Hafta sonu kahvaltısında olmazsa olmaz çeşit çeşit hamur işi tarifleri
Hafta sonu birçoğumuz için uzun uzun oturulan kahvaltı sofraları ve bol bol tüketilen çeşit çeşit lezzetler demek. Hafta sonu kahvaltılarında olmazsa olmaz görülen şeyler var: Rengarenk reçeller, yumurta, sucuk ve tabii ki hamur işleri. Siz de aynı fikirdeyseniz hafta sonu sofralarınızı şenlendirmesi için derlediğimiz bu hamur işi tariflerini sakın kaçırmayın. Hepsine ayrı ayrı bayılacaksınız…
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Mayasız hamur kızartması tarifi
Hamur kızartması özellikle hem kolayca hazırlanabilmesi hem de her damak zevkine uygun lezzetiyle, özellikle kahvaltılarda çok tercih ediliyor. Hele bir de mayasız olursa hazırlanma süresi de iyice kısalıyor. Bu pratik tarifi mutlaka denemelisiniz.
İzmir’e ve boyozuna hasret kalmış olan herkesin özlemini dindirecek enfes bir hamur işi, yalancı boyoz. Hazırlanması oldukça pratik ve çok lezzetli olan yalancı peynirli boyozu denemek isterseniz, leziz yalancı boyoz tarifimiz hemen aşağıda…
Krep, pancake, akıtma gibi lezzetler, kahvaltılarda çok seviliyor ve çok sık tüketiliyor. Şimdi bu ekibe bir de kaşık dökmesi katılıyor. Her zaman dolabınızda bulunan malzemelerle, birkaç dakika içinde hazırlayabileceğiniz bu kahvaltılık herkesi mutlu edecek. Kahvaltı dediysek, akşamüstü kahvaltısına da çok leziz olur. Afiyet olsun!
Poğaça kadar güzel şey var mı? Hele ki yumuşacık, bayatlamayan bol peynirli bir poğaçadan bahsediyorsak. Çay saatlerinizin kurtarıcısı olacak, yumuşacık peynirli puf puf poğaçanın tarifi denemek isteyenler için, bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Paratha için Hint gözlemesi de diyebiliriz. Günün her öğününde sıkça tüketilen bir hamur işi, paratha. Peynirlisinden patateslisine kadar birçok farklı biçimde hazırlanabilen bu lezzetli gözlemeyi denemek isterseniz, patatesli paratha tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Birçok farklı yöreye ait olduğu iddia edilse de kökleri Osmanlı dönemine kadar dayanan bir hamur işi lalanga. Lalagia olarak da bilinen lalanga tuzlu malzemelerle tüketildiğinde oldukça karın doyurucu, şekerli malzemelerle tüketildiğinde ise vazgeçilmez bir tatlıya dönüşüyor. Bu çok lezzetli ve pratik hamur işini denemek isterseniz, lalanga tarifimiz hemen aşağıda…
Göçmen böreği olarak da bilinen dızmana, içine lor, ekşimik ya da kesik konularak yapılan enfes bir hamur işimiz. Rumeli göçmenlerine ait bir tarif olan dızmana, muhacirlerin sıkça yerleştiği Eskişehir ve Trakya gibi yörelerimizde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bu nefis lezzete siz de sofralarınızda yer vermek isterseniz tarifimizi mutlaka deneyin, bayılacaksınız.
Son yıllarda krepler pancake’ler çok moda oldu ama bu lezzetin bizim mutfağımıza ait atası akıtmayı da unutmamak gerek. Temel olarak yumurta, süt ve unla yapılan akıtmayı sabah kahvaltılarında ya da 5 çaylarında zevkle tüketebileceğiniz gibi içine et vb. malzemeler koyup ana yemeklere de uygun hale getirebilirsiniz. İşte akıtma tarifi…
Kruvasan Fransızların özellikle kahvaltıda kahveyle birlikte tükettikleri pek meşhur bir tatlı. Bu tatlıyı hamur açarak yapabileceğiniz gibi pratik olması açısından milföy hamuru kullanarak da kısa sürede yapabilirsiniz. Çikolatalı kruvasan tarifimiz sizin için geliyor, mutlaka denemelisiniz.
