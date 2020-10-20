Haşlamadan kebaba dana etiyle birbirinden nefis yemek tarifleri

Beef Wellington tarifi Görünüşü bir o kadar güzel yapımı da bir hayli zor olan Beef Wellington, isminden midir bilinmez biraz göz korkutur ama klasikler arasında yerini koruyan tam bir lezzet bombasıdır. Mühürlenmiş etin mantar ve kaz ciğeri ile ahenkli uyumuna üstünü zarifçe saran milföy eşlik ediyor. Biz bu sefer tarifte küçük bir değişiklik yapıyoruz ve ciğer yerine füme et kullanıyoruz. Bu klasiğin nasıl yapıldığını aşağıda verilen tarifle siz de ünlü şef Gordon Ramsay’ye rakip olabilirsiniz…