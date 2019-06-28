Hafta sonu kahvaltısında olmazsa olmaz çeşit çeşit hamur işi tarifleri

Peynirli kaşık dökmesi tarifi Krep, pancake, akıtma gibi lezzetler, kahvaltılarda çok seviliyor ve çok sık tüketiliyor. Şimdi bu ekibe bir de kaşık dökmesi katılıyor. Her zaman dolabınızda bulunan malzemelerle, birkaç dakika içinde hazırlayabileceğiniz bu kahvaltılık herkesi mutlu edecek. Kahvaltı dediysek, akşamüstü kahvaltısına da çok leziz olur. Afiyet olsun!