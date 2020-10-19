Hem lezzet hem de şifa deposu! Gaziantep'in menengiç kahvesi

Menengiç kahvesinin kış günlerinin vazgeçilmezi ve şifa deposu olduğunu ifade eden kentteki işletmecilerden Selim Bağcı, "Menengiç kahvesi yabani fıstıkla yapıldığı için ünlendi. 1600’lü yıllarda Gaziantep’e kahve gelmediği için burada yaşayanlar menengiç kahvesini keşfediyor" dedi.