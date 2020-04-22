Hakkari’de koronavirüs tandır ekmeğine ilgiyi arttırdı

Erdoğan, “Tandırda ekmek pişiren anneme yardım ediyorum. Korona virüsü nedeniyle çarşıya çıkamıyoruz. Fırın önlerinde uzun kuyruklar oluşuyor. Fırın kuyruklarına takılmamak için de evimizin önüne tandır yaptık. Burada kendi ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz. Burada yaptığımız ekmekler daha sağlıklı ve leziz. Gün boyu evdeyiz. Kendim çalışan bir kadınım. Fakat korona virüsü nedeniyle iş yerimizi kapatmak zorunda kaldık. Bir yandan temizlik ve çocukların bakımı derken üstüne ekmek de pişiriyoruz. Tabi ki zor olduğu kadar da eğlenceli geçiyor. Bahçemizde aile bireyleri ve akrabalarımızla sosyal mesafeye dikkat ederek semaver çayı, kek ve börek yaparak vakit geçiriyoruz. İnşallah korona virüsünü de en kısa zamanda atlatırız. Buradan tüm Türkiye’ye ve özellikle Hakkarililere sesleniyorum. Lütfen evde kalınız, evde hayat var” şeklinde konuştu.