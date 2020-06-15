MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek KültürüHatay'da icat edildi! 2021'e hazırlanıyorlar
GeriYemek Kültürü Hatay'da icat edildi! 2021'e hazırlanıyorlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 15 Haziran 2020 - 09:11,

Hatay'da icat edildi! 2021'e hazırlanıyorlar

Sahip olduğu onlarca çeşit yemek, meze ve tatlısıyla adından söz ettiren Hatay mutfağı, yeni lezzeti "Expo Kebabı"yla da damaklara hitap edecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen ve EXPO 2021'e ev sahipliği yapacak olan Hatay'da, endemik bitkilerin harmanlanmasıyla hazırlanan "Expo Kebabı"yla kentin tanıtımı yapılacak.

2
Abone Olgoogle-news

Sahip olduğu onlarca çeşit yemek, meze ve tatlısıyla adından söz ettiren Hatay mutfağı, yeni lezzeti "Expo Kebabı"yla da damaklara hitap edecek.

3
Abone Olgoogle-news

Gelecek yıl "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla düzenlenecek EXPO'ya hazırlık kapsamında sunuma hazırlanan yeni lezzet, kentin yanı sıra bitki çeşitliliğinin tanıtımına da katkı sağlayacak.

4
Abone Olgoogle-news

Hatay Büyükşehir Belediyesi gastronomi proje uzmanı ve mutfak şefi Celil Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin gelecek yıl çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

5
Abone Olgoogle-news

Bu organizasyona hazırlıkların her alanda sürdüğünü belirten Erkan, "Kentimizin endemik bitki ve yemek çeşitliği bilinmektedir. Bu iki özelliği birleştirip kuzu eti, zahter, maydanoz, nane, dereotu, sarımsak, havuç ve çeşitli baharatlar kullanılarak 'Expo Kebabı'nı ortaya çıkardık" diye konuştu.

6
Abone Olgoogle-news

Erkan, kebabın, yine kente özgü firik pilavı ve hazırlanan özel sosla sunulduğunu ifade ederek, Hatay'daki yaklaşık 600 lezzete bir yenisinin daha eklendiğini söyledi.

7
Abone Olgoogle-news

"Expo Kebabı"nın yapılışından sunumuna kadar kullanılan her malzemenin yöreye ait olduğunu vurgulayan Erkan, şunları kaydetti:

8
Abone Olgoogle-news

"Kebabımız, özellikle kuzu eti ile endemik bitki olan zahterin birleşimiyle ortaya çıkan bir lezzettir."

9
Abone Olgoogle-news

"Amacımız, Hatay yöresinde yetişmiş, kendimize ait ürünlerden yeni bir yemek yapmaktı."

10
Abone Olgoogle-news

"Yeni lezzetimiz tüm Türkiye ve dünya mutfağına Hatay'dan armağan olsun."

11
Abone Olgoogle-news

"Ürünün kentin hem EXPO hem de lezzetlerinin tanıtımına güzel katkılar sağlamasını temenni ediyoruz."

12
Abone Olgoogle-news
13
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi