Hepsi Birbirinden Farklı Pirinç Çeşitleri
Çoğu benzer görünümlere sahip olsalar da, ana vatanları, pişirme teknikleri ve içerikleriyle birbirinden ayrışıyor.
Baldo
Türkiye’de pirinç çeşitleri arasında en çok tüketilen, pilav yaparken en çok tercih edilenlerden biridir. Yüksek karbonhidrat içerir ve diğer pirinçlere göre daha dolgun bir görünüme sahiptir. Daha çok Trakya Bölgesi’nde ve Samsun, Manisa illerinde üretilir. Sulak ve bol yağış alan yerlerde yetişir.
Basmati
Ana vatanı Hindistan olarak biliniyor. Kilo kontrolü yapmak isteyenlerin tükettiği pirinçlerin başında gelir, glisemik indeksi oldukça düşüktür. Sürekli yağış alan iklimleri sever ve yetiştirilmesi güçtür. İnce ve uzun görünümüyle diğer pirinçlerden kolayca ayrılan basmatiyi, pişirirken normalden daha fazla su eklemek gerekir.
Esmer
Kepekli pirinç olarak da anılır. Hiçbir işlemden geçirilmeden pirincin dışında bulunan kabuğun soyulup kepekli kısmının korunması ile elde edilir ve bu nedenle de pirinçlerin en sağlıklısıdır. Pişmesi diğer pirinçlere göre daha uzun süren esmer pirinç, piştiğinde tel tel dökülen bir yapıya sahiptir.
Yabani
Bildiğimiz tüm beyaz pirinçlerden farklı bir görüntüye sahiptir. Kahverengi, uzun ve oldukça incedir. Suda yetişen bir bitkinin tohumlarından elde edildiği için tam olarak pirinç olarak sayılmaz. Düşük karbonhidrat içeriği ile diyet yapanlar için tercih sebebi olabilir. Ülkemize oranla dünyada daha çok tüketilir.
Jasmine pirinç
Jasmine ya da Yasemin pirinç, Tayland’dan dünyaya yayılmış bir türdür. Uzun, ince ve saydam tanelerden oluşur. Hafif şekerli ve aromatik bir tada sahiptir. Kalorisi yüksektir. Bu yüzden de çok doyurucu bir özelliği vardır.