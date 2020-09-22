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HaberlerLezizz Nerede Ne YenirHepsi birbirinden lezzetli... Dünyanın her yerinden sokak lezzetleri
GeriNerede Ne Yenir Hepsi birbirinden lezzetli... Dünyanın her yerinden sokak lezzetleri
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Hürriyet
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Nerede Ne Yenir
Haber Giriş: 22 Eylül 2020 - 12:25 | 

Hepsi birbirinden lezzetli... Dünyanın her yerinden sokak lezzetleri

Seyahat edilen ülkelerin tarihi yerleri kadar yemekleri de merak edilir. Özellikle de sokak lezzetleri seyahat edenlerin favorileridir. Günümüzde çoğu Türkiye'de de bulunsa da yerinde yemek ayrı bir keyif. Peki ülkelerin sokak lezzetleri nelerdir? Türkiye'den Hong Kong'a lezzetli sokak yemekleri...

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1Churros-İspanya
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Churros-İspanya

Bir kızarmış hamur tatlısı olan churros, başta İspanya olmak üzere birçok yerde çok popüler. İspanya'nın en popüler sokak lezzetlerinden biri olan churrosun evde yapımı da oldukça kolay. Halka tatlısının şerbete batırılmak yerine toz şekere bulanmış hali olarak tanımlanabilecek churros, genelde çikolata sosuna ya da süt reçeline bandırılarak yeniyor. Siz de bu lezzeti evinizde deneyebilirsiniz. Nasıl mı? İşte böyle...

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2Sosisli-ABD
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Sosisli-ABD

Amerika'nın en popüler sokak lezzeti olan sosisli, Türkiye'de de çok sık tüketiliyor. Karnınız acıktığında hemen imdadınıza yetişecek bir tarif, sosisli sandviç tarifi. Salçalı sosla harmanlanmış enfes sosislerin, sıcacık sandviç ekmeğiyle buluşması. Bu çok lezzetli ve pratik olan sandviç tarifini denemek isterseniz, sosisli sandviç tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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3Karides şiş-Brezilya
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Karides şiş-Brezilya

Brezilya'nın popüler sokak lezzetlerinden biri olan karides şiş günümüzde sofralarda da sık sık yer alıyor. Oldukça lezzetli olan bu atıştırmalığın yapımı da oldukça kolay. Siz de denemek isterseniz işte tarifi...

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4Taco-Meksika
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Taco-Meksika

Meksika'nın enfes sokak lezzeti taco, herkes tarafından çok seviliyor. Mükemmel bir taco yemek için Meksika'ya kadar gitmenize hiç gerek yok, kendi evinizin mutfağında da bu lezzeti kolayca hazırlayabilirsiniz. Üstelik lezzetini Türk damak tadına uygun hale getirdik, malzemelerini de hemen her evde bulunabilecek temel gıda maddelerinden seçtik.

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5Jalebi-Hindistan
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Jalebi-Hindistan

Jalebi için Hintlilerin halka tatlısı demek mümkün. Gül suyuyla aromalandırılmış kızarmış çıtır çıtır hamurlarıyla şerbetli tatlı seven herkesin bayılacağı bir tatlı, jalebi. Bu enfes tatlıyı evinizde denemek isterseniz, bol şerbetli jalebi tatlısı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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6Midye dolma-Türkiye
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Midye dolma-Türkiye

Midye dolma en sevilen ve en Türkiye’ye özgü sokak lezzetlerinin başında geliyor. Türkiye’de midye dolması çok meşhur birçok mekan ve satıcı var. Ancak siz dışarıda yediğiniz midyelere güvenemiyorsanız bu lezzeti evinizde de yapabilir gönül rahatlığıyla, zevkle tüketebilirsiniz. İşte evde midye dolma yapılışı…

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7Falafel-İsrail
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Falafel-İsrail

Falafel Ortadoğu’nun birçok ülkesinde zevkle tüketilen, ünü bütün dünyaya yayılmış bir sokak lezzeti. Tamamen bitkisel malzemelerle yapılan bu nedenle vegan ve vejetaryenlerin de gönül rahatlığıyla tüketebileceği falafel benzersiz bir lezzet. Bu lezzetin tarifini herkesin denemesi için hazırladık, pişman olmayacağınızı garanti edebiliriz…

8Suppli-İtalya
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Suppli-İtalya

Suppli, İtalyanların favori sokak lezzetlerinden sadece biri. Adını bazı yerlerde arancini olarak da duyabilirsiniz. Oldukça pratik ve ekonomik bir atıştırmalık olan suppli nasıl yapılır? Kalan pirinç pilavını kolaylıkla değerlendirebileceğiniz bu atıştırmalığın tarifi…

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9Krep-Fransa
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Krep-Fransa

Fransızların meşhur sokak lezzetlerinden biri olan krep, bizim de kahvaltı sofralarımızı süslüyor. Hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmezi olan krep, un, yumurta, süt, gibi basit malzemelerle hazırlanması nedeniyle ev hanımları tarafından fazlasıyla tercih ediliyor. Peki, krep nasıl yapılır? İşte hafta sonu kahvaltıları için krep tarifi.

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10Yumurtalı waffle-Hong Kong
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Yumurtalı waffle-Hong Kong

Farklı yemekleriyle bilinen Hong Kong mutfağının sevilen sokak lezzetlerinden biri de yumurtalı waffle. Giden herkesin rahatlıkla yiyebileceği bu lezzet aynı zamanda Türk kültüründe de yer edindi. Yumurtalı waffledan ziyade yumurtasız hamurla da yapılan bu lezzet nasıl yapılır? İşte tarifi...

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11Ceviche-Peru
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Ceviche-Peru

Ünü Peru mutfağından tüm dünyaya yayılan ceviche, balık ve ahtapot gibi çeşitli deniz ürünleriyle yapılıyor. Deniz ürünlerinin zeytinyağı ve limonun asidinde bekletilerek pişirilmesi yöntemine bu ad verilir. Peki somonlu ceviche nasıl yapılır? Lezzetli bir atıştırmalık arayanlar bu tarifi mutlaka denemeli…

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12Poutine-Kanada
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Poutine-Kanada

Kanada'nın en ünlü sokak lezzetlerinden biridir poutine. Genellikle kızarmış patatesin üzerine koyulaştırılmış et suyu ve peynir eklenmesiyle yapılır ama bazen kavrulmuş kıymayla da yenebilir. Bu tarifimizde poutine'ı Türk damak zevkine uyarladık ve sarımsaklı yoğurtla birleştirdik, ortaya enfes bir lezzet çıktı.

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