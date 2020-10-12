Göğsünden kanadına tavukla yapabileceğiniz birbirinden nefis yemek tarifleri
Tavuk hem ekonomik hem de sağlıklı bir protein. Üstelik lezzeti çok baskın olmadığından hemen her tarifte hatta tatlıda bile kullanılabiliyor. Sizin için tavukla yapabileceğiniz çorbadan tatlıya birbirinden nefis yemek tarifleri hazırladık. İşte nefis tavuklu tarifler...
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Tavuk pirzola tarifi
Mangal denilince akla ilk gelenlerden biri pirzoladır. Dana ve kuzu pirzolaya daha ucuz bir alternatif olarak tavuk pirzola da gerek ızgarada gerek tavada çok lezzetli oluyor. Yanına hazırlayacağınız çıtır patates ve pilavla servis edebileceğiniz tavuk pirzola nasıl yapılır? Cevabı aşağıda…
Tavuk levengi, Azerbaycan mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri. İçi ceviz dolgulu tavuk dolması diyebileceğimiz tavuk levengi, her evde kolayca yapılabilecek bir yemek. Peki tavuk levenginin malzemeleri ve yapılış aşamaları nelerdir? İşte cevabı…
Tavuklu pilav, ev sofralarının da önemli yemeklerinden biri ama sokakta yenen o sıcacık tavuklu pilavın lezzetine de doyum olmaz. Lezzetinin sırrını ustaların asla açıklamadığı tavuklu pilavın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Baharatlarıyla adından söz ettiren Hint mutfağının sevilen yemeği tikka masalayı akşam yemeklerinizin yıldızı yapabilirsiniz. Yumuşacık tavuk ile lezzetli sosun buluştuğu bu yemeği yiyenler bir tabak daha isteyecek. Mutfağa nefis kokular yayacak tikka masala nasıl yapılır? İşte cevabı…
Havuç tam bir renk ve lezzet kaynağı olarak mutfaklarımızda önemli bir yere sahip. Çorbalara da çok yakışıyor hani… Bu tarifimizde havucu şehriyeli tavuk çorbasında kullanalım dedik, çok da güzel oldu. Siz de havuçlu tavuk çorbasını denemek isterseniz malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
Tavuk yağsız bir protein olduğundan ve çok kolay piştiğinden pratik ve sağlıklı yemekler arayanların favorilerinden. Güzel bir sosla birkaç saat marine ettiğiniz tavuk bonfileyi ızgara tavasında pişirip buharda sebzelerle servis ettiğinizde çok sağlıklı bir öğün elde edebilirsiniz. İşte malzemeleri ve tarifi...
Tavuk her evin mutfağında bulunan ve kullanım alanı oldukça geniş olan bir malzeme. Kendi lezzeti çok baskın olmadığından birçok başka malzemeyle de eşleşebiliyor. Bu tarifimizde tavuğun içinde biber ve pastırma, dışında ise susam var. Siz de bu enfes tavuk yemeğini mutfağınızda denemek isterseniz işte malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Şinitzel, Avusturya ve Almanya mutfaklarının en önemli ve en tanınmış yemeklerinin başında geliyor. Etin incecik açıldıktan sonra un, yumurta ve galeta ununa bulanması, ardından da bol yağda çıtır çıtır kızartılması sonucu elde edilen şinitzelin malzemeleri ve yapılışı aşağıda. Biz tarifimizde tavuk eti kullandık ama dana şinitzelin de ayrı bir lezzet deposu olduğunu belirtelim. Afiyet olsun…
İçinde incecik tavuk lifleriyle enfes bir tatlı olan tavuk göğsü Türk mutfağının en benzersiz tatlarından. Dünyada eşi benzeri olmayan tavuk göğsü tatlısının üzerine de tarçın serptiniz mi ortaya çıkan tada doyum olmuyor. Geleneksel lezzetleri sevenler için çok uygun olan gerçek tavuk göğsü tarifimizi mutlaka deneyin. Afiyet olsun!
