Gün boyu bardak bardak çay içenler, olmayınca eli ayağı titreyenler…

Tefal BJ201 My Tea Çay Makinesi iki ölçekli su seviyesi göstergesine sahip. 1,9 litre su ısıtıcı ve 0,9 litre demlik hacmine sahip olan makinenin otomatik sıcak tutma özelliği var. Bu da çayınızın hep sıcak kalmasını ve enerjiden yüzde 80'e kadar tasarruf etmenizi sağlıyor. İki ayrı kapağı sayesinde su ısıtıcı ve demliği ayrı ayrı kullanabilir, mutfakta yerden ve harcamalarınızdan tasarruf edebilirsiniz.