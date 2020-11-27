Hani derler ya 'Huzur veriyor' diye... Koronavirüs tedbirleri şırdan keyfine engel olamadı

Her şeyin başının sağlık olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Müşterilerimizden ricamız, buraya gelmek isteyebilirler elbette ama bize telefonla bilgi vermeleri yeterli. İşletmemizin önüne geldiğinde telefon ile siparişi vermesi bize yeterli olur. Bizim de sağduyulu olup, bazı görevler almamız lazım bu kapsamda. Sakatat ürünleri kışın bağışıklık sistemini güçlendiren yiyecekler, mumbarı, şırdanı, kellesi olsun. Tam başlayacağız derken alınan bu tedbirler işlerimizi oldukça etkiledi. Satışlarımızın yüzde 50’nin de aşağısına düştü. Tamam hizmet verebiliyoruz ama bu ürünler masada oturup, daha keyifle tüketilecek gıdalar. Tabii ki yapacak bir şey yok. Tekrardan ’her şeyin başı sağlık’ deyip, evlerde kalıyoruz" diye konuştu.