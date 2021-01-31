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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 31 Ocak 2021 - 16:26 | 

Hem İçimizi Hem Damaklarımızı Isıtan Kış Çorbaları

Kış mevsiminin mutfaklara yansıyan en güzel yanı; bize çeşit çeşit sebzelerle çorba yapma imkânı sunması. Gelin birlikte kış çorbalarının dünyasına adım atalım.

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1En özeliyle başlıyoruz: Bal kabağı çorbası
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En özeliyle başlıyoruz: Bal kabağı çorbası

İçerisinde neler yok ki? Maydanoz, kekik, tane karabiber… İster tavuk, isterseniz de et suyuyla pişirebilirsiniz. İyice haşladığınız bal kabaklarını püre haline getirmekle işe başlayın. Sunum sırasında kuru yemişlerden yardım alabilirsiniz.

2Yeşillerin en güzeli: Brokoli çorbası
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Yeşillerin en güzeli: Brokoli çorbası

Brokoli sevmeyenler de var ama çorbasına hayır diyebilen var mı? Özellikle süt ve krema ile lezzetlendirildiğinde hayli alternatif bir lezzet.

3Vitaminli bir başlangıç: Ispanak çorbası
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Vitaminli bir başlangıç: Ispanak çorbası

Hem şifa kaynağı hem de farklı bir başlangıç için ıspanak çorbasına ne dersiniz? İnce kıydığınız ıspanakları ve rendelediğiniz havuçları soğanla kavurun. Suyuna yumurta sarısı, un ve limon suyu ilave ederek terbiye edin. Dumanı tüten mis gibi çorbanız hazır bile.

4Biraz da geleneksel: Tarhana çorbası
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Biraz da geleneksel: Tarhana çorbası

Yazdan hazırlanan tarhanalar, her mutfağın hayat kurtarıcısı adeta. Üstelik yapımı da çok kolay. Zaten bol malzemeli olan tarhanayı su ile birlikte pişirip tuzunu ayarlamanız yeterli.

5Ondan vazgeçemeyiz: Ezogelin çorbası
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Ondan vazgeçemeyiz: Ezogelin çorbası

Mercimek çorbasından farkı; içerisine bulgurun girmesi. Çok da doyurucu. Misafir sofralarının en leziz başlangıçlarından.

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