Hafta sonu yemeklerinizi şenlendirecek nefis yemek tarifleri
Cumartesi ve pazar günleri hafta içi iş güç nedeniyle bir araya gelmekte zorlanan aileler için bir bayram havasında geçiyor. Hafta sonuna tat katan en önemli unsurların başında da hep birlikte yenen yemekler geliyor. Sizin için hafta sonu sofralarınızı renklendirecek, ağzınızın tadını birkaç katına çıkaracak enfes yemek tarifleri derledik. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz tariflerimiz için sizi hemen aşağı alalım…
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Fellah köftesi tarifi
Adının köfte olduğuna bakmayın, fellah köftesinin ana malzemesi bulgur. Bulgurun besleyiciliği sayesinde ana yemek olarak tüketebilir, isterseniz de yemeklerin yanında servis edebilirsiniz. Bulgur ile yapılabilecek en güzel yemeklerden biri olan fellah köfteyi misafirlerinize pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Domatesli ve sarımsaklı sosuyla mis gibi kokan fellah köftesi nasıl yapılır? Sunumuyla hem göze hem de mideye hitap eden fellah köftesi tarifi…
Sıcak yaz günlerinde ağır yemeklerden kaçınanlar için zeytinyağlı biber dolması biçilmiş kaftan. Her yemekte olduğu gibi biber dolmasında da damak zevkinize uygun farklı dokunuşlar yapabilirsiniz. Mesela kuş üzümlü, dolmalık fıstıklı ve tarçınlı olabilen iç harçlar hazırlayabilir, rendelenmiş domates ile pirince tat katabilirsiniz. Canınız istediği anda kolayca hazırlayabileceğiniz zeytinyağlı biber dolması nasıl yapılır? Sofraları şenlendirecek zeytinyağlı biber dolması tarifi…
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti pide her çeşidiyle damakları şenlendiriyor. Kaşarlı, kıymalı, kuşbaşılı, karışık gibi her beğeniye uygun birçok pide çeşidi var. Hele kimsenin hayır diyemeyeceği bu lezzeti bir de evde yapmayı deneyin. Kokusu tüm apartmana yayılacak kıymalı pide nasıl yapılır derseniz hamurunu ve iç harcını rahatlıkla hazırlayabileceğiniz kıymalı pide tarifimiz aşağıda. afiyet olsun...
Lezzetli bir yaprak sarmasında ekşimsi ve mayhoş bir tat aranır. Bu nedenle pişirirken tencereye limon dilimleri eklenir. Bu kez o ekşimsi tadı elde etmek için erik kullanmaya ne dersiniz? Taze asma yaprakları tezgahlardaki yerini almışken, yaprakları yeşil can erikle buluşturabilir ve faydasını ikiye katlayabilirsiniz. Bambaşka bir yaprak sarması tarifi arıyorsanız bu tarif tam size göre!
Meksika mutfağının ünlü yemeklerinden fajita genellikle etle yapılıyor ancak tavukla yapıldığında da hem çok hafif hem de çok lezzetli oluyor. Cızır cızır sıcak et parçalarının sebzeler ve soslarla müthiş birlikteliği olarak tarif edilebilecek tavuk fajita’nın malzemeleri ye yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Fırında kremalı patates çok kolay ve bir o kadar da lezzetli bir yemek. Et yemeklerinin yanında eşlikçi olabileceği gibi tek başına da afiyetle yenen fırında kremalı patates zor zamanlarınızın kurtarıcısı olacak. Siz de bu nefis yemeği denemek isterseniz işte malzemeleri ve yapılış aşamaları…
En sevilen mezelerden biri olan muhammaranın yapılışı yöreye ve kişiye göre farklılıklar gösteriyor ancak genel olarak bayat ekmek içi, ceviz, sarımsak ve salça gibi malzemeler kullanılıyor. Siz de bu benzersiz ve inanılmaz pratik mezeyi evinizde yapıp sofralarınızı renklendirmek isterseniz, karşınızda nefis muhammara tarifimiz...
