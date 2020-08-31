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Hürriyet
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Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 31 Ağustos 2020 - 13:13 | 

Hatay'ın benzersiz lezzeti kağıt kebabı da tescillendi

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'ın "kağıt kebabı", coğrafi işaret alınarak tescillendi.

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UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'ın "kağıt kebabı", coğrafi işaret alınarak tescillendi.

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Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Genel Sekreter Yardımcısı Erhan Yağız, tescille ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2007'den bu yana coğrafi işaretlerle ilgili çalışma yürüttüklerini söyledi.

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ATSO olarak 10 ürün üzerinde protokol imzaladıklarını, 6 ürünün ilan aşamasında olduğunu anlatan Yağız, "Bu protokol kapsamında ilk tescilini aldığımız ürün 'kağıt kebabı.' İnşallah diğer ürünlerin de tescilini önümüzdeki ay itibarıyla almış olacağız" ifadelerini kullandı.

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Antakya Uzun Çarşı kasaplarından Mehmet Temizkan da "kağıt kebabı"nın tescilinin alınmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

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Kağıt kebabının dana kaburgası, maydanoz, taze biber, sarımsak, tuz ve karabiberle yapıldığını anlatan Temizkan, "Bu lezzeti tatmak isteyen vatandaşlarımızı şehre bekliyoruz" dedi.

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Esnaf Ali Sunar, tescille ürüne rağbetin daha da artacağını kaydetti.

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