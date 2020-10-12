Göğsünden kanadına tavukla yapabileceğiniz birbirinden nefis yemek tarifleri

Tavuk nasıl açılır? Bütün tavuk nasıl parçalanır? Tavuk, birçok evin mutfağının en önemli malzemelerinden biri. Butunu ayrı, göğsünü ayrı, kanadını ayrı pişiyoruz. Peki bütün bu parçaları tek tek almak yerine bütün tavuk alıp evde kendiniz parçalamaya ve böylece daha ekonomik bir mutfak alışverişi ne dersiniz? “Ama çok zor değil mi? Nasıl yapacağız?” dediğinizi duyar gibiyiz. Sorularınızın cevabı burada. İşte bütün tavuğu bir profesyonel gibi kolayca parçalamanın yolları…