Birbirinden farklı lezzetleri bir araya getirmeyi sevenler için muhteşem bir tarifle sizlerleyiz. Akşam yemekleriniz için hazırlayabileceğiniz bu yemeği tadanlar çok sevecek. Yanına lezzetli beyaz pilavla sunabileceğiniz kayısılı tavuk nasıl yapılır? Özel yemeklerinizin vazgeçilmezi olacak nefis kayısılı tavuk tarifi…
Antalya mutfağının en yaygın yemeklerinden biri tavuk güveci. Her evde bulunabilen malzemelerle kolayca yapılabilen Antalya usulü tavuk güveci siz de denemek isterseniz tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Tarifte patatesleri biz kızarttık ama siz dilerseniz kavrulmuş soğanlarla birlikte de güvece koyabilirsiniz. Şimdiden elinize sağlık…
Ballı zencefilli tavuk hem çok pratik hem de çok lezzetli bir tavuk yemeği. Çin mutfağına ait bir yemek olan ballı zencefilli tavuk, yemek pişirmeye vakit bulamadığınız günlerde de kurtarıcınız olacak. Çocukların da çok beğeneceği ballı zencefilli tavuk için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Kolay gelsin…
Keşkek, ilk bakışta biraz zahmetli görünebilir. Fakat, püf noktalarına dikkat edildiği zaman kolay gelecektir. Günümüzde düğün gibi özel günlerde tercih edilen bu yöresel lezzeti siz de evinizde deneyebilirsiniz. Peki, keşkek nasıl yapılır? Malzeme listesini ve yapılışını tarifimizde bulabilirsiniz.
Düğün çorbası genelde kuzu etiyle yapılır ama kuzuyu ağır buluyorsanız tavukla da enfes bir düğün çorbası yapabilirsiniz. Ekşili ve sarımsaklı bu çorbayı siz de evinizde kolayca yapabilir, hem ailenize hem de misafirlerinize farklı bir lezzet sunabilirsiniz. İşte nefis tavuklu düğün çorbası tarifimiz...
Balı, daha çok kahvaltılarda tercih ediyoruz. Ancak, enfes bir sos malzemesi olarak da yemeklerin lezzetine lezzet katıyor. Ballı sosla hazırlanıp fırına verilen tavuk kanatları da favorileriniz arasında girecek. Fakat, tavukların ballı sosun içinde bir süre marine olmasına dikkat edin. Ardından yemeğiniz kısa sürede hazır olacaktır. Siz de ballı kanata bir şans vermek isterseniz, malzeme listesi ve yapılışını aşağıda bulabilirsiniz.
Perdeli pilav ya da perde pilavı, Türk mutfağının en lezzetli ve sunumu en şık yemeklerinden biri. Dışı hamurla kaplı nefis bir tavuklu pilav olan perdeli pilav, biraz çabayla evde de kolayca yapılabilir. Sizin için MasterChef Türkiye jürisi Şef Somer Sivrioğlu’nun imzasını taşıyan bir perdeli pilav tarifimiz var. Denerseniz pişman olmazsınız. Kolay gelsin…
Çankırı mutfağı, birbirinden lezzetli yemekleriyle dikkat çekiyor. Et yemeklerinden tatlısına birbirinden güzel yemekleri bulunan Çankırı'nın kuru bamya yemeği de yiyenler tarafından çok seviliyor. Peki tavuk etli kuru bamya nasıl yapılır? İşte sofralarınızın yıldızı olacak tavuk etli bamya tarifi...
Kırmızı tavuk Antalya mutfağının özel lezzetlerinden biri. Sofralarımızdan eksik olmayan tavuğu bir de Antalya usulüyle denemelisiniz. Fesleğen ve salçanın renk kattığı yemeğe, patates doyuruculuk katıyor. Sıradan tavuğa ekstra lezzetlerin katıldığı kırmızı tavuk nasıl yapılır? Bir Antalyalı kadar iyi yapabilmeniz için kırmızı tavuk tarifi…
Sıradan tavuk yemeklerinden sıkılanlar için farklı bir o kadar da iştah kabartıcı bir önerimiz var: Otlu limonlu tavuk. Kuzu kulağı ve fesleğen otlarının aroması tavuk etiyle buluşuyor, karşı konulmaz bir lezzet ortaya çıkıyor. İşte, otlu limonlu tavuk için gerekli malzemeler ve yapılış aşamaları
Tavuklu tel şehriye çorbası, tavuklu çorbalarla şehriyeli çorbaların en iyi özelliklerini bir araya getiren enfes bir lezzet. Yapılışı da oldukça pratik olan bu çorbayı her evde bulunan birkaç temel malzemeyi kullanarak kolayca yapabilirsiniz. Sizin için tavuklu tel şehriye çorbasının tarifini ve malzemelerini aşağıda sıraladık. Denemek isteyen hemen buyursun. Afiyet olsun…
İftarda geleneksel bir lezzete şans vermeyi düşünür müsünüz? Eğer cevabınız 'evet' ise Muğla mutfağından ekşili tavuğu denemenizi öneririz. Ayrıca limon suyunun bu lezzete ayrı bir tat kattığını da belirtelim. Nefis mi nefis bir lezzet sizi bekliyor. Lafı fazla uzatmadan, haydi mutfağa! Karşınızda ekşili tavuk tarifi...
