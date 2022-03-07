Hepsi Birbirinden Farklı Pirinç Çeşitleri

Baldo

Türkiye’de pirinç çeşitleri arasında en çok tüketilen, pilav yaparken en çok tercih edilenlerden biridir. Yüksek karbonhidrat içerir ve diğer pirinçlere göre daha dolgun bir görünüme sahiptir. Daha çok Trakya Bölgesi’nde ve Samsun, Manisa illerinde üretilir. Sulak ve bol yağış alan yerlerde yetişir.