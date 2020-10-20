Haşlamadan kebaba dana etiyle birbirinden nefis yemek tarifleri
Dana eti her parçası mutfaklarımızda ayrı ayrı kullanılabilen bir ürün. Haşlamasından tenceresine, fırınından ızgarasına farklı şekillerde zevkle tüketebileceğiniz dana etiyle nefis tarifler hazırladık sizin için. Şimdiden elinize sağlık diyor ve tariflerimize geçiyoruz...
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Haşlama tarifi
Soğuk kış günlerinde hem bol vitaminli hem de lezzetli bir tarif arıyorsanız, haşlama tam da size göre! Mutfağımızın geleneksel tencere yemeklerinden biri olan et haşlama, sebzelerin et suyunda pişmesiyle karşı konulmaz bir tada dönüşüyor. Dilerseniz limon suyu da ekleyerek hafif mayhoş bir tat yakalayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...
İtalyan mutfağına ait bir lezzet olan osso buco (osobuko), dana inciğin çeşitli sebzelerle birlikte helva gibi olana kadar uzun uzun pişirilmesine deniyor. Et yemeği sevenlerin mutlaka denemesi gereken tatlardan biri olan osso buco, biraz sabırla evde de yapılabilir. Sizin için osso buco’nun malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda sıraladık. Gerisi sizin becerinize kalmış. Afiyet olsun…
Hemen her gün aynı yemekleri yemekten sıkıldıysanız bu tarif tam size göre. İtalyan mutfağına ait dana pikata oldukça basit bir yemektir. Yanına lezzetli bir patates püresi ve haşlanmış sebzelerle servis edebileceğiniz dana pikata nasıl yapılır? Tarifi ve malzemeleri aşağıda…
Bonfile etin en lezzetli, en kaliteli parçalarından. Doğru pişirildiğinde lokum gibi olan bonfileyi dilimlenmiş olarak pişirebileceğiniz gibi bütün halde pişirip öyle de dilimleyebilirsiniz. Biz bu tarifimizde bonfileyi ızgara tavada mühürleyip fırında son haline getirdik. Siz de deneyin, çok beğeneceksiniz. Afiyet olsun…
Hep birlikte yemeklerin yendiği sofralarda ana yemek çok önemlidir. Hele de ana yemekte et varsa mutlaka lokum gibi olmalıdır. Etle yapılabilecek en kolay yemek et sote nasıl yapılır? İçine attığınız renkli biberlerle süsleyeceğiniz lezzetli et sotenin malzemeleri ve hazırlanışı içeriğimizde… Keyifli akşam yemekleriniz için şimdiden afiyet olsun.
Tepsi kebabı, et sevenlerin rüyalarını süsleyen enfes bir Antakya yemeği. Fırın tepsisine yayılan incecik kebap harcına nefis domates ve biberler eşlik ediyor. Yanında bir bardak buz gibi ayranla şölene dönüşen tepsi kebabını siz de evinizde yapabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler ve tarif adımları aşağıda. Afiyet olsun...
Her akşam milyonlarca insanı ekran başına toplayan MasterChef Türkiye’de, şeflerin imzasını taşıyan ve yarışmacıları zorlayan bazı yemeklerin tarifleri çok merak ediliyor. Bunlardan bir tanesi de Şef Mehmet Yalçınkaya’nın yemeği dana pirzola duxelle oldu. Mantarın püre haline getirilmesiyle elde edilen bir sos olan duxelle’in lezzet kattığı dana pirzola duxelle, Mehmet Yalçınkaya’nın sosyal medyada paylaştığı tarifle sizinle…
Et sevenlerin aklını başından alacak bir lezzet, dana sarma. Dilerseniz iç harcını farklı malzemelerden de hazırlayabileceğiniz bu enfes yemek, özel sofralarınızda sizi asla pişman etmeyecek. Dana sarmasının akşam yemeğinde size eşlik etmesini isterseniz, işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Son dönemin en popüler yemek trendlerinden biri hayvanların burunlarından kuyruklarına tüm yenebilir parçalarının tüketilmesi. Dana etinin en lezzetli parçalarından biri olan dana yanağı da bu trende uygun olarak son dönemde oldukça popüler oldu. Fırında uzun saatler boyunca pişen dana yanağı ortaya karşı konulmaz bir lezzet çıkarıyor. İşte malzemeleri ve tarifi...
