‘’Hafif olsun’’ Diyenler İçin Hem Hafif Hem de Doyurucu Bir İftar Menüsü

Çorbayla başlayalım Sebze çorbası, hem vitamin yönünden yüksek hem de sağlıklı bir başlangıç için ilk seçeneğiniz olsun. Mevsim sebzelerini ister taneli, ister blendır’dan geçirerek leziz bir çorba hazırlayabilirsiniz. Vitamin yönünden daha da zenginleştirmek istiyorsanız et suyu ilave etmenizi öneririz.