Adını Fransa’da bir bölgeden alan quiche (kiş) Lorraine ya da Türkçe okunuşuyla kişloren, çok lezzetli bir hamur işi. İç harcını dilediğiniz gibi şekillendirebileceğiniz kişloren için biz bugün Türk damak zevkine uygun malzemeler kullandık. Çay saatlerinde de ana yemeklerde de çok beğenileceğine emin olduğumuz kişloren tarifi aşağıda. Afiyet olsun…
Yaz aylarında hem hafif hem de lezzetli tatlılar arayanların gözdesi olacak bir tarifimiz var: Parfe! Meyvesiyle, bisküvisiyle, yemişiyle, çikolatayla benzersiz bir lezzet olan parfenin yapılışı da oldukça kolay. Siz de bu tatlıyı yaz sofralarınızın baş köşesine yerleştirmek isterseniz işte tarifimiz...
Yağ mantısı, mantının en sevilen hallerinden. Genelde haşlanarak pişirilen klasik mantının aksine yap mantısı, adından da tahmin edebileceğiniz üzere yağda kızartılarak pişiriliyor. Kayseri mutfağına ait olan yağ mantısının lezzeti sarımsaklı yoğurtla tavana vuruyor. Siz de yağ mantısını evinizde denemek isterseniz işte malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Kremalı milföy tatlısı, Napolyon pasta olarak da bilinen bir Rus tatlısı. Çıtır çıtır kızarmış milföy dilimlerinin arasına yerleştirilen yumuşacık kremanın karşı koyulmazlığına zaman zaman çilek gibi mevsim meyveleri de eşlik ediyor. Bu müthiş lezzeti siz de evinizde yapıp zevkle tüketmek isterseniz işte kremalı milföy tatlısı tarifimiz…
Görüntüsü sebebiyle özellikle de çocukların ilgisini çeken nefis bir yemek, patatesli sulu köfte. Patates ve köftenin enfes buluşması olan bu yemeği denemek isterseniz, leziz patatesli sulu köfte tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Börek sevmeyenle biz bugüne kadar henüz karşılaşmadık. Üstelik doyurucu olmasıyla da kalabalık sofraların favori yemeklerinin başında geliyor. Sizin için hemen herkesin zevkle yiyeceği bir peynirli kalem börek tarifimiz var. İsterseniz bu böreği önceden hazırlayıp buzlukta saklayabilir ihtiyacınız olunca pişirip birkaç dakikada servis edebilirsiniz.
İçine suyun yanı sıra maden suyu ve kıyılmış dereotu da eklenerek yapılan otlu ayran, özellikle sıcak yaz günlerinde içeni serinletmesinin yanı sıra elektrolit dengesinin korunmasına da yardımcı oluyor. İşte tarifi...
İslim kebabı et ve patlıcanın en güzel birlikteliklerinden biri. Kolay olsun diye köfteyle de yapılabilir ama orijinal islim kebabı tarifi parça kuzu etiyle yapılır. Siz de şöyle her görenin hayran kalacağı, yiyenin bir tabak daha isteyeceği nefis bir kuzu etli islim kebabı tarifi arıyorsanız doğru yere geldiniz. İşte islim kebabının malzemeleri ve tarifi…
Havaların ısınmasıyla tatlı ihtiyacımızı hafif tatlılarla giderme ihtiyacımız da artıyor. Örneğin sıcak havalarda görüntüsüyle etkileyen, lezzetiyle akıllara kazınan bir parfe yapmak çok kolay. Çileklisi, limonlusu, çikolatalısı gibi birçok türü olan parfeyi bir de kahve ile denemelisiniz. Kahvesiz asla diyenler için muhteşem bir lezzet olan serinletici kahveli parfe nasıl yapılır?
Genellikle pişirilerek yenen kabağı çiğ de tüketebileceğinizi biliyor muydunuz? Örneğin kabağa sarımsaklı yoğurt ekleyip farklı bir cacık elde edebilirsiniz. Bol miktarda su içeren bu tarif yaz günlerinde hem açlığınızı kolayca geçirecek, hem de buz gibi lezzetiyle içinizin ferahlamasını sağlayacak.
