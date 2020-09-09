Görenler gözlerine inanamıyor! Bir tanesi 1 kilodan fazla geliyor

İlçede üretilen domateslerin lezzetiyle sevildiğini belirten Genç, "Bir çiftçi olarak kaliteli domatesler ürettiğim için gururluyum. Sabah akşam seradan hiç çıkmam. Kaliteli işçilik çok önemli. Domates üretiminde gübreleme ve sulama ve işçilik zahmetli bir süreci var. Çameli domatesi çok lezzetli olduğu için talep yoğun oluyor. Yurtiçi pazarının yanı sıra yurt dışına ihracat da yapıyoruz" diye konuştu.