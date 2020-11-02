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İHA
Haber Giriş: 02 Kasım 2020 - 11:45 | 

Günde 60 ton pişirip kurutuyorlar, Türkiye'ye ve dünyaya dağıtıyorlar

Sivaslı bulgur üreticisi günde 60 ton buğday pişirip kurutarak elde ettikleri bulguru Türkiye’nin dört bir yanına ve yurt dışına gönderiyor.

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Sivaslı bulgur üreticisi günde 60 ton buğday pişirip kurutarak elde ettikleri bulguru Türkiye’nin dört bir yanına ve yurt dışına gönderiyor.

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Türkiye’de bulgur üretiminin önemli merkezlerinden birisi olan Sivas’ın Gürün ilçesinde sezonun son bulgurları serilerek kurutulmaya bırakıldı. Gürün bulgurunun hammaddesinin büyük bölümü Kangal, Gürün ve Pınarbaşı ilçelerinde üretilen Zeron buğdayından oluşuyor.

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Buğdaylar 8 ve 9’cu aylarda üreticilerden toplanıp, yıkanıp taş ve yabancı maddelerden ayrıldıktan sonra pişiriliyor. Haşlanmış buğday taneleri kurutulmak üzere zemine yayılıyor. Kuruyan buğday taneleri ihtiyaca göre kırılarak pilavlık ve köftelik bulgun halini alıyor.

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Gürün'de bulgun üretimi yapan bir firmanın yöneticisi olan Fatih Öztürk, mevsim şartları nedeniyle son bulgur kurutma işlemini gerçekleştirdiklerini belirtip, günde 60 ton buğdayı pişirip kurutmaya bıraktıklarını söyledi.

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Öztürk, ağırlıklı olarak zeron buğdayından elde ettikleri bulgurları kendi imkanları ile Türkiye’nin dört biryanına, aracılar vasıtası ile ise yurt dışına gönderdiklerini ifade etti. Bulgurluk buğdayı 8 ve 9. aylarda üreticilerden aydıklarını belirterek, kurutma işlemini mevsimsel koşullardan dolayı Ekim ayının sonlarına doğru bitirmek zorunda olduklarını da sözlerine ekledi.

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