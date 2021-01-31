Hem İçimizi Hem Damaklarımızı Isıtan Kış Çorbaları

Vitaminli bir başlangıç: Ispanak çorbası Hem şifa kaynağı hem de farklı bir başlangıç için ıspanak çorbasına ne dersiniz? İnce kıydığınız ıspanakları ve rendelediğiniz havuçları soğanla kavurun. Suyuna yumurta sarısı, un ve limon suyu ilave ederek terbiye edin. Dumanı tüten mis gibi çorbanız hazır bile.