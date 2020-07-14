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Hürriyet
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Yemek Kültürü
DHA
Haber Giriş: 14 Temmuz 2020 - 13:06,

Hem soğuk hem de sıcak tüketiliyor, bir kez tadan vazgeçemiyor

İzmir’de, ’kumru’ adlı sandviç, hem soğuk hem de ızgarada pişirilip, sıcak olarak servis ediliyor. Sabah akşam günün her saati İzmirlilerin tükettiği bu sandviçi tadan vazgeçemiyor.

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İzmir’de, ’kumru’ adlı sandviç, hem soğuk hem de ızgarada pişirilip, sıcak olarak servis ediliyor. Sabah akşam günün her saati İzmirlilerin tükettiği bu sandviçi tadan vazgeçemiyor.

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Yaklaşık 150 yıldır İzmir’de üretilen kumru, her fırsatta kent sakinlerince tüketiliyor. Önceleri kumru ekmeğinin içine İzmir tulum peyniri, domates ve biber konularak soğuk servis edilen bu güzel lezzet, sonraları kömürde pişirilerek de sunulmaya başlandı.

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Kömürde pişirilmiş sucuk, salam ve kaşar peynirine domatesin eklenmesiyle ağız sulandıran İzmir kumru tercihe göre ister sıcak ister soğuk tüketiliyor.

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Kumru ekmeği ise adını şeklinden alıyor. Orta kısmı daha geniş, uç kısımlarına doğru incelen yapısıyla bir kuşun gövdesine benzeyen kumru adlı sandviç ekmeği, bu lezzete ismini veriyor.

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Balçova’da kumru sandviç yapan işletmeci, evli ve 1 çocuk babası Doğan Peçenek (40), "İki çeşit kumru var. Biri soğuk sandviç genelde saban tüketilir. Diğeri sıcak sandviç günün her saati yenir. Kumru ekmeğinin şekli ’kumru’ kuşunu andırdığı için adını oradan almış. İzmirliler çok seviyor. Dışarıdan gelenler de beğeniyor" dedi.

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Diyarbakır’dan ziyaret amaçlı İzmir’e gelen Celalettin Birtane (62), "Kumruyu seviyoruz çünkü bu lezzet yılların birikimi sonrası ortaya çıkan bir yemek. Bu bir kültürdür. Her ilin kendine has bir lezzeti var. İzmir’e gelince de böyle yemekleri tüketmek gerek. İzmir’e gelince ilk kumru yeriz, yemeden kentten ayrılmayız" dedi.

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Aziz Yalçın (39), sıcak kumruyu tercih ettiğini belirterek, daha önce denemeyenlere tavsiye etti. Güneş Yalçın (38) da ızgarada pişirilmiş kumruyu soğuğun yerine tercih ettiğini kaydederek, "Kaşarın üzerinde erimesi ve kokusu bambaşka bir tat. Herkese tavsiye ediyorum. Haftada en az 1 kere geliyoruz" dedi.

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İzmirliler tarafından hemen hemen her gün tüketilen kumru, önceleri soğuk olarak tüketilirken, 1940’lardan sonra sandviç gibi arasına sucuk, salam ve peynir konularak sıcak olarak da tüketilmeye başlandı. İzmir’de ’gevrek’ olarak bilinen simitle peynirin uyumundan yola çıkan fırıncı esnafının yeni bir ürün olarak oluşturduğu ’İzmir Kumrusu’ beğenildi.

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Yapıldığı ilk dönemlerde kumru ekmeğinin içine sadece peynir, domates ve yeşilbiber konularak soğuk servis edildi. Bugün ise sucuk, salam ve eritilmiş peynir ilavesiyle pişirilerek de servis ediliyor. İzmir kumrusu daha çok öğleden sonra, öğle yemeğine yetişemeyenlerin yediği ya da akşamüstü çaylarının atıştırmalığı, içinde görünen tulum peyniri, domatesi ve yeşil biberi ile iştah açıcı bir lezzet.

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İzmir kumru ekmeğinin içine, eğer ürün soğuk servis edilecekse peynir, domates ve yeşil biber, eğer sıcak servis edilecekse sucuk, salam ve eritilmiş peynir koyularak imal edilmektedir.

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İzmir kumru ekmeği ise buğday unu, su ve tercihe göre nohut mayası ile hamurun hazırlanması, fermantasyona bırakılması ve şekillendirilerek pişirilmesi ile yapılmaktadır.

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