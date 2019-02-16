Haber: DHA Fotoğraflar: DHA ve AA
Haber Giriş: 16 Şubat 2019 - 11:08,
Günde bin tane satıyor... 18 yıllık ustası bile tarifini bilmiyor!
Bursa'da 21 yıl önce köftecilik yapan Orhan Çiftçi'nin dondurmadan esinlenip özel bir tatlı yapma arayışına girmesiyle ortaya 'Duvalı Tatlı' çıktı. İlginç ismi ve hafif lezzetiyle büyük ilgi gören tatlı günde bin adet üretilip Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor. Tatlının tarifini ise baba-oğuldan başka 18 yıllık usta dahil kimse bilmiyor.
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 1989 yılında küçük bir köfteci dükkanı açan Orhan Çiftçi, dondurmadan esinlenerek kendilerine özel bir tatlı yapmak istedi.
Müşterilerin beğenilerini toplayarak gün geçtikçe daha çok ilgi gören tatlının tarifi ise 21 yıl sır gibi saklandı.
18 yıldır işletmenin mutfağında çalışan usta aşçının dahi tarifini bilmediği tatlının hikayesini anlatan, babasından görevi devralan işletmeci İrfan Çiftçi, "Tatlıyı şu an babam ve ben yapıyoruz. Ustamız bile içerisinde ne oluğunu bilmiyor. Malzemesini babam ve ben hazırlıyoruz.
Tarifi isteyenler oluyor ama biz tatlıyı yaptıktan sonra tarifini unutuyoruz” dedi.
Tatlıya isim vermeden önce özel süt tatlısı olarak müşterilerine ikram ettiklerini belirten Çiftçi, “Yıllar önce bir gün müşterilerimizden biri babamı tatlı yaparken gördü. Müşteri içeri girince babam ocağın altını ve kazanın kapağını kapatarak dua etmeye başladı.
Yalnızca kendilerine özel olan bu tatlının yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Çiftçi, "Özel çömleklerin içinde günde yaklaşık bin adet tatlı çıkarıyoruz. Bunun da yaklaşık 500 adedi kargo ile Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiliyor. En çok İstanbul, İzmir ve Balıkesir’den sipariş alıyoruz. Kalan miktarı ise burada servis ediyoruz” diye konuştu.
11