Hepsi birbirinden lezzetli... Dünyanın her yerinden sokak lezzetleri

Churros-İspanya Bir kızarmış hamur tatlısı olan churros, başta İspanya olmak üzere birçok yerde çok popüler. İspanya'nın en popüler sokak lezzetlerinden biri olan churrosun evde yapımı da oldukça kolay. Halka tatlısının şerbete batırılmak yerine toz şekere bulanmış hali olarak tanımlanabilecek churros, genelde çikolata sosuna ya da süt reçeline bandırılarak yeniyor. Siz de bu lezzeti evinizde deneyebilirsiniz. Nasıl mı? İşte böyle...