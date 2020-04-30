Hatay'da sahur sofralarının yöresel lezzeti zahterli köy kahkesi

Zahterli köy kahkesi satın alan vatandaşlardan Talip Köleoğlu ise bunun çok eski bir lezzet olduğunu dile getirerek "Özlediğimiz bir lezzetti. Yediğimizde tokluk hissi veriyor. Bu lezzeti, iftar sonrası ve sahurlarda tüketiyoruz" dedi. Unutulmaya yüz tutmuş bu lezzeti her yerde bulamadıklarını kaydeden vatandaşlardan Mustafa Burak da zahterli köy kahkesinin doyurucu özelliğinin olduğunu aktardı.