Beyaz prenses yemeği, adını ilk duyduğunuzda kulağınıza çok zor bir yemekmiş gibi gelebilir ama aslında sebzeli ve beşamel soslu bir tavuktan bahsediyoruz. Mantar, havuç, ıspanak ve baharatlarla lezzetlenen tavuğun muhteşem sunumu, “prenses” adının nereden geldiğini de açıklıyor aslında. Sizin için nefis beyaz prenses yemeğinin malzemelerini ve yapılışını aşağıda anlattık. Denemeye ne dersiniz?
Kapama sadece tavuktan değil av hayvanları ve kuzudan da hazırlanabilir. Balkanlarda oldukça yaygın olan kapama, başta Edirne ve Kırklareli olmak üzere Türkiye'de de Trakya mutfağında önemli bir yere sahiptir. En büyük özelliği pişirilirken içine ilave edilen karabiber olan kapama, yapılışı zahmetli gibi görünse de oldukça basit ve lezzetli bir yemektir. İşte yöresel lezzetleri sevenler için enfes kapama tarifi...
Arap mutfağının klasik yemeklerinden biridir tavuk fette… Özellikle Lübnan'da kahvaltıda tüketilen ve farklı şekillerde yapılabilen fette yemeği görünümüyle yoğurtlu kebabı andırıyor. Tarifi basit yapımı kolay fette yemeğinin nasıl yapıldığına gelin beraber bakalım…
Bu tavuk fırında ağır ağır pişiyor, çıtır çıtır lezzetine doyum olmuyor. Özel günlerde sofralarınızın baş köşesine yakışacak bir yemekten bahsediyoruz, evet. Görüntüsüyle de lezzetiyle de benzersiz olan fırında tavuğu, beyaz et sevenler ve ihtişamlı sofralar kurmak isteyenler mutlaka denemeli.
Osmanlı döneminden kalma eşsiz bir lezzet, hünkar beğendi. Közlenmiş patlıcan ve kuşbaşı doğranmış etlerin enfes buluşması. Genellikle kırmızı etle yapılır ama tavukla da enfes hünkar beğendiler yapabilirsiniz. Bugüne kadar denemediyseniz, leziz tavuklu hünkar beğendi tarifimiz denemek isteyenler için bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Özellikle çocukların severek tükettiği bir lezzet tavuk şinitzel. Bu tarifin içine bir de kaşar peynir dilimleri ekledik ve ortaya leziz, kaşar peynirli tavuk şinitzel çıktı. Bu çok lezzetli tavukları denemek isterseniz, kaşar peynirli tavuk şinitzel tarifimiz hemen aşağıda…
Fettucine alfredo, krema ve tavuk etiyle lezzetlendirilmiş bir tür makarna. Aslına bakılırsa fettucine makarnanın kesimine verilen ad. Kremalı ve tavuklu kısım ise alfredo sosu. Ancak alfredo sosu fettucine makarna ile çok uyumlu olduğundan genelde böyle birlikte anılıyorlar. Biz de nefis bir alfredo sosu hazırlayıp fettucine’yle servis edelim dedik. Tarifimize bir göz atmaz mısınız?
İç Anadolu'nun birçok şehrinde kış aylarında bolca tüketilen arabaşı çorbası Eskişehir mutfağının da en önemli lezzetleri arasında yer alıyor. Nişastalı hamuruyla, bol tavuklu çorbasıyla adeta çorbadan öte bir ritüel olan arabaşını evde yapmak çok zahmetli görünebilir ancak aslında birkaç basit püf noktası haricinde büyük bir zorluğu yok. Siz de bu çorbayı evinizde misafir etmek isterseniz işte tarifimiz...
