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GeriMutfak Tüyoları Güçlü bir bağışıklık sistemi için bu yiyecekleri sofralarınızdan eksik etmeyin
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Mutfak Tüyoları
Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Ingimage ve Alamy
Haber Giriş: 15 Kasım 2018 - 15:16, /

Güçlü bir bağışıklık sistemi için bu yiyecekleri sofralarınızdan eksik etmeyin

Hastalık yapan bakteri ve virüslere karşı sadece ilaç almak ve dinlenmek yetmez. Yediklerinize de dikkat etmeli, bağışıklık sisteminize destek olmalısınız.

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Hastalıklara karşı en güçlü silahımız sağlam bir bağışıklık sistemi. Bağışıklık sistemimizin gücünü belirleyen en önemli faktörlerden biri de yiyip içtiklerimiz elbette. Sizin için bağışıklık sistemine dost ve düşman bazı yiyecek ve içecekleri derledik. Sofralarınızı donatırken bu uyarılara dikkat edin...

2Mutlaka tüketilmeli: Tavuk suyuna şehriye çorbası

Mutlaka tüketilmeli: Tavuk suyuna şehriye çorbası

Tavuk suyuna şehriye çorbasının size kendinizi iyi hissettirmek dışında etkileri de var. 2000 yılında ABD'de Nebraska Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, tavuk çorbasının içine soğuk algınlığı semptomlarını hafifleten antienflamatuar maddeler bulunuyor. Üstelik hastayken bolca besin almak bağışıklık sisteminizi güçlendirerek enflamasyonla mücadele ediyor.

TAVUK SUYUNA ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
3Mutlaka tüketilmeli: Süt ve D vitamini açısından zengin diğer yiyecekler

Mutlaka tüketilmeli: Süt ve D vitamini açısından zengin diğer yiyecekler

D vitamini açısından zengin olan süt ve diğer yiyecekler soğuk algınlığıyla mücadelede çok etkilidir. 2009 yılındaki bir araştırmaya göre, D vitamini seviyesi düşük kişiler diğerlerine göre daha sık soğuk algınlığı yaşar. Üstelik bu yiyecekler moralinizi de düzelterek hastayken daha iyi hissetmenize yardımcı olur.

4Mutlaka tüketilmeli: Havuç ve A vitamini açısından zengin diğer yiyecekler

Mutlaka tüketilmeli: Havuç ve A vitamini açısından zengin diğer yiyecekler

Vitaminlerin hepsi sağlık için çok kritik önemde ancak özellikle A vitamini güçlü bağışıklık sisteminde kilit rol oynuyor. Soğuk algınlığı çekiyorsanız tatlı patates, havuç, sakız kabağı, ıspanak ya da pazı gibi A vitamini deposu yiyeceklerle beslenmelisiniz.

5Mutlaka tüketilmeli: Soğuk yeşil çay

Mutlaka tüketilmeli: Soğuk yeşil çay

Antioksidan deposu yeşil çay hasta olsanız bile bağışıklık sisteminizi güçlendirecek antioksidanlarla dolu. Üstelik boğaz ağrısı gibi semptomlara da iyi geliyor. Yeşil çayı soğuk demlemek de antioksidan seviyesini artırdığından tavsiye ediliyor.

6Mutlaka tüketilmeli: Sarımsak

Mutlaka tüketilmeli: Sarımsak

Düzenli olarak tüketilen sarımsak soğuk algınlığını önlüyor. Bunu da içindeki alisin maddesine borçlu. Yiyebiliyorsanız çiğ yemeye çalışın.

7Mutlaka tüketilmeli: Yaban mersini

Mutlaka tüketilmeli: Yaban mersini

Cornell Üniversitesi'nden araştırmacılar, yaban mersininin tüm taze meyveler arasında en fazla miktarda antioksidan bulundurduğunu keşfetti. Soğuk algınlığı yaşıyorsanız bir avuç yaban mersini çok işinize yarayacak. Hatta D vitamini desteği için yoğurtla ya da kahvaltılık gevrekle karıştırmayı da deneyebilirsiniz.

8Mutlaka tüketilmeli: Bitki çayı

Mutlaka tüketilmeli: Bitki çayı

Bitki çayı, özellikle de içinde anason gibi doğal ekspektoranlar bulunan çaylar, da genziniz tıkalıysa açılmasına destek olur. 1 fincan ezilmiş anason tohumunu 1 fincan sıcak suyla demleyin, içine tarçın ya da bal ekleyerek lezzet verin. Bu çayı günde üç kez için. Anason tadı acı geliyorsa aynı şekilde nane çayını da deneyebilirsiniz.

9Mutlaka tüketilmeli: Balık

Mutlaka tüketilmeli: Balık

Omega 3 açısından zengin somon, ton gibi yağlı balıkları hastayken tüketmek, enflamasyonu azaltarak bağışıklık sisteminizin düzgün çalışmasını sağlıyor. D vitamini desteği de cabası...

10Kesinlikle uzak durulmalı: Kafeinli içecekler

Kesinlikle uzak durulmalı: Kafeinli içecekler

Kahve, çay, kola gibi kafeinli içecekler vücudunuzda su kaybına neden olur. Hasta olduğunuzda vücudunuza bol bol su almak çok önemlidir çünkü burun deliklerinizdeki mukus zarları kuruduğunda virüsler buralarda daha kolay tutunur. Hastayken susuz kalmak kas ağrılarını da kötüleştirir.

11Kesinlikle uzak durulmalı: Yağlı yiyecekler

Kesinlikle uzak durulmalı: Yağlı yiyecekler

Yağlı yiyecekler vücutta enflamasyona neden olur ve bağışıklık sistemini baskı altına alır. Bu nedenle soğuk aldığınız dönemde, hele ki mideniz de iyi değilse, zor sindirilen yağlı yiyeceklerden uzak durmalısınız.

12Kesinlikle uzak durulmalı: Tatlı

Kesinlikle uzak durulmalı: Tatlı

Şeker enflamasyona neden olur ve vücudunuzun beyaz kan hücrelerini zayıflatır. Bu da enfeksiyonla mücadelenizi zorlaştırır. Bu nedenle meyve suları dahil çok şekerli yiyeceklerden uzak durmayı deneyin.

13Kesinlikle uzak durulmalı: Rafine karbonhidratlar

Kesinlikle uzak durulmalı: Rafine karbonhidratlar

Makarna, beyaz ekmek gibi rafine karbonhidratlar vücutta kolayca şekere dönüştürülüp kana karıştıkları için tatlı etkisi yaparlar. Özellikle hastayken tam tahıllı gıdaları tercih etmeye çalışın.

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