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Hürriyet
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Lezizz Menüler
Haber Giriş: 29 Temmuz 2020 - 15:00,

Hepsi birbirinden lezzetli...Bayram kahvaltısına yakışacak tarifler...

Kurban Bayramı geldi çattı. Bayram sabahını mis gibi kokularla karşılayabilir, sevdiklerinizle muhteşem bir kahvaltı yapabilirsiniz. Hala kahvaltı için neler yapacağınızı düşünüyorsanız, özel kahvaltı sofralarının olmazsa olmazlarını sizler için derledik. Size de hazırlayıp afiyetle yemesi kaldı. İşte bayram kahvaltılarına renk katacak enfes lezzetler…

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1Üç peynirli menemen tarifi
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Üç peynirli menemen tarifi

İtiraf ediyoruz, kahvaltı denince çeşit çeşit peynirlerin hayalini kuruyoruz. Bu kez bu hayali menemene taşıdık ve içinde lor, otlu peynir ve kaşar bulunan, üç peynirli bir menemen hazırladık. Tam ekmek banmalık oldu, of ki ne of...

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2Muhammara tarifi
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Muhammara tarifi

En sevilen mezelerden biri olan muhammaranın yapılışı yöreye ve kişiye göre farklılıklar gösteriyor ancak genel olarak bayat ekmek içi, ceviz, sarımsak ve salça gibi malzemeler kullanılıyor. Siz de bu benzersiz ve inanılmaz pratik mezeyi evinizde yapıp kahvaltı sofralarınızı renklendirmek isterseniz, karşınızda nefis muhammara tarifimiz...

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3Mantarlı domatesli yumurta tarifi
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Mantarlı domatesli yumurta tarifi

Bayram sabahına daha enerjik başlamanızı sağlayacak bu yemeğe yiyenler bayılacak. Mantar, domates ve yumurtayı birleştiren bu lezzetin tarifi...

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4Mıhlama tarifi
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Mıhlama tarifi

Karadeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinin başında gelen mıhlamanın nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız sizi böyle alalım. Kuymak ya da muhlama olarak da adlandırılan mıhlama nefis Trabzon peynirinin tel tel uzamasıyla, kahvaltılara renk katıyor. Birkaç temel malzemeyle kısa sürede yapabileceğiniz pratik mıhlama tarifimiz hemen aşağıda. Afiyet olsun!

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5Ekmek içinde yumurta tarifi
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Ekmek içinde yumurta tarifi

Tek başına bile hem gözünüzü hem de karnınızı doyuracak bir tarif. Bu lezzeti bir kez deneyin, kahvaltı sofralarınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz.

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6Tereyağlı yumurta kapama tarifi
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Tereyağlı yumurta kapama tarifi

Kahvaltı başlı başına bir keyifken bir de işin içine birbirinden lezzetli yöresel tatlar girince adeta bir şölene dönüşüyor. Kahvaltı sofralarınızı başka bir boyuta taşıyacak leziz yöresel bir tarif arıyorsanız, tereyağlı yumurta kapama doğru bir tercih olabilir.

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7Patatesli yumurta tarifi
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Patatesli yumurta tarifi

Çok az malzemeyle muhteşem bir kahvaltı yapmanızı sağlayacak bir tarifle sizlerleyiz. Hem patatesi hem de yumurtayı kahvaltı sofralarında sık sık görürüz. Bu iki lezzeti birleştirdiğimizde ortaya muhteşem bir lezzet çıkıyor. Kahvaltılarınıza renk katacak patatesli yumurta nasıl yapılır? Sadece kahvaltılar için değil, günün her saatinde severek yiyeceğiniz patatesli yumurta tarifi aşağıda…

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8Pastırmalı yumurta tarifi
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Pastırmalı yumurta tarifi

Bayram kahvaltısı için ne yapacağınızı düşünüyorsanız bu tarif tam size göre. Bayram sofralarınızın sultanı olacak bu yumurtayı mutlaka denemelisiniz.

