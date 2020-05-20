Günde 150 tepsi pişiriliyor! Şehir dışındaki akrabalara gönderiliyor

Antakyalı kalıp ustası Şahin Kadınoğlu, kalıpların kente özgü olduğunu anlatarak, "Daha önce metal ve plastik kalıplarda kurabiye yapan birçok firma bize tahta kalıp siparişi verdi. Ramazan aylarında ise bu talepler daha çok artıyor. Bayrama kömbe ya da diğer geleneksel pastalardan yapmak isteyen vatandaşlar tahta kalıp tercih ediyor" diye konuştu.