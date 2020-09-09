Mutfak Tüyoları Haber Giriş: 09 Eylül 2020 - 16:51 | 09 Eylül 2020 - 16:51

Grissini nedir, nasıl yapılır? İşte adım adım çıtır grissini tarifi

Galetanın bir benzeri olan grissini, özellikle İtalya’da en temel ve en basit atıştırmalıkların başında gelir. Grissiniler hemen her evde bulunabilecek birkaç malzemeyle kolaylıkla yapılabilir. Grissini hamuruna, kekik, çörek otu da eklenebilir. Peki, grissini tam olarak nedir, nasıl yapılır? İşte adım adım çıtır grissini tarifi…