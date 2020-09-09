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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 09 Eylül 2020 - 16:51 | 

Grissini nedir, nasıl yapılır? İşte adım adım çıtır grissini tarifi

Galetanın bir benzeri olan grissini, özellikle İtalya’da en temel ve en basit atıştırmalıkların başında gelir. Grissiniler hemen her evde bulunabilecek birkaç malzemeyle kolaylıkla yapılabilir. Grissini hamuruna, kekik, çörek otu da eklenebilir. Peki, grissini tam olarak nedir, nasıl yapılır? İşte adım adım çıtır grissini tarifi…

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Grissini uzun ince kıtır ekmek çubuklardır. İlk olarak İtalya'da yapılmıştır. Rosquilletas denilen gressini için bir başka tarifi, Castelló de la Plana (İspanya) bulunmaktadır. İşte grissini yapımı için gerekli malzemeler ve adım adım grissini tarifi...

2Grissini Yapımı için malzemeler
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Grissini Yapımı için malzemeler

•2 su bardağı unu

•1 su bardağı ılık su

•1,5 tatlı kaşığı kuru maya

•2 yemek kaşığı zeytinyağı

•1 tatlı kaşığı bal

•1 tatlı kaşığı tuz

3Çıtır grissini tarifi Nasıl yapılır
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Çıtır grissini tarifi Nasıl yapılır?

Malzemeleri derin bir kapta yoğurarak hamur elde edin. Hamurdan parçalar alıp uzun ince çubuklar haline getirerek fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.

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