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9Mayasız poğaça tarifi
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Mayasız poğaça tarifi

Poğaça pastaneden alındığında da çok leziz ama evde yapılmış fırından yeni çıkmış poğaçanın tadı da hiçbir şeyde yok. Hele ki kahvaltıda olursa... İşte günün her saatinde kolayca yapabileceğiniz enfes bir mayasız poğaça tarifi...

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10Tava böreği tarifi
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Tava böreği tarifi

Börek kadar güzel şey az bulunur şu dünyada. Hele ki bu börek kısa sürede hazırlanıyor ve ocakta pişiyorsa... Pratikliği ve lezzeti sayesinde kahvaltı ve brunch’ların en vazgeçilmez tatlarından biri haline gelen tava böreğini akşam yemekleri için de hazırlayabilirsiniz. İşte tava böreği tarifi…

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11Beyaz omlet tarifi
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Beyaz omlet tarifi

Yumurtanın sarılarını kullanmadan sadece beyazlarıyla yapılan bu omlet tam bir düşük kalorili protein deposu. Alıştığınız omletlerin aksine görüntüsüyle de oldukça göz doyurucu olan bu enfes omlet tarifimizi denemek isterseniz, dilediğiniz malzemelerle çeşitlendirebileceğiniz leziz beyaz omlet tarifimiz hemen aşağıda…

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12Bazlama tarifi
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Bazlama tarifi

Kahvaltılarda ve çay saatlerinde kısa süre içinde hazırlayıp afiyetle yiyebileceğiniz hamur işleri arıyorsanız, bazlama tam size göre. Mayalı bir hamurla yapılan bu geleneksel Anadolu lezzeti, yumuşacık oluyor ve sıcak sıcak yerken lezzetine doyulmuyor. Siz de denemek isterseniz bazlama tarifimiz hemen aşağıda...

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13Mayasız hamur kızartması tarifi
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Mayasız hamur kızartması tarifi

Hamur kızartması özellikle hem kolayca hazırlanabilmesi hem de her damak zevkine uygun lezzetiyle, özellikle kahvaltılarda çok tercih ediliyor. Hele bir de mayasız olursa hazırlanma süresi de iyice kısalıyor. Bu pratik tarifi mutlaka denemelisiniz.

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14Simit börek tarifi
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Simit börek tarifi

Böreği seviyorsunuz, simidi de seviyorsunuz. Peki ya ikisi bir araya gelirse ne olur? Elbette ortaya tadına doyulmaz bir şaheser çıkar. Üstelik yapımı da çok kolay. Huzurlarınızda simit börek tarifi...

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15Yumurtalı ekmek tarifi
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Yumurtalı ekmek tarifi

Ev ekonomisi denince akla ilk gelen şeylerden biri artan yiyeceklerden yapılan lezzetler oluyor. Bu lezzetler listesinin başında da muhtemelen yumurtalı ekmek geliyor. Bayat ekmekle yapılan ve şölen sofralarına yakışan bir tadı olan yumurtalı ekmeğin tarifi, püf noktaları eşliğinde hemen aşağıda yer alıyor.

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16Cırıtta tarifi
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Cırıtta tarifi

Kızarmış hamur işleri, kahvaltıların ve çay saatlerinin vazgeçilmezlerinden. İsmi biraz ilginç olan cırıtta da onlardan biri. Krepe benzeyen cırıtta, un, süt ve yumurta ile kısa sürede hazırlanıyor. Bu yüzden kahvaltıda da çay saatlerinde de olmazsa olmazlarınız arasına girecek. Denemeden geçmeyin. Şimdiden afiyet olsun...

