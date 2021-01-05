Hatay künefesi 24 ayar altınla kaplandı! Fiyatı dudak uçuklattı

Mustafa Karabay altın ile yapılan gıdaların revaçta olduğunu ve kendilerinin de buradan yola çıkarak altın ile künefeyi birleştirdiklerini belirterek “Hatayımız'ın değerlerinden bir tanesi olan künefeye daha da değer katmak istedik. 24 ayar altın varak ile altın künefemizi dikkat çekmek için yaptık. Dikkat de çekeriz inşallah, çünkü altın çok değerlidir, altın künefemizi, Hatayımız'ın künefesini Türkiye’ye duyurmak için böyle bir girişimde bulunduk. Altın etler, çaylar, kahveler gibi gıdalarda altın kullanılıyor. Altın revaçta olduğu için bu da yenilebilir 24 ayar altın. Biz de dünyada ilk defa künefede altını denedik ve de çok güzel oldu” dedi.