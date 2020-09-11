Hepimizin yaptığı bir hata bu! Tavaya böyle koyarsanız...

Artan kemik ve sebze parçalarını çöpe atmayın. Et ve sebze suyu yapımında kullanın. Bu hem ekonomik anlamda bilinçli bir harekettir hem de kendi yapacağınız et ve sebze suları dışarıdan hazır alacağınız bulyonlardan çok daha doğal ve lezzetlidir. Böyle "atık" malzemeleri buzluğunuzda torbalarda saklayıp lazım olduğunda çıkarıp kullanabilirsiniz. Aynı şey karides, ıstakoz gibi deniz ürünlerinin kabukları için de geçerlidir.