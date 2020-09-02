Glüten içermeyen malzemelerle yapabileceğiniz birbirinden nefis yemek tarifleri
Buğday, arpa gibi tahıllarda bulunan bir protein olan glüten, birçok kişide büyük sorunlara yol açan intoleransa ve çölyak hastalığına yol açabiliyor. Bu nedenle glüten sorunu olanların bazı gıda maddelerini kesinlikle tüketmemesi gerekiyor. Ancak bunu bir mahrumiyet olarak düşünmemek gerek çünkü glüten içermeyen besinlerle yapabileceğiniz çok sayıda lezzetli tarif var. Sizin için bu tariflerin bazılarını aşağıda sıraladık. Şimdiden afiyet olsun diyoruz...
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Glütensiz ekmek tarifi
Ekmek özellikle kahvaltı sofralarının olmazsa olmazlarından. Ancak özellikle glüten intoleransı ya da alerjisi olanlar için klasik ekmek tarifleri pek de işe yaramıyor. Bu nedenle sizin için nefis bir glütensiz ekmek tarifi hazırladık. Oldukça da pratik olan ekmeğimizi, glütenle problemi olmayanlar da zevkle yiyebilir. İşte tarifi…
Mantar mantısı, hamur işlerinden uzak durmaya çalışanların ve glüten tüketmeyenlerin favorisi olacak lezzetlerden. Kültür mantarlarını oyup içine kıymalı harç doldurduktan sonra fırında pişiriyor ve üzerine yoğurt gezdiriyorsunuz, hepsi bu! Bu çok pratik ve lezzetli yemeği siz de mutlaka deneyin. Afiyet olsun…
Hamsikoli, Karadeniz'in en sevilen iki lezzeti olan mısır ekmeği ile hamsiyi tek bir potada eriten, nefis bir hamur işi. İçindeki yeşillikler sayesinde lezzeti de katlanan hamsikoli özellikle Rize tarafında yapıldığında lezzetine doyum olmuyor. Sizin için günün her saati afiyetle yiyebileceğiniz nefis hamsikolinin malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda sıraladık. Mutlaka deneyin. Şimdiden elinize sağlık...
Patates, hamur kullanmadan pizza yapmanın yollarından biri ve belki de en doyurucu olanı! Üstelik glutensiz olduğu için gluten intoleransı olanlar ve çölyak hastaları da gönül rahatlığıyla tüketebiliyor. Bu tarifi denedikten sonra hamurlu pizzayı hiç aramayacaksınız.
Greçka ya da Türkçe adıyla karabuğday, Rusya mutfağında çok sık karşımıza çıkan bir tohum. Bol miktarda protein içeren yağsız ve glütensiz bu tohum, özellikle diyet yapanlar için çok uygun. Kısa sürede yapıp zevkle yiyebileceğiniz nefis greçka salatası tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun…
Makaron bir Fransız tatlısı. Kahvenin ya da çayın yanında farklı bir lezzet arayanların son dönemdeki en popüler seçimlerinden biri haline geldi. Çıtır çıtır kıvamıyla acıbadem kurabiyesine benzeyen makaron, renkli görüntüsüyle de akılları başlardan alıyor. Siz de bu havalı tatlıyı evinizde yapıp misafirlerinize ikram etmek isterseniz, tarifimize hemen bir göz atın.
Kızartılmış tavuklu ve karamelize soğanlı risotto tarifi
Tavuk deyip geçmeyin, ona sadece tavaya atıp kızartıp sofraya koyacağınız bir yiyecek gibi bakmaktan vazgeçin. Çünkü biraz hayal gücü biraz da farklı bakış açılarıyla tavukla mutfakta harikalar yaratmak mümkün. Sizin için bu kez tavuğu karamelize soğanla eşleyip risotto'da kullanmayı denedik. Çok da güzel oldu. Sizin de beğeneceğinizden eminiz...
Çok basit bir tarifle karşınızdayız. Hiçbir zahmeti olmayan ve oldukça da lezzetli bir tatlı tarifi: Çanakkale'ye özgü incir dolması. Tek yapmanız gereken incirlerin içini doldurup fırına vermek hepsi bu kadar. Kesinlikle denemelisiniz. Misafirleriniz de bayılacaktır.
Kısır öğlen ya da akşam yemeğinde, 5 çayında ya da gece karnımız acıkınca yiyebildiğimiz ve asla bıkmadığımız bir lezzet. Kısırı bulgur yerine kinoayla yapıp hem kalorisini düşürmeye hem de bu klasik tarifi biraz modernleştirmeye ne dersiniz?
