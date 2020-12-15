Hem ısınıyor hem de yemek pişiriyorlar... Koronavirüs nedeniyle talep çok arttı

İşletme sahiplerinden 64 yaşındaki Hasan Biliş, AA muhabirine, kuzine imalatında işçiliğin çok fazla olduğunu söyledi.Bir kuzinenin, yaklaşık 55 parçadan oluştuğunu ifade eden Biliş, "İmalat sırasında kuzine, 150 sefer elden geçiyor. Bu nedenle de işçiliği kolay değil. Tamamen el işçiliği isteyen bir meslek. Gençler de bu mesleğe rağbet göstermiyor. Bu nedenle de biz eskilerle bu işe devam ediyoruz. Burada 8 kişi ekmek yiyor" dedi.