Kahvaltılarda ve çay saatlerinde kısa süre içinde hazırlayıp afiyetle yiyebileceğiniz hamur işleri arıyorsanız, bazlama tam size göre. Mayalı bir hamurla yapılan bu geleneksel Anadolu lezzeti, yumuşacık oluyor ve sıcak sıcak yerken lezzetine doyulmuyor. Siz de denemek isterseniz bazlama tarifimiz hemen aşağıda...
Hazırlaması çok pratik olan katmer, kahvaltı sofralarınızın ve çay saatlerinizin vazgeçilmez lezzeti olmaya aday. Oldukça kolay hazırlanan ve tadına bakan herkesi ağızda tel tel dağılmasıyla büyüleyen katmeri siz de denemek isterseniz, yumuşacık katmer tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Tahanlı pide olarak da bilinen tahinli pide, Bursa’da kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Bu çok lezzetli pideyi denemek isterseniz, leziz tahinli pide tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Bazı yörelerde pişi bazı yörelerde ise hamur kızartması dense de bu tarifin Çanakkale'deki adı mafiştir... Yapımı oldukça basit. Hamur yoğuruyorsunuz ve şekil verip kızartıyorsunuz. İşte bu kadar basit. İsterseniz de üzerine toz şeker döküp tatlandırabiliyorsunuz. Çayın yanında güzel gidecek mafişi mutlaka denemelisiniz.
Şekli ile dikkatleri üzerine çeken külah poğaça, lezzet olarak da muhteşem. İçine dilediğiniz malzemeyi kullanabilir, ister tatlı ister tuzlu olarak hazırlayabilirsiniz. Peki külah poğaça nasıl yapılır? Şekli verebilmek için metal külah kullanabilir veya kalıpsız da yapabilirsiniz. Kahvaltılarınızdan eksik etmek istemeyeceğiniz, puf puf kabaran külah poğaça tarifi…
Göçmen böreği olarak da bilinen dızmana, içine lor, ekşimik ya da kesik konularak yapılan enfes bir hamur işimiz. Rumeli göçmenlerine ait bir tarif olan dızmana, muhacirlerin sıkça yerleştiği Eskişehir ve Trakya gibi yörelerimizde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bu nefis lezzete siz de sofralarınızda yer vermek isterseniz tarifimizi mutlaka deneyin, bayılacaksınız.
Bulmacalarda da sık sık soru olarak karşımıza çıkan kete, Anadolu’nun birçok farklı yerinde yapılan yağlı ve tuzlu bir hamur işi. Mayalı hamurdan yapılan ve içine ceviz, peynir, tahin gibi malzemeler eklenen ve kahvaltıdan 5 çayına farklı zamanlarda tüketilebilen kete nasıl yapılır diye merak ediyorsanız sizi tarifimize alalım.
Hazırlaması çok pratik olan katmer, kahvaltı sofralarınızın ve çay saatlerinizin vazgeçilmez lezzeti olmaya aday. Oldukça kolay hazırlanan ve tadına bakan herkesi ağızda tel tel dağılmasıyla büyüleyen katmeri siz de denemek isterseniz, yumuşacık katmer tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Yumuşacık hamuru ve tadıyla sen sevdiğimiz hamur işlerinden biri, poğaça. Zeytinle yapıldığında ise tadına doyum olmuyor. Galeta unlu zeytin ezmeli poğaça ise bambaşka bir tat. Bu poğaçanın farklı ve doğal lezzetini siz de çok seveceksiniz. Şimdiden afiyet olsun...
Hamur açma derdi olmadan nefis bir börek yapmaya ne dersiniz? Tek yapmanız gerek yufkaları ıslatıp arasına harç koymak. Çat kapı misafirleriniz için oldukça pratik olan yufka böreğini günün her saati yapıp yiyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...