Et sevenleri mutlu edecek bir tarifimiz var: Çökertme kebabı da denen Bodrum kebabı… Çıtır çıtır patateslerin etlerle birleşmesiyle oluşan ve yoğurtlu sosuyla tamamlanan harika bir yemek olan Bodrum kebabı herkesin denemesi gereken bir tarif…
Patatesi sevmeyenimiz yoktur. Zaten bakarsak mutfağımızdaki yemeklerin önemli bir kısmının malzemeleri arasında patates mutlaka yer alıyor. Biz de tam bunu düşünerek, öğle ya da akşam yemeği için pratik ve doyurucu bir tarif hazırladık. Kolay ve lezzetli patates oturtma tarifimizi aşağıda bulabilirsiniz…
Karabuğday olarak da bilinen greçka, özellikle Rus mutfağında çok önemli bir yeri olan protein deposu bir gıda. İsmi nedeniyle tahıl zannedilse de tahıl olmayan greçka yapısında glüten bulundurmadığı için glütensiz beslenenlerin favorilerinden. Karaciğer ve bağırsak dostu olan greçkayı tüketmenin en kolay yolu pilav yapmak. Klasik bulgur pilavına benzer şekilde yapabileceğiniz greçka pilavı tarifi aşağıda. Afiyet olsun!
Sıradan et kavurma tariflerinden sıkılanlar için Orta Doğu’nun en sevilen mezelerinden humus ve et kavurmayı bir araya getirdik. Baharatlarla harmanlanan et, nohut ve tahine limon suyu, sarımsak, tuz, kimyon, kırmızı biber ve zeytinyağı eklenerek yapılan humus yatağında sunuma hazırlanıyor. Humuslu et kavurma nasıl yapılır? İşte humuslu et kavurma tarifi
Somon çok kolay pişen, bol yağlı ve çok lezzetli bir balık. Hele yanında ıspanak da olunca hem tadına hem de sağlığına doyum olmuyor. Doyurucu ve besleyici ıspanak yatağında somon tarifimizi siz de mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun şimdiden…
Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden şeftali tatlılara da çok yakışıyor. Şeftaliyle tart yapabilir, süslü tatlılarınıza sos hazırlayabilir ya da sadece şeker kullanarak nefis bir şeftali tatlısı yapabilirsiniz. Hazırlaması 5 dakika süren şeftali tatlısının malzemeleri ve yapım aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Sonbahar aylarında sofraları süsleyen bal kabağı, yemeğiyle, çorbasıyla, çeşit çeşit sofraya lezzet katıyor ancak bizim gönüllerimizin sultanı geleneksel bir bal kabağı tatlısıdır elbette. Mevsiminde kabaklarla yapabileceğiniz nefis bal kabağı tatlısının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Servis için üzerine ceviz ya da Hindistan cevizi serpmeyi de unutmayın sakın! Afiyet olsun…
İlkbaharın habercilerinden taze bakla, yaz geldi mi taneleniyor ve yerini iç baklaya bırakıyor. İç baklanın da zeytinyağlı yemeğine asla doyum olmuyor. Sıcak günlerde ağzınıza layık, besleyici, protein deposu bir yemek ararsanız zeytinyağlı iç bakla yemeğini mutlaka denemelisiniz. Şimdiden elinize sağlık diyor tarifimize geçiyoruz…
Kabak yaz aylarında sofralarımızın vazgeçilmez sebzelerinden. Birçok farklı şekilde tüketilebilen kabağın en sevileni de kabak yemeği olsa gerek. İçine biraz da pirinç eklendiğinde çok daha doyurucu hale gelen pirinçli kabak yaz aylarında zeytinyağlılardan vazgeçemeyenler için birebir. Şimdiden afiyet olsun diyor ve tarifimize geçiyoruz…
Siyah pirinç, Asya mutfağında sık sık kullanılıyor. Çeşitli malzemelerle hazırlanan siyah pirinç salatası da hem çok doyurucu hem de çok besleyici. Hazırlaması da çok pratik. Kısa sürede yapıp masaya koyabilirsiniz. Besin değeri oldukça yüksek olan siyah pirinci bir de böyle deneyin. Tek ihtiyacınız olan aşağıda yazdığımız tarifimiz... Şimdiden afiyet olsun...
Son dönemin favori malzemelerinden kinoa, pizza tabanı yapmak için de çok uygun. Üstelik kalorisi de düşük olduğundan kinoalı pizza tabanı diyet yapanlar için de çok uygun. Pizzanızın üzerini dilediğiniz malzemelerle süsleyebilirsiniz. İşte oldukça pratik ve lezzetli kinoalı pizza tabanı tarifi...
Midye dolma en sevilen ve en Türkiye’ye özgü sokak lezzetlerinin başında geliyor. Türkiye’de midye dolması çok meşhur birçok mekan ve satıcı var. Ancak siz dışarıda yediğiniz midyelere güvenemiyorsanız bu lezzeti evinizde de yapabilir gönül rahatlığıyla, zevkle tüketebilirsiniz. İşte evde midye dolma yapılışı…