Hem soğuk hem de sıcak tüketiliyor, bir kez tadan vazgeçemiyor

Yapıldığı ilk dönemlerde kumru ekmeğinin içine sadece peynir, domates ve yeşilbiber konularak soğuk servis edildi. Bugün ise sucuk, salam ve eritilmiş peynir ilavesiyle pişirilerek de servis ediliyor. İzmir kumrusu daha çok öğleden sonra, öğle yemeğine yetişemeyenlerin yediği ya da akşamüstü çaylarının atıştırmalığı, içinde görünen tulum peyniri, domatesi ve yeşil biberi ile iştah açıcı bir lezzet.