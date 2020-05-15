Havadan görüntülendi! Hepsi altın değerinde

Antalya bölgesi, elverişli iklim şartlarıyla yıllardır meyve ve sebze üretiminde adeta "Türkiye'nin kalbi" olarak nitelendiriliyor. Bu ilde en fazla domates yetiştiriliyor ve bu ürün yurdun dört bir yanında tüketilirken, dünyaya da ihraç ediliyor.