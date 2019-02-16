Günde bin tane satıyor... 18 yıllık ustası bile tarifini bilmiyor!

Yalnızca kendilerine özel olan bu tatlının yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Çiftçi, "Özel çömleklerin içinde günde yaklaşık bin adet tatlı çıkarıyoruz. Bunun da yaklaşık 500 adedi kargo ile Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiliyor. En çok İstanbul, İzmir ve Balıkesir’den sipariş alıyoruz. Kalan miktarı ise burada servis ediyoruz” diye konuştu.