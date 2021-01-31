Hem İçimizi Hem Damaklarımızı Isıtan Kış Çorbaları
Kış mevsiminin mutfaklara yansıyan en güzel yanı; bize çeşit çeşit sebzelerle çorba yapma imkânı sunması. Gelin birlikte kış çorbalarının dünyasına adım atalım.
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1
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En özeliyle başlıyoruz: Bal kabağı çorbası
İçerisinde neler yok ki? Maydanoz, kekik, tane karabiber… İster tavuk, isterseniz de et suyuyla pişirebilirsiniz. İyice haşladığınız bal kabaklarını püre haline getirmekle işe başlayın. Sunum sırasında kuru yemişlerden yardım alabilirsiniz.
2
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Yeşillerin en güzeli: Brokoli çorbası
Brokoli sevmeyenler de var ama çorbasına hayır diyebilen var mı? Özellikle süt ve krema ile lezzetlendirildiğinde hayli alternatif bir lezzet.
3
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Vitaminli bir başlangıç: Ispanak çorbası
Hem şifa kaynağı hem de farklı bir başlangıç için ıspanak çorbasına ne dersiniz? İnce kıydığınız ıspanakları ve rendelediğiniz havuçları soğanla kavurun. Suyuna yumurta sarısı, un ve limon suyu ilave ederek terbiye edin. Dumanı tüten mis gibi çorbanız hazır bile.
4
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Biraz da geleneksel: Tarhana çorbası
Yazdan hazırlanan tarhanalar, her mutfağın hayat kurtarıcısı adeta. Üstelik yapımı da çok kolay. Zaten bol malzemeli olan tarhanayı su ile birlikte pişirip tuzunu ayarlamanız yeterli.
5
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Ondan vazgeçemeyiz: Ezogelin çorbası
Mercimek çorbasından farkı; içerisine bulgurun girmesi. Çok da doyurucu. Misafir sofralarının en leziz başlangıçlarından.