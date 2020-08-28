Lezizz Menüler Haber Giriş: 28 Ağustos 2020 - 15:50 | 28 Ağustos 2020 - 15:50

Hafta sonu kahvaltılarını şölene dönüştürecek mayasız ve mayalı pişi tarifleri

Kahvaltılarda özellikle de hafta sonu kahvaltılarında hamur işlerinin yeri bir başka. Hele ki şöyle tavadan yeni alınmış sıcacık bir pişiye kimse hayır diyemez. Sizin için kimi mayalı kimi mayasız pişi tarifleri hazırladık. Aralarında bazı yöresel lezzetler de olan tariflerimiz cumartesi pazar kahvaltılarınızın vazgeçilmezleri olacak.