Görünüşü bir o kadar güzel yapımı da bir hayli zor olan Beef Wellington, isminden midir bilinmez biraz göz korkutur ama klasikler arasında yerini koruyan tam bir lezzet bombasıdır. Mühürlenmiş etin mantar ve kaz ciğeri ile ahenkli uyumuna üstünü zarifçe saran milföy eşlik ediyor. Biz bu sefer tarifte küçük bir değişiklik yapıyoruz ve ciğer yerine füme et kullanıyoruz. Bu klasiğin nasıl yapıldığını aşağıda verilen tarifle siz de ünlü şef Gordon Ramsay’ye rakip olabilirsiniz…
Rosto adını pişirme tekniğinden alan nefis bir et yemeği. Dana etinin en lezzetli parçalarından biri olan nuarın fırında uzun uzun pişirilmesiyle elde edilen rostonun lezzeti de görüntüsü de o kadar iyi oluyor ki, bu yemeğe en şık sofralarda bile tereddüt etmeden yapabilirsiniz. Çeşitli sebzelerin desteğiyle de lezzeti katlanan dana rostonun tarifini aşağı bırakıyoruz. Mutlaka denemelisiniz…
Tartar etin çeşitli malzemelerle tatlandırılıp pişirilmeden servis edilmesine deniyor. Yanında küçük ekmek dilimleriyle servis edildiğinde çok başarılı bir başlangıç olan et tartarın yapılışı da çok pratik. Malzemeleri karıştırıp servis tabağına almanız yeterli. İşte nefis et tartar tarifi…
Beef Stroganoff ya da Türkçesiyle dana strogonof) geleneksel bir Rus yemeği. Genellikle dana eti kullanılarak yapılan bu yemek tavuk ya da kuzu eti ile de pişirilebilir. Görünümü kadar lezzeti de iştah açıcı olan bu yemeğin ve özellikle Rusya ve Ukrayna’da tüketilen smetana yoğurdunun nasıl yapılışını sizler için araştırdık…
Tencere yemeği denilince akla ilk gelenlerden biridir dana yahni. Bol etli yahniye soğan ve sarımsağın verdiği aroma ise harika. Yanına pilavla sunabileceğiniz bu yemek özel sofralarınızın da sultanı olacak. Peki klasik dana yahni nasıl yapılır? Evde kolay dana yahni tarifi…
Kökeni çok eskilere dayanan papaz yahnisi dana etiyle de kuzu etiyle de yapılabiliyor. Bol soğan ve sarımsakla lezzet kazanan papaz yahnisi içindeki sirkeyle daha da lezzetli hale geliyor. Sizin için papaz yahnisinin tarifini araştırdık. İşte çok beğeneceğiniz bir et yemeği…
Vitello tonnato, İtalyan mutfağının en tanınmış yemeklerinden biri. Genelde yaz aylarında sofraları süsleyen vitello tonnato’yu kısaca, üzerine ton balıklı bir sos eklenmiş dana eti dilimleri olarak tarif edebiliriz. Bu yemeği siz de evinizde denemek isterseniz işte vitello tonnato tarifimiz.
Şinitzel, Avusturya ve Almanya mutfaklarının en önemli ve en tanınmış yemeklerinin başında geliyor. Etin incecik açıldıktan sonra un, yumurta ve galeta ununa bulanması, ardından da bol yağda çıtır çıtır kızartılması sonucu elde edilen şinitzelin malzemeleri ve yapılışı aşağıda. Biz tarifimizde dana eti kullandık ama tavuk şinitzelin de ayrı bir lezzet deposu olduğunu belirtelim. Afiyet olsun…
Moğol usulü et, genellikle Çin restoranlarında karşımıza çıkan nefis bir dana eti yemeği. Zencefil ve sarımsakla lezzetlenen Moğol usulü et, birkaç basit noktaya dikkat edilirse evde de kolayca yapılabilir. Malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabileceğiniz Moğol usulü et tarifimiz aşağıda. Kolay gelsin…
“Tiridine tiridine tiridine bandım, bedava mı sandın para verip aldım” türküsünü bilmeyen yoktur. Peki bu türküde adı geçen tirit nedir onu biliyor musunuz? Türkiye’nin farklı yörelerinde ufak tefek farklılıklarla da olsa aşağı yukarı aynı şekilde yapılan tirit tarifi merak edenler için hemen aşağıda yer alıyor. İşte nefis tirit tarifi…
İzmir’in bir ilçesi olan Urla’yla özdeşleşmiş nefis bir yemeğimiz var: Urla güveci. Etin soğan ve sebzelerle basit ama tadına doyulmaz beraberliği olarak özetleyebileceğimiz Urla güvecinin malzemelerini ve tarifini aşağıda anlattık. Size kalan tek şey tarifimizdeki adımları uygulayıp bu enfes yemeği yanında pilavla sofranıza taşımak. Afiyet olsun…
Kebap denince aklımızda genellikle şişte pişen kebaplar geliyor ama aslında fırında da çok nefis kebaplar pişirebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de şehzade kebabı. Kuşbaşı etin çeşitli sebzelerle birlikteliğinden oluşan şehzade kebabı, farklı bir et yemeği arayanlar için birebir. İşte şehzade kebabının tarifi ve incelikleri…