Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Alamy, Ingimage, iStock
Haber Giriş: 10 Aralık 2020 - 12:03 |
Google Trends 2020 açıklandı! İşte Google'da en çok aranan yemek tarifleri
Arama trendlerini bu yıl koronavirüs pandemisi ve yeni normal alışkanlıkları şekillendirdi. Yemek tarifi aramaları da bu durumdan nasibini aldı.
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Google, her yIl olduğu gibi bu yıl da çeşitli kategorilerde en çok aranan kelimeleri açıkladı. Arama trendlerini bu yıl koronavirüs pandemisi ve yeni normal alışkanlıkları şekillendirdi. Yemek tarifi aramaları da bu durumdan nasibini aldı.
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Geçmiş yıllarda televizyon programlarında pişen yemekler gibi faktörler ya da geleneksel lezzetler arama trendlerini şekillendiriyordu. Örneğin geçen yılın en çok aranan tarifi irmmik helvası, 2018'in en çok aranan tarifi ise sirondu.
Bu yıl ise en çok arananlarda ekmek çeşitlerinin ve hamur işlerinin hakimiyeti dikkat çekti. Sadece Türkiye'de değil dünyada da geçerli olan bu trendin tek istisnası sosyal medya kaynaklı bir arama. İşte ayrıntılar...
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Türkiye'de bu yıl en çok aranan 10'uncu tarif kalburabastı oldu. Geleneksel tatlılarımızdan kalburabastı geçtiğimiz yıllarda da arama listelerinde üst sıralarda yer alıyordu.
Türkiye trendlerinin ilk sırasını da tahmin edilebileceği üzere ekmek aldı. Özellikle herkesin evde ekmek yapmaya başladığı mart ve nisan aylarında güzel bir ekmek tarifi arayanlar aşağıdaki tarifi sıkça denedi.
Altıncı sırayı mayalı ekmek tarifi aldı. Türkiye'de kutu maya dediğimiz hızlı kabaran mayayla yapılan ekmekler dünyada da birçok kişini pandemi dönemindeki kurtarıcısı oldu.
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Dünyada beşinci sırada çok tanıdık bir lezzet bizi karşıladı: Lahmacun! Sadece bizim için değil küresel anlamda bir sevgi nesnesi olan lahmacunu milyonlarca insan evde yapabilmek için bol bol tarif aradı.
İkinci sırada ise tek başına ekmek kelimesi bulunuyor arama trendlerinde hem de Türkçe olarak. Bu listenin özeti diyebileceğimiz ekmek araması bu besin maddesinin hem bizdeki hem de tüm dünyadaki önemini bir kez daha kanıtlıyor.
Ve birinci sıra... Ne ekmek ne pizza ne de başka bir hamur işi; birinci sırada TikTok kahvesi diye de bilinen ve geçtiğimiz yaz dünyayı kasıp kavuran dalgona kahvesi tarifi var. Onu merak edenler de gelsin tarifimize...