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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 15 Nisan 2021 - 14:39 | 

‘’Hafif olsun’’ Diyenler İçin Hem Hafif Hem de Doyurucu Bir İftar Menüsü

İftarda, tüm gün aç kalan vücudumuzu ağırlık hissi yaşamadan doyurmayı hedeflemeliyiz. İşte hem mideye hem göze hitap eden hafif ve sağlıklı bir iftar menüsü;

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1Çorbayla başlayalım

Çorbayla başlayalım

Sebze çorbası, hem vitamin yönünden yüksek hem de sağlıklı bir başlangıç için ilk seçeneğiniz olsun. Mevsim sebzelerini ister taneli, ister blendır’dan geçirerek leziz bir çorba hazırlayabilirsiniz. Vitamin yönünden daha da zenginleştirmek istiyorsanız et suyu ilave etmenizi öneririz.

2 Mücverle devam edelim

Mücverle devam edelim

Klasikten şaşmayanlar için kabak mücver ilk tercih. Ama; farklı olmasını istiyorsanız havuç, bal kabağı, karnabahar gibi sebzeleri kullanarak da mücver yapabilirsiniz. Mücveri hafif yapmanın sırrı, tarifinde değil pişirme şeklinde. Yağlı kâğıt serdiğiniz bir fırın tepsisinde mücverinizi pişirerek kızartma ağırlığından kurtulmanız mümkün.

3Ana yemeğimiz; fırında tavuk

Ana yemeğimiz; fırında tavuk

Tavuk bagetleri fırın tepsisine soslayarak yerleştirin ve çevresini sebzelerle donatın. Hem hafif hem sağlıklı hem de çok doyurucu ve bereketli bir ana yemek olacaktır.

4En güzel serinletici: Cacık

En güzel serinletici: Cacık

Madem hafif bir sofra olsun dedik; öyleyse menümüzde cacığa da yer var. Cacığı dereotu ya da maydanozla süsleyerek servis edebilirsiniz.

5Ortada yerini alsın: Salata

Ortada yerini alsın: Salata

Salatasız bir menü düşünmedik bile. Salatayı arzuladığınız şekilde hazırlayabilirsiniz. Bizim önerimiz; yeşilliklerle hazırladığınız salatayı proetin bakımından zengin olan peynirle tamamlamanız.

6Tatlımız ekonomik olsun

Tatlımız ekonomik olsun

Bütçe dostu bir tatlı olan sütlaç, iftar menüsünde kapanışı yapmak için içerdiği süt nedeniyle hafif bir seçenek. Fırında olursa da tadından yenmez. Şimdiden afiyet olsun.

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