Hamurundan sosuna her şeyiyle evde yapabileceğiniz nefis pizza tarifleri
İtalyan mutfağının dünyada en tanınmış lezzetlerinden pizza ülkemizde de çok seviliyor. Türkiye'de pizzasıyla ünlü çok sayıda mekan var ancak evde yapılan pizzanın tadına da gerçekten doyum olmuyor. Sizin için dört peynirli pizzadan sebzeli pizzaya birbirinden nefis pizza tarifleri hazırladık. İşte sofralarınızı tatlandıracak enfes pizza tarifleri...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Dört peynirli pizza tarifi
Pizzadan güzel ne var? Sizi bilemeyiz ama biz kahvaltıdan akşam yemeğine her öğün pizza yiyebiliriz. Herkesin pizza zevki farklıdır ama ortak nokta peynirdir genelde. Bu pizza tarifimiz de pizzasını bol peynirli sevenler için. 4 farklı peynir kullanarak hazırladığımız bu nefis tarifi mutlaka siz de denemelisiniz. İşte dört peynirli pizza tarifimiz…
Pizza bir İtalyan lezzeti olabilir ama Türk damak zevkine çok uygun olduğu da ortada. Peki pizzanın üzerine bir de kaşar, sucuk, pastırma gibi Türk lezzetlerini dizersek ne olur? Ortaya enfes bir pizza çıkar. Sizin için Türk usulü pizza turca’nın tarifini hazırladık. İşte enfes pizza turca tarifimiz…
Adını İtalya’da 19’uncu yüzyılın sonlarında tahtta oturan Kraliçe Savoylu Margherita’dan alan ve kırmızı-beyaz-yeşil renkleriyle İtalya’nın sembolü olan Margherita pizza, en temel pizza olarak görülüyor. Hamurun üzerine marinara sosu, mozzarella peyniri ve fesleğen yaprakları eklenmesiyle elde edilen bu pizza, herkesin tarif dağarcığında olmalı. Siz de denemek isterseniz işte enfes pizza Margherita tarifi…
Pizza denince birçok kişinin aklına sağlıksız bir fast food ürünü gelse de aslında doğru malzemelerle hazırlanan bir pizza oldukça sağlıklı ve besleyici bir yemek olabilir. Örneğin üzerini bol miktarda sebze ile süsleyeceğiniz bir pizza, vejetaryen rüyası olmanın yanı sıra çocuklara sebze yedirmenin de güzel bir yolu. O halde sebzeli pizzanın tarifine geçelim. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Deniz ürünlerini sevenler bu malzemeleri makarnadan salataya, çorbadan pilava her yerde kullanıyor. Peki ya pizzalar? Deniz ürünleriyle enfes pizzalar yapabileceğinizi de biliyor muydunuz? Sizin için örnek bir tarif hazırladık, aşağıda bulabilirsiniz. Biz kalamar, ton, somon, karides ve midye kullandık ama siz malzemeleri zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Kolay gelsin...
Pizza sevmeyen var mı? Hele şöyle her şeyiyle evde yapılmış, fırından yeni çıkmış sıcacık bir pizza tokken bile yenir. Sizin için çeşit çeşit malzemelerle süslediğimiz enfes bir karışık pizza tarifimiz var. Karışık pizza tarifimiz meraklılarını bekliyor. İddia ediyoruz, bundan sonra dışarıdan pizza söylemek istemeyeceksiniz.
Tavuk pizzada çok sık karşılaştığımız bir malzeme değil ama tavuğun pizzaya çok yakıştığı da bir gerçek. Siz de aynı fikirdeyseniz bu tavuklu pizza tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Mantar, domates ve biberin de lezzet kattığı tavuklu pizzanın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...
Ispanaklı ve lor peynirli pizza hem çok lezzetli hem de çok hafif. Üstelik sebze yemek istemeyen çocuklara sebzeyi sevdirmek için de çok uygun bir alternatif tarif. O halde biz sözü daha fazla uzatmayalım ve ıspanaklı ve lor peynirli pizzanın malzemelerini ve yapılış aşamalarını anlatmaya geçelim. Şimdiden elinize sağlık...
İtalyanların meşhur lezzeti pizza genelde dışarıda yenen ya da eve sipariş edilen bir yemek ama aslında evde pizza yapmak çok kolay. Üstelik öyle bir sürü alete edevata da gerek yok. Düzgün bir tava bu iş için yeter de artar bile. Bu fikir sizi heyecanlandırdıysa tarifimize mutlaka bir göz atmalısınız. Çok beğeneceğinizden eminiz.
