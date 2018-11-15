Güçlü bir bağışıklık sistemi için bu yiyecekleri sofralarınızdan eksik etmeyin

Mutlaka tüketilmeli: Süt ve D vitamini açısından zengin diğer yiyecekler D vitamini açısından zengin olan süt ve diğer yiyecekler soğuk algınlığıyla mücadelede çok etkilidir. 2009 yılındaki bir araştırmaya göre, D vitamini seviyesi düşük kişiler diğerlerine göre daha sık soğuk algınlığı yaşar. Üstelik bu yiyecekler moralinizi de düzelterek hastayken daha iyi hissetmenize yardımcı olur.