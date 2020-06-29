Hem doyurucu hem serinletici... Yaz sofraları için soğuk çorba tarifleri

Kefirli domates çorbası tarifi En güçlü probiyotik kaynaklarından biri olan kefirin faydaları herkesin malumu. Peki bu mucizeyi çorbanıza ekleyip daha fazla tüketmeye ne dersiniz? Cevabınız 'evet'se bu çorba tam sizin için. İşte tam bir likopen ve probiyotik deposu olan kefirli domates çorbası tarifi.