Gün boyu bardak bardak çay içenler, olmayınca eli ayağı titreyenler…
Siz de gün boyu özellikle de masa başında çalışırken çaysız yapamayanlardansanız aşağıdaki tavsiyelerimizi mutlaka gözden geçirmelisiniz.
Bu bir ilandır.
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Birçoğumuz işyerinde çalışırken masamızdan çayı eksik etmiyoruz. Ancak konu evde çalışmak olunca bu alışkanlık biraz sekteye uğrayabiliyor çünkü gün boyunca bir yandan çalışıp bir yandan da çay demlemek biraz zor bir iş. Ancak aşağıdaki tavsiyeler bu konuda işinizi kolaylaştırabilir. Mutlaka bir göz atmalısınız...
Philips Hd7301/00 Çay Makinesi otomatik sıcak tutma özelliğiyle bardak bardak çay içenlerin favorilerinden biri olacak. Kablo sarıcısı ise makineyi kullanmadığınız zamanlarda tezgahınızın üzerinde gereksiz kalabalıklarla uğraşmanızı önleyecek.
Homend 1711 Royaltea Çay Makinesi 1 litrelik demlik ve 1,9 litrelik su ısıtıcı kapasitesiyle geliyor. Hem demlik hem de gövde paslanmaz çelikten. Demliğin kapağı su ısıtıcısına da uyduğu için alt parça tek başına da kolayca kullanılabiliyor.
Arzum AR3031 Cam Çay Makinesi'nin demliği camdan. Bu sayede hem şık bir görünüme kavuşuyor hem de size çayınızın deminin ne durumda olduğunu gözlemleme şansı tanıyor. 1,8 litrelik kapasitesiyle kalabalık misafirleri de bu makineyle kolayca ağırlayabilirsiniz. Üstelik Heptaze double heat sistemi sayesinde yüzde 90'a varan enerji tasarrufu sağlar.
Tefal BJ201 My Tea Çay Makinesi iki ölçekli su seviyesi göstergesine sahip. 1,9 litre su ısıtıcı ve 0,9 litre demlik hacmine sahip olan makinenin otomatik sıcak tutma özelliği var. Bu da çayınızın hep sıcak kalmasını ve enerjiden yüzde 80'e kadar tasarruf etmenizi sağlıyor. İki ayrı kapağı sayesinde su ısıtıcı ve demliği ayrı ayrı kullanabilir, mutfakta yerden ve harcamalarınızdan tasarruf edebilirsiniz.
Grundig TM 7981 1650 Watt Delisia Çay Makinesi de otomatik sıcak tutma özelliğine sahip. Paslanmaz çelik çay filtresi sayesinde kolayca temizlenebilen ve oldukça sessiz çalışan bu makinenin altı ve üstü ayrı ayrı kullanılabiliyor.
Fakir River Çay Makinesi ise 1,75 l kapasiteli su ısıtıcısı ve 1,1 l kapasiteli çelik demlik ile geliyor. Otomatik kapanma ve sıcak tutma özelliğinin yanı sıra kolayca çıkarılabilen paslanmaz çelik çay süzgeci de bu makinenin artıları arasında...