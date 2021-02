Giden yemeden dönmüyor! Görüntüsü aynı kebap gibi ama...

Fish and Chips İngiltere denince ilk akla gelen lezzetlerden biri olan fish and chips, iki kültürün birleşimiyle ortaya çıkmış. Ada'ya, kızarmış balığın Portekiz ve İspanya üzerinden, kızarmış patatesin ise Fransa ya da Belçika'dan geldiği biliniyor. İngilizler 1800'lerde bu ikisini birlikte servis etmeyi akıl etmiş. Geçmişte gazete kağıdı üzerinde servis edilen fish and chips bugün de nostaljik olsun diye gazete kağıdı görünümlü yağlı kağıtta satılıyor.