Hafta sonu yemeklerinizi şenlendirecek nefis yemek tarifleri

Ege salatası tarifi Kilo verirken lezzetli yiyecekler yemenin en güzel yollarından biri Ege salatası... Hem çok besleyici hem de oldukça düşük kalorili olan bu rengarenk salatayı sofralarınızdan eksik edemeyeceksiniz. Zeytinyağı ve limon suyunun da lezzet kattığı Ege salatasını siz de denemelisiniz.