Mantar lezzeti ve sağlığıyla mutfaklarda göz bebeğimiz. Hele ki çorbasına bayılıyoruz. Ancak mantar çorbası tariflerinde genellikle krema kullanıldığından biraz ağır oluyor, o nedenle herkes sevmeyebiliyor. Peki çorbaya krema yerine süt koysak nasıl olur? İşte daha az yağlı, daha hafif ancak lezzetinden hiçbir şey kaybetmeyen bir sütlü mantar çorbası tarifi…
Sütlü tatlılar özellikle yaz günlerinde hem serin hem de hafif oldukları için çok tercih ediliyor. Bu tatlıların en güzellerinden biri de fırın sütlaç. Öncelikle tencerede pişirilen sütlacın daha sonra küçük kaplarda fırınlanmasıyla ortaya çıkan benzersiz lezzeti siz de mutlaka denemelisiniz. İşte sütlü tatlı sevenlerin bayılacağı fırında sütlaç tarifi…
Gavurdağı salatası diye de bilinen kaşık salatası özellikle yaz aylarında domates, biber ve salatalığın bol olduğu yaz günlerinde sofralarda mutlaka bulunması gereken bir lezzet. Minik minik doğranmış sebzelerin zeytinyağı, limon suyu ve nar ekşisiyle tat kazanmasıyla ortaya çıkan kolay mı kolay kaşık salatasını siz de mutlaka deneyin.
Muradiye çorbası adını Osmanlı sultanı İkinci Murad’dan alan, hem sebzeli hem tavuklu hem de terbiyeli bir çorba. Yani özellikle soğuk kış günlerinde imdadınıza yetişecek nitelikte. Peki Bursa mutfağına ait olan Muradiye çorbası nasıl yapılır? Sizin için hem malzemelerini hem de yapılışını aşağıda adım adım anlattık. Afiyet olsun…
Akşama ne yemek yapsam diye düşünüyorsanız size göre nefis bir tarifimiz var. Yapımı basit ve evde kolaylıkla bulabileceğiniz malzemelerle hazırlanan tavuk göveç… Denizli mutfağında bu yemeğe tavuk göveç dense de yaygın olarak güveç olarak biliyoruz bu yemeği. İster fırında isterseniz de ocakta pişirebileceğiniz bu tavuk göveci mutlaka deneyin. Afiyet olsun...
Dışı çıtır çıtır, içi mis gibi etli talaş böreğinin tarifini aradıysanız doğru yere geldiniz. Biz bu kez daha pratik olması için tarifimizde milföy hamuru kullandık ve sonuçtan oldukça memnun kaldık. Siz de kısa sürede nefis bir talaş böreği yapmak isterseniz bu tarifimizi mutlaka değerlendirmelisiniz.
Hem çok hafif hem de çok lezzetli bir tatlı arayanlar için mousse (mus) çok doğru bir seçenek. Kısaca çikolata köpüğü olarak tarif edebileceğimiz musun malzemeleri çok temel, yapılışı da oldukça kolay. Siz de nefis çikolatalı mus tarifini arıyorsanız doğru yere geldiniz. Afiyet olsun…
Ev yapımı erişte kadar güzel şey zor bulunur desek yalan olmaz herhalde. Peki bu nefis makarnayı çorbada kullanmaya ne dersiniz? Biraz yoğurt ve bir tutam naneyle hazırlayacağınız bu çorba mutfakta çok uğraşmadan harikalar yaratmak isteyenlere göre...
Simit kebabı Gaziantep'in en sevilen, en benzersiz lezzetlerinden biri. Bu lezzetin içindeki sarımsağa borçlu olan simit kebabı, evde kolayca hazırlanıp fırında pişirilebilir. Simit kebabının bir diğer özelliği de şişte şekillendirilmesi ama şişin üzerinde pişirilmemesi. Bu kadar anlatımdan sonra tadına bakmazsanız olmaz, değil mi? Haydi siz de deneyin.
Tadı damağınızda yer edinecek harika bir börek olan dızmananın tarifini sizler için araştırdık. Leziz mi leziz her damak zevkine hitap edebilecek muhteşem Balkan tepsi böreğini siz de evinizde yapabilirsiniz. “Misafirlere çayın yanında ne ikram etsem?” derdinden sizi kolayca kurtaracak dızmana tarifimiz aşağıda...
Eski hekimlerin şifa kaynağı, hazım kolaylaştırıcı, ferahlatıcı olarak önerdikleri şerbetin yemeklerle beraber tüketilmesi önerilir. Hazır şerbetlerin içerikleri sizi rahatsız ediyorsa çeşitli meyveleri kullanarak kolaylıkla evde şerbet yapabilirsiniz. Peki ama nasıl?
