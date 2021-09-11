Hasanpaşa köfte adı nereden geliyor? Hasanpaşa köfte nasıl yapılır? İşte adım adım Hasanpaşa köfte malzemeleri ve yapım aşamaları…
Hasanpaşa köfte, esnaf lokantasının sevilen ve en çok tüketilen lezzetlerinden biri. Osmanlı'dan günümüze uzanmayı başaran Hasanpaşa köfteyi her evde bulunan malzemelerle yapabilmek mümkün. Peki, Hasanpaşa köfte nasıl yapılır? İşte adım adım Hasanpaşa köfte malzemeleri ve yapım aşamaları…
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1
Hasanpaşa köfte, Osmanlı mutfağından günümüze gelen bu yemek tek başına bile oldukça doyurucu. Dana etli olarak hazırlanan köfte patates püresi ve pirinç pilavı eşliğinde sunuma hazırlayabilirsiniz.
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Hasan paşa köftesinin adını Osmanlı döneminde yaşamış bir paşadan alındığı söyleniyor.
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MALZEMELER:
500 gram kıyma 1 adet yumurta 1 adet kuru soğan 3 dilim bayat ekmek Tuz Karabiber Kimyon Püresi için:
2 adet patates 2 yemek kaşığı süt 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri 10 gram tereyağı Tuz Sosu için:
1 çay bardağı su 1 yemek kaşığı domates salçası
NASIL YAPILIR?
İlk olarak yemeğinizin püresi için patatesleri haşlayıp soyun. Daha sonra haşlanan patatesleri ezin ve üzerine tereyağı, süt, kaşar peyniri ve tuzu ilave edin. Püreyi pürüzsüz bir kıvama gelene kadar ezin ve sıkma torbasına doldurun.Diğer taraftan da köftenizi hazırlayın. Bunun için ekmekleri ıslatın ve ufalayın. Soğanı da rendeleyip suyunu sıkın. Köfte malzemeleri bir kaseye alıp güzelce yoğurun. Köfteniz hazır olunca ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve ortalarına parmağınızla bastırın. Çanak şekline gelen köfteleri yağlanmış fırın tepsisine alın. Fırını 160 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra köfteleri fırına verin ve yarım saat kadar kızartın. Köfteleriniz kızarınca fırından alıp ortalarını patates püresiyle doldurun. Üzerine hazırladığınız salçalı suyu gezdirip köfteleri yeniden fırına verin. Fırında 10 dakika daha kaldıktan sonra sıcak olarak servis edin.