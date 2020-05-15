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Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 15 Mayıs 2020 - 13:15,

Havadan görüntülendi! Hepsi altın değerinde

Türkiye'nin bereketli topraklarında hububat, sebze ve meyve üreterek hem yurdun hem de dünyanın birçok ülkesinin gıda ihtiyacını karşılayan çiftçiler bugünlerde yoğun bir telaş yaşıyor.

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Türkiye'nin bereketli topraklarında hububat, sebze ve meyve üreterek hem yurdun hem de dünyanın birçok ülkesinin gıda ihtiyacını karşılayan çiftçiler bugünlerde yoğun bir telaş yaşıyor.

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İklim çeşitliliği sayesinde pek çok bitkinin yetiştiği ülkenin uçsuz bucaksız arazilerinde buğday başta olmak üzere arpa, dane mısır, çeltik gibi hububat ürünlerinin yanı sıra pek çok sebze ve meyvenin yetişmesi, Türkiye'nin ürün zenginliğini gösteriyor.

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Edirne'den Gaziantep'e, Giresun'dan Adana'ya pek çok ilde ekim ve hasat için çiftçilerin adeta karınca gibi çalıştığı bu verimli tarım arazileri, Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince havadan görüntülendi.

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Türkiye'nin en fazla tarım alanına sahip ili olan Konya, "tahıl ambarı" olarak biliniyor. Konya, buğday üretimindeki birinciliğinin yanı sıra şeker pancarı ve kuru fasulye üretiminde de önde gelen iller arasında yer alıyor.

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Çay üretimi, Doğu Karadeniz'de Rize, Trabzon, Artvin ile Giresun illerinden sağlanıyor. ÇAYKUR başta olmak üzere diğer özel sektör firmaların alım yaptığı bölgede yüz binlerce üretici hasada hazırlanıyor.

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Antalya bölgesi, elverişli iklim şartlarıyla yıllardır meyve ve sebze üretiminde adeta "Türkiye'nin kalbi" olarak nitelendiriliyor. Bu ilde en fazla domates yetiştiriliyor ve bu ürün yurdun dört bir yanında tüketilirken, dünyaya da ihraç ediliyor.

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Sulanabilir bereketli toprakların ev sahibi Adana'da da soğandan patatese, karpuzdan pamuğa kadar birçok ürün alınıyor.

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Türkiye'de en fazla fındık üretimi Ordu ve Giresun bölgesinden sağlanıyor. Önemli tarım ürünleri arısında yer alan fındıkta ağustos ayında başlayacak hasat sezonu öncesinde üreticiler bahçelerine yaprak gübresi ile fındık kurdu ve külleme hastalığına karşı ilaçlar atıyor.

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Ülkedeki kayısı ağaçlarının yarısına yakınının elde edildiği Malatya'da on binlerce aile bu üründen para kazanıyor.

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Nüfusun büyük çoğunluğunun geçimini çiftçilikle sağladığı Trakya'da, önemli miktarda ayçiçeği ekimi yapılıyor. Kırklareli'nde üreticiler bu yıl ektikleri ürünü ağustosta hasat edecek. Bir diğer hububat ürünü çeltikte Türkiye üretiminin yarısını Edirne karşılıyor.

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Lezzeti ve aromasıyla ünlü Bursa şeftalisi, Türkiye'nin dört bir yanında ağızları tatlandırıyor. Yurt dışına da ihraç edilen ürünün Bursa Ovası'nda hasadı haziran ortalarında başlıyor.

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Ayrıca Türkiye'nin salçalık domates üretiminin yarısına yakını Karacabey ilçesinden karşılanıyor. Yenişehir ilçesinde de biber yetiştiriliyor.

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Diyarbakır'la özdeşleşen ve şehrin sembolü olan karpuz, yüz binlerce tonluk üretimle çiftçinin yüzünü güldürüyor.

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Gaziantep ve çevre illerde üretilen Antep fıstığı, iki yılda bir ürün verdiği için rekoltesi yıllara göre değişiklik gösteriyor.

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Denizli, Çorum ve Kütahya ise leblebilik nohut üretimiyle öne çıkıyor.

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Verimli arazilere sahip İzmir'deki ovalarda önemli oranda mandalina, üzüm ve patates yetiştiriliyor.

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İzmir'in bereketli topraklarında ayrıca doğal probiyotik kaynağı olma ve yağ azaltıcı gibi özelliklerinin yanı sıra yüksek antioksidan kapasitesine sahip enginar da yetiştiriliyor.

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Balıkesir'in Edremit Körfezi, Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezleri arasında yer alıyor.

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Türkiye'de önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şubat ve martta ekilen sarımsak, temmuz ayında hasat ediliyor.

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Amasya'nın Taşova ilçesinde lezzetiyle damakları şenlendiren bamya, tarladan sofraya binbir zahmetle getiriliyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan özel izinle sadece Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde ekimi yapılan salep orkidesinin de hasadına başlandı.

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