Gününüze Keyif Katacak, 5 Farklı Salata Tarifi

Hem mevsim sebzelerini düzenli olarak tüketmenin hem de sağlıklı beslenmenin en pratik yollarının başında gelen salatalar, aynı zamanda düzenli tüketildiğinde tazelenme, iyi hissetme özelliğiyle de fayda sağlıyor.
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1
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Günlük işlerinizin arasında bile hızlıca hazırlayıp, tüketeceğiniz, farklı dünya mutfaklarından seçtiğimiz son derece doyurucu ve lezzetli 5 farklı salata tarifiyle karşınızdayız.
2
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Lahana Salatası
Renkli, sulu, çıtır çıtır ve baharatlı bir salata olan Asya salatası; kırmızı lahana, yeşil lahana, közlenmiş biber, yeşil soğan, kişniş, fesleğen, şeftali ve dilediğiniz kuruyemişler ile hazırlanır. Üzerine dökeceğiniz zencefil sos ile kendinizi gün boyu iyi hissedeceksiniz.
3
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Brüksel Lahanası Salatası
Brüksel Lahanası, zeytinyağı, limon, turp, rendelenmiş peynir, çam fıstığı, frenk soğanı gibi basit malzemeleri bir araya getirerek, öğle yemeklerinizi son derece sağlıklı ve lezzetli bir salata ile geçirebilirsiniz.
4
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Kuskus Salatası
Kendinizi şımartmak istediğiniz anlar için bir önerimiz var; İsrail’den ilham almış kuskus salatası. Çeri domates, soğan ve dilediğiniz taze otlar ile karıştırılmış kuskusunuzun içine haşlanmış nohut atarak besin değeri oldukça yüksek, doyurucu ve lezzetli bir salata hazırlayabilirsiniz.
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Yunan Salatası
Büyük beyaz peynir küplerinin, sulu domateslerin, zeytinlerin, otların, dolmalık biberlerin ve salatalığın olduğu bu muhteşem salatayı yapmak sadece birkaç dakikanızı alacak ve kendinizi gün boyu ferah hissedeceksiniz.
6
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Klasik Caprese Salatası
Bir top taze mozzarella, bir avuç fesleğen ve bulabileceğiniz en iyi domatesler ile önce görsel şölenin tadını çıkarıp ardından tadını gün boyu damağınızda hissedeceğiniz bir salata ile keyifli bir gün geçireceksiniz.