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17Kıymalı yumurta tarifi
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Kıymalı yumurta tarifi

Kahvaltılarda farklı bir lezzet arayanlar için protein deposu bir tarifimiz var: Kıymalı yumurta. Elbette günün diğer öğünlerinde de afiyetle yenebilen kıymalı yumurtaya dilerseniz rendelenmiş domates, kıyılmış maydanoz gibi malzemeler de ekleyebilir, kolayca lezzetten lezzete koşabilirsiniz. Kıymalı yumurtanın malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağı bırakıyor, size de şimdiden elinize sağlık diyoruz.

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18Çılbır tarifi
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Çılbır tarifi

İyi bir protein kaynağı yumurta kahvaltılarda da diğer öğünlerde de mutlaka tüketilmesi gerekenlerden. Poşe yumurta ise hayatımıza yeni girmiş gibi görünse de aslında mutfağımızda çok uzun yıllardır çılbır olarak varlığını sürdürüyor. Sizin için enfes bir çılbır tarifi hazırladık. Bol yoğurtla besin gücü katlanan bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

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19Havuçlu yumurta sarması tarifi
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Havuçlu yumurta sarması tarifi

Alışılmışın dışında bir sarma tarifi, havuçlu yumurta sarma. Yiyenleri şaşırtacak bu lezzetin yapımı da oldukça kolay. O halde bayram sofralarınızı renklendireceğiniz havuçlu yumurta sarması tarifi...

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20Kaygana tarifi
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Kaygana tarifi

Birçok yörede farklı biçimlerde görebileceğiniz Karadeniz mutfağının gözdesi kaygana kahvaltı sofralarınıza taht kuracak. Hazırlanışı oldukça kolay olan bu lezzeti içine istediğiniz malzemeleri ekleyerek daha da özel hale getirebilirsiniz. Görünümüyle krepi andıran lezzetiyle akıllara kazınan kaygana nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve yapılış adımlarıyla kaygana tarifi...

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21Boyoz tarifi
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Boyoz tarifi

İzmir'e özgü boyoz, milföye benzeyen bir hamurdan hazırlanıyor. Peynirli ve ıspanaklı çeşitleri de yapılan bu nefis hamur işi yanında haşlanmış yumurta ile de lezzetini katlıyor. Siz de sofranızda boyoza yer vermek isterseniz, tarifi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...

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22Akıtma tarifi
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Akıtma tarifi

Son yıllarda krepler pancake’ler çok moda oldu ama bu lezzetin bizim mutfağımıza ait atası akıtmayı da unutmamak gerek. Temel olarak yumurta, süt ve unla yapılan akıtmayı sabah kahvaltılarında ya da 5 çaylarında zevkle tüketebileceğiniz gibi içine et vb. malzemeler koyup ana yemeklere de uygun hale getirebilirsiniz. İşte akıtma tarifi…

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23Sucuklu menemen tarifi
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Sucuklu menemen tarifi

Türkiye'de kahvaltıların iki yıldızı vardır: Sucuk ve yumurta. Bu ikilinin bir araya gelip de iyi sonuç vermediği bir tarif olamaz. Biz de bu noktadan yola çıktık ve sucuklu bir menemen yaptık. Sofrada kapışılacağını garanti edebiliriz...

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24Su böreği tarifi
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Su böreği tarifi

Su böreği, mutfağımızın en geleneksel ve en sevilen lezzetlerinin başında geliyor. Günümüzde hazır yufkalar ve maden suyu kullanarak kolayca su böreği yapmak mümkün ancak daha geleneksel bir tarif arıyorsanız, doğru yere geldiğinizi söyleyebiliriz. İşte Osmanlı'dan günümüze uzanan geleneksel su böreği tarifi.

