirmenin önemini anlatan, tutumlu olmayı öğreten ve birlik, beraberlik duygularını pekiştiren bu haftada, dünyanın dört bir yanında mutfakları süsleyen yerli ürünlerimizle anılarınızı canlandırmaya geldik…
3
Abone Ol
Meyvelerimizle başlayalım: Bodur ve tatlı Anamur muzları, bu haftanın anlam ve önemine en uygun meyvelerdendir diyebiliriz.
“Niğde ve Amasya'da Bolca yetişirim Beni yersen Sana vitamin veririm” dörtlüğünü bilmeyen var mı? Elma denince hemen aklımıza Amasya gelir. Amasya’nın 48 farklı türü bulunan elması bol sulu ve tatlı olur.