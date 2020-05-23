Hazır yufkadan baklava nasıl yapılır? Pratik ev baklavası tarifi
Türk, Orta Doğu, Balkan ve Güney Asya mutfağında yer eden baklava, bayram sofralarının vazgeçilmezi, ikramlıkların en sevileni. Bu sene Corona virüsünün yarattığı risk ortamının etkisiyle hijyene her zamankinden daha fazla önem gösteren pek çok kişi, ekmek ve Ramazan pidesi ardından baklava tariflerini araştırıyor. Zamanı olmayanlar ve risk almak istemeyenler için hazır yufkadan baklava tarifini derledik. İşte fıstıklı, cevizli veya fındıklı pratik ev baklavası tarifi...
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Yılın ilk dini bayramı olma özelliğini taşıyan Ramazan bir diğer adıyla Şeker Bayramı'nda en çok tarifi aranan tatlı baklava oldu. Bu yıl Corona virüsü tehditi nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirmeninin burukluğunu yaşayanlar, bayram günlerini biraz olsun renklendirmek için baklava yapmak istiyor. Zahmetli olması nedeniyle özellike hazır yufkadan baklava tarifleri rağbet görüyor. Peki, hazır yufkadan baklava nasıl yapılır? İşte adım adım pratik ev baklavası tarifi...
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HAZIR YUFKADAN BASİT BAKLAVA TARİFİ
Malzeme listesi
- 500 gr hazır baklava yufkası - 2 su bardağı eritilip ılıtılmış tereyağı - 2 su bardağı iri çekilmiş şam fıstığı veya ceviz Baklavanın üzerine gezdirmek için; - 2 yemek kaşığı eritilmiş sıcak yağ
Şerbeti için
- 4 su bardağı toz şeker - 3 su bardağı su - 1 yemek kaşığı limon suyu
BASİT BAKLAVA YAPILIŞI
Şurubu hazırlamak için; su ve toz şekeri orta boy bir tencereye aktarıp orta ısılı ateşte, arada sırada karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın ve limon suyunu ilave edin. Şurubu kısık ateşte 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın ve ılık hale gelmesini bekleyin. Yufkaların yarısını aralarına eritilmiş yağdan birer yemek kaşığı gezdirerek kat kat fırın tepsisine yerleştirin. Çekilmiş fıstık, ceviz ya da fındığı yufkaların tam ortasına serpiştirin. Kalan yufkaları da aralarına eritilmiş yağ gezdirerek tepsiye yerleştirin. Yufkaları keskin bir bıçakla baklava biçiminde kesin. Baklavayı önceden ısıtıp 175 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında üzeri sarı kahverengi oluncaya kadar pişirin. Baklavayı fırından alın ve henüz sıcakken üzerine fırça yardımıyla sıcak yağı sürün. Ilık haldeki şurubu da hemen baklavanın üzerine gezdirin. Baklavanın şurubu çekmesi için 30 dakika bekleyin. Bu baklavayı ılık olarak da servise sunabilirsiniz.
Püf noktası
Hazır yufkayla baklava yaparken dikkat etmeniz gereken bir diğer püf noktası da baklavanın şerbetinin sıcak dökülmemesidir. Normalde el açması yufkayla yapılan baklavaların şerbeti sıcak dökülür. Ancak hazır baklava yufkaları daha ince ve hassas olduğu için sıcak şerbete dayanamaz ve dağılır. Bu nedenle baklavanın şerbetini soğuduktan sonra dökmeniz gerekir.
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BURMA BAKLAVA TARİFİ
Yapımı için malzemeler
18 adet baklavalık yufka 200 gram çekilmiş ceviz içi 200 gram eritilmiş tereyağı
Şerbeti için:
3 su bardağı toz şeker 3 su bardağı su 1 çorba kaşığı limon suyu
Burma baklava tarifi Nasıl yapılır?
Şerbet için gerekli malzemeleri (limon suyu hariç) tencereye koyup kaynatın. Ocaktan inmeye yakın limon suyunu koyup altını kapatın ve soğumaya bırakın. İki adet baklavalık yufkayı üst üste koyup eritilmiş tereyağı gezdirin ve ceviz içini serpiştirin. Oklavayla beraber sıkı bir şekilde sarın. Dikkatlice büzgü büzgü olacak şekilde form verin ve dikkatlice oklavadan sıyırın. Yağlanmış dikdörtgen tepsiye dizin. Yufkalar bitene kadar bu işleme devam edin. Kalan tereyağını en üste gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Sıcak yufkaların üzerine soğumuş şerbeti dökün ve şerbeti çekip soğuyunca üzerine dövülmüş Antep fıstığı serpip servis edin.
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SÜTLÜ BAKLAVA TARİFİ
Malzemeler
Bir paket baklavalık yufka
<> Arası ve üzeri için:
Bir su bardağı çekilmiş ceviz veya fındık
Şerbeti için:
5 su bardağı süt 2 su bardağı şeker
Sütlü baklava yapılışı
İlk olarak şerbeti hazırlamak için tencereye sütü ve şekeri alın ve kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısılı şekilde 15 dakika daha kaynatın. Margarini ve sıvı yağı tavada erittikten sonra tatlı tepsisini yağlayın. Baklava hamurlarını üçerli olacak şekilde tepsiye dizin. Her 3 katta bir araları yağlayın.3 katta bir yağlanan yufkalara 9. katta ceviz serpin. Arası ve üzeri için ayırdığınız cevizi veya fındığı rondodan çok ince bir şekilde geçirin. Rondodan geçirdiğiniz bu karışımı yufkanızın üzerine serpin, bu şekilde yufkanız bitene kadar devam edin. En son kalan yufkaların da üzerine üçer katta bir yağlayarak yerleştirin. En son kalan yağ ile baklavanın üzerini yağlayın ve baklavayı dilimleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Tatlı ılıdığında üzerine soğuk şerbeti gezdirin.