Sıradan köfte yemeklerine alternatif arayanlar için yeni bir önerimiz var: Sarımsaklı tavuk köfte. Kırmızı et yerine tavuk etiyle yapabileceğiniz bu tarifi davet sofralarında da sunabilirsiniz. Peki, tavuk köfte nasıl yapılır? İşte sarımsaklı tavuk köfte tarifi...
Börek, kahvaltıdan akşam yemeğine, 5 çayından şölen sofralarına her yemeğe yakışır. Hele ki böyle tavuklu ve bol peynirli bir börekten söz ediyorsak... Lezzeti muhteşem olan bu böreği en özel günlerde yemek masanızda misafir etmek isteyeceksiniz ki haksız da değilsiniz. Mutlaka deneyin!
Kuskus aslında bir tür makarna ama görüntüsü ve pişirme yöntemi itibarıyla kuskusla yapılan yemekleri pilav kategorisine sokuyoruz genellikle. Kuskusla farklı lezzetler yaratmak isteyenler için bir öneri: Kuskuslu saray tava. Tavuğun ve kuskusun nefis bir beraberliği olan kuskuslu saray tavayı mutlaka denemelisiniz.
Tavuk yemekleri sıkışık zamanların kurtarıcılarının başında gelir. Kısa sürede pişen ve lezzetiyle herkesi memnun eden tavuk yemekleri repertuarınıza bir katkı yapmak isterseniz, kremalı sebzeli tavuğu bir denemelisiniz. Fırında piştiği için gayet de hafif olan bu yemeği misafirlerinize de gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz.
Dalyan köfte genellikle dana ya da kuzu kıymasıyla yapılan enfes bir yemek. Ancak kırmızı etten uzak duranlar ya da daha ekonomik bir seçenek arayanlar için tavuk kıyması da dalyan köfte yapmak için enfes bir alternatif olabilir. İşte muhteşem tavuklu dalyan köfte tarifi…
Çalışan insanların vazgeçilmez yemeklerinden biri olan tavuğu hep aynı tariflerle yemekten sıkılmadınız mı? “Evet” dediğinizi duyar gibiyiz. O halde gelsin sizin için farklı bir tavuk yemeği tarifi. Köri sosuyla harmanlanmış enfes tavukların tarifi, denemek isteyenler için bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Kısa sürede hazırlanabilecek enfes, doyurucu ve besleyici bir tarif arıyorsanız mantarlı sebzeli tavuk sote size çok uygun olabilir. Pilavla da makarnayla da çok güzel uyum sağlayan bu yemeği en zor beğenen misafirlerinize bile gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz.
Tavuk ve sebzenin bu muhteşem uyumu sofralarınıza harika bir lezzet katacak... Üstelik çok da hafif çünkü buharda pişiyor. Alüminyum folyoda ya da pişirme torbasında yapabileceğiniz bu yemek o kadar pratik ki haftada bir kez mutlaka yapmak isteyeceksiniz. İşte buharda pişmiş sebzeli tavuk tarifi...
Tavuk, birçok evin mutfağının en önemli malzemelerinden biri. Butunu ayrı, göğsünü ayrı, kanadını ayrı pişiyoruz. Peki bütün bu parçaları tek tek almak yerine bütün tavuk alıp evde kendiniz parçalamaya ve böylece daha ekonomik bir mutfak alışverişi ne dersiniz? “Ama çok zor değil mi? Nasıl yapacağız?” dediğinizi duyar gibiyiz. Sorularınızın cevabı burada. İşte bütün tavuğu bir profesyonel gibi kolayca parçalamanın yolları…
Donmuş tavuk nasıl çözülür? Tavuğu çözdürmek için en iyi 6 yöntem
İşten eve gelirken dolapta çıkardığınız tavuk olduğunu düşünürken eve geldiğinizde aslında tavuğu dondurucudan çıkarmadığınızı fark ettiniz. İşte o zaman ne yapacağınızı bilemiyorsanız biz sizin için 6 farklı tavuk çözme yöntemi derledik. Zamanla tüm bu yöntemlerin hepsini deneyip en iyi sonuç aldığınızı seçebilirsiniz. O zaman tavuk çözme yöntemlerine geçelim…