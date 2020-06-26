Hafta sonu kahvaltısını şenlendirecek nefis yumurta tarifleri

Frittata tarifi Frittata genelde İtalyan omleti diye bilinir ancak bir omletten çok daha fazlasıdır. İçinde bol miktarda ve çeşit çeşit malzeme olur. Neredeyse kek gibi diyebileceğimiz kabarık bir kıvamı olur. Biz bu kez patates, soğan, mantar gibi birkaç temel malzemeyle bir frittata yaptık ama siz isterseniz malzemeyi dilediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. İşte enfes ve doyurucu patatesli frittata tarifi…