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25Kıymalı gözleme tarifi
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Kıymalı gözleme tarifi

Gözleme Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden. Evde de sokakta da yapılan gözlemenin en leziz hali de el açması yufkayla ve kıymayla yapılıyor. Kıymayı kavurup gözleme yapmayı tercih edenler olmakla birlikte biz bugünkü tarifimizde çiğden gözleme yaptık çünkü çiğ kıyma yufkanın üzerine daha iyi dağılıyor. Denemek isterseniz tarifimiz hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun…

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26Simit tarifi
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Simit tarifi

Hem ayak üstü atıştırmalık olarak, hem de hafta sonu kahvaltılarının çıtır lezzeti olarak gönüllere taht kuran sıcak bir simite kimse hayır diyemez. Sokakların dört bir köşesinde ‘sıcak simit’ diye bağıran satıcıların yanından almadan geçmek ne mümkün. Peki çayın en iyi arkadaşı olan simit evde nasıl yapılır? Arasına koyacağınız domates, salatalık ve peynirle muhteşem bir kahvaltı olan simit tarifi…

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27Kaşarlı mini sufle tarifi
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Kaşarlı mini sufle tarifi

Bu sıcacık lezzetler kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle büyüleyecek kaşarlı mini sufle tarifi...

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28Ekşimikli biber tarifi
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Ekşimikli biber tarifi

Kahvaltılarda geleneksel lezzetler arayanların vazgeçemediği kahvaltılıklardan biri ekşimikli biberdir. Yağda hafifçe kavrulmuş biberlerin ekşimik denilen peynirle bir araya gelmesinden oluşan ekşimikli biber nostaljik bir tat. Çocukluğunuzdaki gibi güzel bir kahvaltı için bu tarifi siz de mutlaka deneyin.

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29Kahvaltılık kanepe tarifi
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Kahvaltılık kanepe tarifi

Kahvaltı sofralarına farklı bir şeyler koymak, özellikle misafir geldiğinde sofranızı renklendirmek istiyorsanız kahvaltılık kanepeyi mutlaka deneyin. Basit malzemelerle yapacağınız bu kanepeyi 5 çayının yanında da servis edebilirsiniz.

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30Kartlaç tarifi
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Kartlaç tarifi

Kartlaç ismini ilk defa duyuyor olabilirsiniz ama Zonguldaklılar gayet iyi bilirler. Mısır unuyla hazırlayabileceğiniz bu enfes hamur işi kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezlerinden biri haline gelebilir. Krep tadındaki bu tarif sizi pişman etmeyecek. Şimdiden afiyet olsun...

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31Yağlaş tarifi
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Yağlaş tarifi

Giresun’a gidenler bilir, kahvaltıda yağlaş olmazsa olmaz. Siz de kahvaltı da aynı şeyleri hazırlamak ve yemekten sıkıldıysanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Görüntüsüyle muhlamayı andıran yağlaş nasıl yapılır? Mısır ununun bol tereyağı ile buluştuğu bu lezzetin tarifi aşağıda…

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32Katmer tarifi
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Katmer tarifi

Hazırlaması çok pratik olan katmer, kahvaltı sofralarınızın ve çay saatlerinizin vazgeçilmez lezzeti olmaya aday. Oldukça kolay hazırlanan ve tadına bakan herkesi ağızda tel tel dağılmasıyla büyüleyen katmeri siz de denemek isterseniz, yumuşacık katmer tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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33Çemenli ekmek tarifi
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Çemenli ekmek tarifi

Kayseri'de kahvaltı sofralarının olmazsa olmazıdır çemenli ekmek. O yörede evde yapımı ekmek ile hazırlanan bu leziz tarifi, evinizde hazır ekmek kullanarak da pratik bir şekilde deneyebilirsiniz. Malzemelerini göz kararı ilave edebileceğiniz bu nefis aperatifi hazırlarken Kayseri çemeni kullanırsanız tadına doyum olmaz. Şimdiden afiyet olsun...

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Adıyaman yöresine ait semsek, oldukça basit bir hamur işi sayılabilir. Çıtır çıtır hamurun içinde lezzetli Adıyaman peynirini tadınca çok seveceksiniz. Çiğ böreğe benzetilebilir ancak iç harç olarak tamamen farklıdır. Bir yiyenin bir daha yemek isteyeceği semsek nasıl yapılır? Kahvaltı sofralarınızın yeni favorisi olacak semsek tarifi…

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