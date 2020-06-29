Hem doyurucu hem serinletici... Yaz sofraları için soğuk çorba tarifleri
Çorbalar sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinin başında geliyor. Kış aylarında, soğuk havalarda içimizi ısıtan çorbaları yazın da serinlemek için içmeye ne dersiniz? Bunun iyi bir fikir olduğunu düşünenler için yoğurttan karpuza, domatesten pancara çeşit çeşit malzemelerle soğuk çorbalar hazırladık. Denemeye ne dersiniz? Aralarında damak zevkinize göre bir tarif bulabileceğinizden eminiz…
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Bat tarifi
Bat, Anadolu’nun farklı yerlerinde yapılan bir tür soğuk çorba olarak tarif edilebilir. Bu tarifimizde anlatılan bat ise Tokat usulü. Yanında asma yaprağıyla tüketilen bat, oldukça pratik ve doyurucu oluyor. Siz de denemek isterseniz bat tarifimiz aşağıda. Kolay gelsin…
Dövme çorbası, Anadolu’nun farklı yerlerinde karşımıza çıkan yoğurtlu buğday çorbalarının Kilis mutfağındaki haline verilen isim. İster soğuk ister sıcak tüketilebilen bu çorba, kış aylarında da yaz aylarında da sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Püf noktası ise dövme buğdayı bir gece önceden ıslatmak ve yoğurdu süzerek kullanmak. Çok beğeneceğinize eminiz, şimdiden elinize sağlık.
Domateslerin bol, olgun ve çok lezzetli olduğu yaz günlerine çok yakışan bir çorba... İspanyol mutfağının en tanınmış temsilcilerinden biri olan soğuk domates çorbası (gazpacho), serinliğinin yanı sıra düşük maliyeti ve kolaylığıyla da favorilerinizden biri olacak.
Domates çorbasını kim sevmez? Hele ki sıcak yaz günlerinde soğuk soğuk bir domates çorbası olursa... Fakat 'domates çorbası' deyince kırmızı bir çorba bekliyorsanız yanılıyorsunuz çünkü bu çorba 'golden' yani altından. Rengini ise sağlık deposu zerdeçaldan alıyor. İşte karşınızda golden gazpacho!
Yaz kış çorba içmekten vazgeçemeyenler için lezzetli ve hafif bir yaz çorbası hazırladık. Üstelik içindeki tavuk parçalarıyla da çok doyurucu ve besleyici. Bu soğuk tavuk çorbası tarifini bir kez denediğinizde bir daha vazgeçemeyeceksiniz.
En güçlü probiyotik kaynaklarından biri olan kefirin faydaları herkesin malumu. Peki bu mucizeyi çorbanıza ekleyip daha fazla tüketmeye ne dersiniz? Cevabınız 'evet'se bu çorba tam sizin için. İşte tam bir likopen ve probiyotik deposu olan kefirli domates çorbası tarifi.
Cacıkla çorba arası bu soğuk çorba, sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak. Özellikle içinde bulunan su deposu salatalıkla hem karnınızı doyuracak hem de vücudunuzun su ihtiyacını kolayca karşılamış olacaksınız. Bulgur ve mısırın doyurucu etkileri de cabası...
Domatesle yapılan gazpacho tarifleri malum. Peki ya karpuz gazpacho'yu hiç denediniz mi? Karpuzun bol sulu yapısı ve enfes lezzetini domates ve biberle buluşturan bu çorbayı karpuz kabuğunun içinde servis ederek efsane bir sunum elde etmeniz de mümkün.
Şeftali yaz aylarının en güzel meyvelerinden biri. Tek başına da tatlıların içinde de nefis oluyor. Peki bu güzel meyveyi tuzlu yemek tariflerinde kullanmaya ne dersiniz? İşte yoğurtlu soğuk şeftali çorbası tarifi...
Tam bir sağlık deposu olan pancarı genellikle turşu halinde tüketiyoruz ancak aslında birçok farklı tarifte kullanılabilecek, uyumlu bir malzeme. Bunun en iyi örneklerinden biri de soğuk pancar çorbası. Rengiyle de göz alan bu çorba tarifini mutlaka denemelisiniz.
Baklagiller özellikle kış aylarında zevkle tükettiğimiz protein deposu gıdalar. Bu lezzetli taneleri yazın da yemek istiyor ama sıcak yemekle de uğraşmak istemiyorsanız, bu soğuk yoğurtlu çorba tam size göre... İşte nohutlu mercimekli çorba tarifi...
Domates yaz aylarında bolluğu ve lezzetiyle kalplerimize taht kuruyor. Kahvaltıdan akşam yemeğine, reçelden dolmaya neredeyse her şeyin içinde kendine yer bulabilen domatesin en güzel hallerinden biri de soğuk domates çorbası. İçindeki biber ve salatalıklarla lezzeti katlanan bu çorbayı mutlaka deneyin.
Ev yapımı erişte kadar güzel şey zor bulunur desek yalan olmaz herhalde. Peki bu nefis makarnayı çorbada kullanmaya ne dersiniz? Biraz yoğurt ve bir tutam naneyle hazırlayacağınız bu çorba mutfakta çok uğraşmadan harikalar yaratmak isteyenlere göre...
Mısır, denince aklımıza genelde süt mısır, patlamış mısır ya da mısır ekmeği gibi lezzetler geliyor. Peki bu besleyici tahılı çorba yapımında da kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Eğer farklı bir çorba denemek isterseniz mısır çorbası tarifimiz sizin için geliyor...
Yaz aylarında canı mutfağa girip uzun uzun yemek yapmak istemeyen ama sağlıklı beslenmekten de vazgeçemeyenlere çok uygun bir tarifimiz var: Ayran çorbası! Hele önceden haşlanmış buğday ve nohudunuz varsa nefis çorbanız kısa süre içinde hazır.