Hatay'ın coğrafi işaretle taçlanan lezzeti kağıt kebabını ustası anlattı

Çinçin kağıt kebabının coğrafi işaretini almalarının mutluluk verici olduğunu, diğerleri için de uğraş verdiklerini belirterek, “En son Antakyamız için çok önemli bir değer olan ‘kağıt kebabı’nın coğrafi işaretini almış bulunuyoruz. Tabi bu yolculuk ilk Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nda Antakya künefesi ile başladı. Şimdi Antakya peynirli künefesinin uluslararası tescili için müracaatımız var. Onun peşinde uğraş veriyoruz. Akabinde sürk çökeleği, daha sonra küflü sürk çökeleği en sonda da kağıt kebabı. Gündemimiz de ise yani müracaat ettiğimiz Samandağ Ney kamışı, Antakya künefelik peyniri, künefenin lezzeti peynirinden gelir, Antakya tuzlu yoğurdu, Antakya cara peyniri ve Antakya künefesinin uluslararası tescili ile uğraşıyoruz. Tabi aslında patenti alarak süreç bitmiyor. Zaman zaman böyle bir yanlış algı oluşuyor. Aslında patenti alarak bir süreci başlatıyoruz. Yani kağıt kebabının sanayileşebilmesi lazım, hijyen ortamlarda üretilmesi lazım ve toptan satışlarla marketlere girmesi lazım. Bu ürünlerimizin tanıtımı için klip ve çeşitli lansman faaliyetlerimizi de sürdüreceğiz” dedi.