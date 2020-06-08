Hatay Gastronomi Evi, Türkiye’ye rol model oldu

UNESCO Hatay Gastronomi Evi’nin Hatay’daki yemek sektöründe bulunan firmalara da örnek olduğunu belirten Savaş “Biz bu evi açarken rol model, lokomotif olacak dedik. Kimlere olacak? Hatay içindeki özel sektör, kamu kuruluşlarının sektörleri, hem de STK’ların. Hakikaten kısa sürede yapısal ve işleyiş olarak bizi model olarak alan özel ve kamu olmak üzere firmalar oldu. Sonra diğer şehirlerinden de gelip incelemeye başladılar. Mersin Belediyesi, Gaziantep, Gastronomi şehri olduktan sonra Afyon’dan gelip inceleme yaptılar ve memnun ayrıldılar. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden aradılar ve böyle bir ev açacaklarını söylediler. Aslına bakarsınız parti gözetmeksizin her türlü belediye ve kamu kurumu gelip incelemek istiyor” dedi.