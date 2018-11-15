Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Ingimage ve Alamy
Haber Giriş: 15 Kasım 2018 - 15:16,/
Güçlü bir bağışıklık sistemi için bu yiyecekleri sofralarınızdan eksik etmeyin
Hastalık yapan bakteri ve virüslere karşı sadece ilaç almak ve dinlenmek yetmez. Yediklerinize de dikkat etmeli, bağışıklık sisteminize destek olmalısınız.
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1
Hastalıklara karşı en güçlü silahımız sağlam bir bağışıklık sistemi. Bağışıklık sistemimizin gücünü belirleyen en önemli faktörlerden biri de yiyip içtiklerimiz elbette. Sizin için bağışıklık sistemine dost ve düşman bazı yiyecek ve içecekleri derledik. Sofralarınızı donatırken bu uyarılara dikkat edin...
2
Mutlaka tüketilmeli: Tavuk suyuna şehriye çorbası
Tavuk suyuna şehriye çorbasının size kendinizi iyi hissettirmek dışında etkileri de var. 2000 yılında ABD'de Nebraska Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, tavuk çorbasının içine soğuk algınlığı semptomlarını hafifleten antienflamatuar maddeler bulunuyor. Üstelik hastayken bolca besin almak bağışıklık sisteminizi güçlendirerek enflamasyonla mücadele ediyor.
Mutlaka tüketilmeli: Süt ve D vitamini açısından zengin diğer yiyecekler
D vitamini açısından zengin olan süt ve diğer yiyecekler soğuk algınlığıyla mücadelede çok etkilidir. 2009 yılındaki bir araştırmaya göre, D vitamini seviyesi düşük kişiler diğerlerine göre daha sık soğuk algınlığı yaşar. Üstelik bu yiyecekler moralinizi de düzelterek hastayken daha iyi hissetmenize yardımcı olur.
4
Mutlaka tüketilmeli: Havuç ve A vitamini açısından zengin diğer yiyecekler
Vitaminlerin hepsi sağlık için çok kritik önemde ancak özellikle A vitamini güçlü bağışıklık sisteminde kilit rol oynuyor. Soğuk algınlığı çekiyorsanız tatlı patates, havuç, sakız kabağı, ıspanak ya da pazı gibi A vitamini deposu yiyeceklerle beslenmelisiniz.
5
Mutlaka tüketilmeli: Soğuk yeşil çay
Antioksidan deposu yeşil çay hasta olsanız bile bağışıklık sisteminizi güçlendirecek antioksidanlarla dolu. Üstelik boğaz ağrısı gibi semptomlara da iyi geliyor. Yeşil çayı soğuk demlemek de antioksidan seviyesini artırdığından tavsiye ediliyor.
6
Mutlaka tüketilmeli: Sarımsak
Düzenli olarak tüketilen sarımsak soğuk algınlığını önlüyor. Bunu da içindeki alisin maddesine borçlu. Yiyebiliyorsanız çiğ yemeye çalışın.
7
Mutlaka tüketilmeli: Yaban mersini
Cornell Üniversitesi'nden araştırmacılar, yaban mersininin tüm taze meyveler arasında en fazla miktarda antioksidan bulundurduğunu keşfetti. Soğuk algınlığı yaşıyorsanız bir avuç yaban mersini çok işinize yarayacak. Hatta D vitamini desteği için yoğurtla ya da kahvaltılık gevrekle karıştırmayı da deneyebilirsiniz.
8
Mutlaka tüketilmeli: Bitki çayı
Bitki çayı, özellikle de içinde anason gibi doğal ekspektoranlar bulunan çaylar, da genziniz tıkalıysa açılmasına destek olur. 1 fincan ezilmiş anason tohumunu 1 fincan sıcak suyla demleyin, içine tarçın ya da bal ekleyerek lezzet verin. Bu çayı günde üç kez için. Anason tadı acı geliyorsa aynı şekilde nane çayını da deneyebilirsiniz.
9
Mutlaka tüketilmeli: Balık
Omega 3 açısından zengin somon, ton gibi yağlı balıkları hastayken tüketmek, enflamasyonu azaltarak bağışıklık sisteminizin düzgün çalışmasını sağlıyor. D vitamini desteği de cabası...
10
Kesinlikle uzak durulmalı: Kafeinli içecekler
Kahve, çay, kola gibi kafeinli içecekler vücudunuzda su kaybına neden olur. Hasta olduğunuzda vücudunuza bol bol su almak çok önemlidir çünkü burun deliklerinizdeki mukus zarları kuruduğunda virüsler buralarda daha kolay tutunur. Hastayken susuz kalmak kas ağrılarını da kötüleştirir.
11
Kesinlikle uzak durulmalı: Yağlı yiyecekler
Yağlı yiyecekler vücutta enflamasyona neden olur ve bağışıklık sistemini baskı altına alır. Bu nedenle soğuk aldığınız dönemde, hele ki mideniz de iyi değilse, zor sindirilen yağlı yiyeceklerden uzak durmalısınız.
12
Kesinlikle uzak durulmalı: Tatlı
Şeker enflamasyona neden olur ve vücudunuzun beyaz kan hücrelerini zayıflatır. Bu da enfeksiyonla mücadelenizi zorlaştırır. Bu nedenle meyve suları dahil çok şekerli yiyeceklerden uzak durmayı deneyin.
13
Kesinlikle uzak durulmalı: Rafine karbonhidratlar
Makarna, beyaz ekmek gibi rafine karbonhidratlar vücutta kolayca şekere dönüştürülüp kana karıştıkları için tatlı etkisi yaparlar. Özellikle hastayken tam tahıllı gıdaları tercih etmeye çalışın.
14
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