Günde 60 ton pişirip kurutuyorlar, Türkiye'ye ve dünyaya dağıtıyorlar

Öztürk, ağırlıklı olarak zeron buğdayından elde ettikleri bulgurları kendi imkanları ile Türkiye’nin dört biryanına, aracılar vasıtası ile ise yurt dışına gönderdiklerini ifade etti. Bulgurluk buğdayı 8 ve 9. aylarda üreticilerden aydıklarını belirterek, kurutma işlemini mevsimsel koşullardan dolayı Ekim ayının sonlarına doğru bitirmek zorunda olduklarını da sözlerine ekledi.