Hangi renk yiyecek neye iyi geliyor? İşte cevabı...

Sebze ve meyvelerin bolca tüketiminin sağlıklı yaşamın anahtarlarından biri olduğunu ve beslenmenin her alanında ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kayıhan Engin, son dönemlerde yapılan araştırmaların, bu besin maddelerinin hangi hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğunu, renklerine göre ayrım yapılarak anlaşılabileceğini ortaya koyduğunu kaydetti.