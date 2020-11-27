Hem kış hem de hastalıklar turşuya ve turşu suyuna talebi artırdı

Türksever şöyle devam etti: "Koronavirüs döneminde ise turşuya ilgi daha çok oldu. Bazı yetkililer turşu suyunun ve turşunun hem sindirim hem bağışıklık sistemine iyi geldiğini söyledi. Bundan dolayı talep biraz daha artmış durumda. 80- 90 çeşit turşumuz mevcut."