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GeriYemek Kültürü Hazırlaması yarım saat, pişirmesi 10 saat! Osmanlı'dan kalma bir lezzet...
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Hürriyet
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Yemek Kültürü
DHA
Haber Giriş: 27 Ekim 2020 - 09:48 | 

Hazırlaması yarım saat, pişirmesi 10 saat! Osmanlı'dan kalma bir lezzet...

Malatya’nın lezzetlerinden olan kağıt kebabı, 10 saatte pişirilerek, hazır hale getiriliyor.

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Malatya’nın lezzetlerinden olan kağıt kebabı, 10 saatte pişirilerek, hazır hale getiriliyor.

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Kuzu etinin yanı sıra patlıcan, domates ve biber kullanılarak yapılan ve Osmanlı’nın son dönemlerinden bu yana tüketilen kağıt kebabı, iştah kabartan lezzetler arasında yer alıyor.

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Kentte kağıt kebabı yapan ustalardan Zeki Saygı, kağıt kebabının Osmanlı’nın son döneminden bu yana sofralarda yer aldığını söyledi.

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10 saatte pişirilerek, sofralara sunulan kağıt kebabının yoğun ilgi gördüğünü anlatan Zeki Saygı şunları söyledi:

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"Kağıt kebabının kuzu etinden olması gerekiyor. Odun fırınında, meşe odununda, pişen bir yemektir. Her yarım saatte bir kontrol edilir."

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"Hazırlanışı yarım saat ama pişmesi 10 saat sürüyor. Ancak çok lezzetli bir yemektir."

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Kağıt kebabını yiyenler ise hazırlanışı zahmetli olan yemeğin tadının çok lezzetli olduğunu ifade etti.

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