Pizza sevmeyen olabileceğine inanmıyoruz. Hele ki birkaç temel malzemeyle kısa süre içinde evde yapılan pratik pizzaların tadına doyum olmuyor. Bu pizzayı kahvaltılarda ve 5 çaylarında tüketebileceğiniz gibi yanınızda pikniklere bile götürebilirsiniz. İşte evde yapıp zevkle yiyebileceğiniz pratik pizzanın tarifi...
Lezzeti bildiğiniz pizza ama görüntüsü çok farklı... Dümdüz yuvarlak pizza yemeklerden sıkılanlara tavsiyemiz rulo pizza. Ana yemeklerin yanı sıra çay saatlerinde de servis edebileceğiniz rulo pizzanın malzemelerini de dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!
Pizza sevmeyen insan neredeyse yok denilecek kadar az. Tahminen siz de pizzaya bayılıyorsunuz. Evinizdeki malzemelerle, dilediğiniz her an yapabileceğiniz mini pizzaların tadı leziz, yapılışı ise oldukça pratik. Siz de ailenizi oldukça sevindirecek olan mini pizzaları yapmak isterseniz tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Pizza her yaştan herkesin zevkle tükettiği bir lezzet. Genellikle et ve şarküteri ürünleriyle yapılan pizzayı sebzeyle süslemek de gayet başarılı sonuçlar yaratabiliyor. Örneğin ıspanaklı bu pizza, en sebze sevmezleri bile mutlu edebilecek kadar lezzetli. İşte tarifi...
Ansızın gelen misafirlere kolayca pizza hazırlamak ister misiniz? Çok kısa süre içinde yapıp dilediğiniz malzemelerle süsleyerek lezzetlendirebileceğiniz bu pizzanın tarifi kısa süre içinde favorileriniz arasına girecek. İşte tadına doyamayacağınız pratik pizza tarifi...
Balık sevenler için ton balığı ve sebzelerle hazırlanmış bir ev yapımı pizza tarifimiz var. Dışarıda yediğiniz pizzalardan eksiği olmayan, hatta fazlası olan bu ton balıklı pizza tarifini herkes çok sevecek. Balık yemek istemeyen çocukları da bu pizzayla kolayca ikna edebilirsiniz, aklınızda olsun...
Pizza yapmanın çok zor bir iş olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Birkaç basit malzemeyi karıştırıp muffin kalıplarına dökerek kolayca pizza yapabilirsiniz. Bir tanesi asla yetmeyen muffin pizzanın tarifi aşağıda. Mutlaka deneyin, çok beğeneceğinizden eminiz.
Mayalı hamurun lezzetini bilmeyen yok. Peki bu leziz hamuru pizza yapımında kullanmaya ne dersiniz? 'Evet' diyorsanız bu tarif sizin için. İşte dikkat etmeniz gereken birkaç ufak püf noktasıyla birlikte mayalı pizza hamuru tarifi...
Kendi ellerinizle pizza yapıp hamurunu da kendiniz yoğurmak istiyorsunuz fakat vaktiniz sınırlı mı? O zaman bu pizza hamuru tarifi tam size göre, çünkü mayalanmasını beklemenize gerek yok. İşte hızla hazırlayabileceğiniz pizza hamuru tarifi...
Patates, hamur kullanmadan pizza yapmanın yollarından biri ve belki de en doyurucu olanı! Üstelik glutensiz olduğu için gluten intoleransı olanlar ve çölyak hastaları da gönül rahatlığıyla tüketebiliyor. Bu tarifi denedikten sonra hamurlu pizzayı hiç aramayacaksınız.
Hamur kullanmadan pizza yapmak isteyenlerin en sık başvurduğu malzemelerden biri karnabahar. Üstelik bu tarifin sebze yemeyen çocuklara fark ettirmeden karnabahar yedirme gibi bir avantajı da var. İşte karşınızda karnabaharlı pizza tabanı...
Son dönemin favori malzemelerinden kinoa, pizza tabanı yapmak için de çok uygun. Üstelik kalorisi de düşük olduğundan kinoalı pizza tabanı diyet yapanlar için de çok uygun. Pizzanızın üzerini dilediğiniz malzemelerle süsleyebilirsiniz. İşte oldukça pratik ve lezzetli kinoalı pizza tabanı tarifi...