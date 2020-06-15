Hatay'da icat edildi! 2021'e hazırlanıyorlar

Bu organizasyona hazırlıkların her alanda sürdüğünü belirten Erkan, "Kentimizin endemik bitki ve yemek çeşitliği bilinmektedir. Bu iki özelliği birleştirip kuzu eti, zahter, maydanoz, nane, dereotu, sarımsak, havuç ve çeşitli baharatlar kullanılarak 'Expo Kebabı'nı ortaya çıkardık" diye konuştu.