Sarığı burma, bayramlarda ve özel günlerde tüketilen Sivas’a ait özel bir tatlı. Adını sarıktan alan bu yöresel tatlı lezzet yönünden yiyenlerin bir daha yiyeceği cinsten. Tatlı sevenlerin hayır diyemeyeceği bu özel tarifi mutlaka denemelisiniz.
Aşçıbaşı çorbası diye de bilinen aşçı çorbası tavuk ve mercimeğin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan, en nefis çorbalardan biri. Hem çok besleyici hem de çok doyurucu olan aşçı çorbasının yapılışı da oldukça kolay. Yemekten kısa bir süre önce yapıp sıcak sıcak sofraya getirdiğinizde herkesin yüzünde bir gülümseme oluşturacak aşçıbaşı çorbasının tarifi hemen aşağıda…
Özellikle soğuk havalarda zevkle tüketeceğiniz, içinizi ısıtacak bir tarifle karşınızdayız. Çankırı'ya özgü olan Tatar hamuru çorbasının yapılışı oldukça basit, üstelik bir o kadar da doyurucu bir çorba. İçine bir de limon sıkarsanız tadından yemez. Muhakkak denemelisiniz.
Nefis bir protein deposu olan ciğerin her türlüsü güzel ama özellikle ince ince doğranmış yaprak ciğerin tadına doyum olmuyor. Hele ki bu yaprak ciğer tereyağında yapıldıysa… Sizin için tereyağlı yaprak ciğerin tarifini hazırladık. Yanında patates salatasıyla servis ettiğinizde enfes oluyor. Mutlaka denemeniz gereken bu yemeğin malzemelerini ve yapılışını aşağıda bulabilirsiniz.
Börek kadar güzel bir şey var mı? Biz olduğunu düşünmüyoruz. Her türlü malzemeyle benzersiz bir lezzeti olan böreği, puf puf kabaran mayalı bir hamurla yapmaya ne dersiniz? Herkesin çok beğeneceği, iki lezzeti bir arada yaşamanızı sağlayacak poğaça börek tarifi huzurlarınızda…
Börek sevmeyen yoktur. Bir de bu börek yağda kızartılıyorsa daha da bir lezzetli olur. Isparta mutfağına ait kulak böreği de böyle lezzetine doyum olmayan böreklerden. Günün her saatinde yenebilecek bu böreği siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. Afiyet olsun...
İçindeki maden sodası sayesinde çok ferahlatıcı bir limonata tarifimiz var sizin için. Kısa süre içinde yapıp soğuk soğuk içebileceğiniz bu limonata, yaz aylarında terlemeyle kaybettiğiniz elektrolitleri de kolayca yerine koymanızı sağlıyor. İşte yaz sofralarının vazgeçilmezi haline gelecek ferahlatan limonata tarifi...
Türk mutfağının geleneksel tatlı listelerinin başında yer tutan kazandibi, hafif kıvamı ve sütlü lezzeti ile her yaştan kişiyi kendisine hayran bırakıyor. Yaz aylarının gelmesiyle, tatlı yapacak olanlar, sütlü tatlılara yoğunlaşarak hafif tatlılarla ilgili tarifleri araştırmaya başladı. Peki, kazandibi nasıl yapılır? İşte, kolay ve pratik kazandibi tarifi.
Sultan tatlısı olarak bilinen bu nefis şerbetli tatlının hamurunda irmik, dışında da haşhaş ve ceviz bulunuyor. Çıtır çıtır kıvamıyla herkesin bayılacağı sultan tatlısını siz de mutlaka denemelisiniz. Oldukça pratik olan bu tatlıyı siz de evinizde yapıp zevkle tüketebilirsiniz. Afiyet olsun…
Kilo verirken lezzetli yiyecekler yemenin en güzel yollarından biri Ege salatası... Hem çok besleyici hem de oldukça düşük kalorili olan bu rengarenk salatayı sofralarınızdan eksik edemeyeceksiniz. Zeytinyağı ve limon suyunun da lezzet kattığı Ege salatasını siz de denemelisiniz.
C vitamini bakımından zengin olan erik kompostosunun lezzetine hayır diyemeyeceksiniz. Özellikle sıcak yaz günlerinde soğuk soğuk içtiğinizde serinlemenize yardımcı olan erik kompostosunu yapmak çok kolay. Denemek isteyenler için tarifimiz hemen aşağıda. Afiyet olsun!