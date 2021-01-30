Hafta sonu kahvaltılarını şölene dönüştürecek yumurta tarifleri

Ispanaklı Eggs Benedict tarifi Basit bir yumurtadan daha fazlası olan Eggs Benedict, yumurta sanatının çok açık örneğidir. Bakıldığında basit gibi görünse de kıvamını tutturmak ayrıca bir hüner gerektirir. Genellikle kızarmış ekmek, Hollandez sos ve somonla kullanılan bu özel tarif, kahvaltıların ve hafif öğünlerin en çok tercih edileni. Peki en kıvamlı Eggs Benedict için nelere dikkat edilmeli? İşte tüm detayları ve incelikleriyle eggs benedict tarifi...