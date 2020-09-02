Lezizz Menüler Haber Giriş: 02 Eylül 2020 - 12:27 | 02 Eylül 2020 - 12:27

Glüten içermeyen malzemelerle yapabileceğiniz birbirinden nefis yemek tarifleri

Buğday, arpa gibi tahıllarda bulunan bir protein olan glüten, birçok kişide büyük sorunlara yol açan intoleransa ve çölyak hastalığına yol açabiliyor. Bu nedenle glüten sorunu olanların bazı gıda maddelerini kesinlikle tüketmemesi gerekiyor. Ancak bunu bir mahrumiyet olarak düşünmemek gerek çünkü glüten içermeyen besinlerle yapabileceğiniz çok sayıda lezzetli tarif var. Sizin için bu tariflerin bazılarını aşağıda sıraladık. Şimdiden afiyet olsun diyoruz...