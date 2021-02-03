Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Alamy, Ingimage, iStock, Instagram
Haber Giriş: 03 Şubat 2021 - 09:39 |
Giden yemeden dönmüyor! Görüntüsü aynı kebap gibi ama...
Dünyanın dört bir yanından mutlaka tadılması gereken sokak lezzetlerini sizin için derledik. İşte ucuz fakat bir o kadar da ağız sulandıran sokak lezzetleri…
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Çok seyahat edenler bilirler ki gittiğiniz yerde en lezzetli yemeklerin adresi her zaman 5 yıldızlı oteller ya da Michelin yıldızlı restoranlar değildir.
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Sokak köşelerinde de birkaç kuruşa çok nefis yemekler tadabilir, aynı zamanda yerel halkın tecrübelerini de paylaşabilirsiniz.
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Örneğin Türkiye’de bol limonlu bir midye dolmanın, bir ıslak hamburgerin, tantuninin ya da kokorecin yerini ne tutabilir? Peki bu benzersiz lezzetlerin en güzelleri nerede yenir? Tabii ki sokakta…
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Tıpkı bizim bu meşhur yemeklerimiz gibi gibi dünyanın farklı köşelerinin de mutlaka tadına bakılması gereken enfes sokak lezzetleri bulunuyor.
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Dünyanın dört bir yanından mutlaka tadılması gereken sokak lezzetlerini sizin için derledik. İşte ucuz fakat bir o kadar da ağız sulandıran sokak lezzetleri…
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Takoyaki
Takoyaki Japonya sokaklarında karşımıza çıkan bir lezzet. Top şeklindeki hamurların içine ahtapot ve sebze parçaları yerleştiriliyor. Ardından da üzerine mayonez ve takoyaki sosu gezdiriliyor. Bir atımlık lokmalar halindeki bu sokak lezzeti, Japonya’da yaz aylarında düzenlenen festivallerin vazgeçilmezi.
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Roti sai mai
Tayland sokaklarında karşınıza çıkacak roti sai mai için yapışkan bir hamur sacın üzerinde pişirilerek kağıt inceliğinde bir krep elde ediliyor. Bu krepin içine çeşitli renklerde pamuk şekerler sarılarak dürüm yapılıyor. Tatlı sevenler kesinlikle kaçırmasın.
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Cong you bing
Çin’in ünlü sokak lezzeti ise içinde yeşil soğan parçaları bulunan bu pofuduk bazlamalar. Un, taze soğan ve sıvıyağla yapılan ve cong you bing denilen bu bazlamaların dışı çıtır çıtır içleri ise yumuşacık oluyor.
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Murtabak
Singapur sokaklarının güzeli murtabak için elle açılan incecik bir yufkanın arasına baharatlı ve etli bir iç koyuluyor. Gözleme şeklinde katlanan murtabak ardından yumurtaya bulanıyor ve kızgın sacın üzerinde pişiriliyor. Yanında köri ile servis edilen murtabak’a bir nevi kıymalı gözleme demek mümkün.
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Vada pav
Hindistan burgeri diye de bilinen vada pav vejetaryenlerin rüyalarına girebilir. Vada pav için bir patates köftesi yağda kızartılıyor ve yumuşak bir ekmeğin arasına yerleştiriliyor. Üzerine de yeşil chutney sosu gezdiriliyor.
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Aloo chaat
Güney Asya'nın genelinde oldukça popüler olan ama özllikle Pakistan ve Kuzey Hindistan'da çok sevilen aloo chaat, haşlandıktan sonra kızartılan patateslerden oluşuyor. Baharat ve chutney sosuyla servis edilen aloo chaat, atıştırmak, yan yemek ya da hafif bir öğün olarak tüketilebiliyor.
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Luqaimat
Dubai sokaklarında karşımıza çıkan bu tatlı aslında bize çok tanıdık. Kendisine lokmanın Ortadoğulu kuzeni de diyebiliriz. Tıpkı lokma tatlısı gibi luqaimat için de top şeklindeki hamurlar yağda kızartılıyor. Ancak lokma tatlısından farklı olarak luqaimat’ın üzerine hurmadan elde edilen bir şurup gezdiriliyor.
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Chuan
Chuan da Çin'de karşımıza çıkan bir kebap çeşidi desek yanlış olmaz. Çin'de yaşayan Uygur Türklerinin mutfağına ait bu yemek ülke genelinde çok seviliyor. Kuşbaşı et karabiber, kimyon tohumları pul biber ya da susamla lezzetlendirildikten sonra şişe geçiriliyor ve ızgarada ya da derin yağda pişiriliyor.
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Künefe
Yine çok tanıdık bir lezzet: Künefe. Ortadoğu’nun birçok ülkesinde karşınıza çıkabilecek künefe buralarda bizdekinden farklı olarak gül suyuyla lezzetlendirilmiş bir şerbetle tatlandırılıyor. Ayrıca künefe dilimleri ekmeğin ya da tatlı bir krepin arasına sarılarak yeniyor.
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Trdelnik
Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan sokaklarının vazgeçilmezlerinden olan trdelnik, farklı isimlerle de anılabiliyor ancak yapılışı aynı. Bir nevi kek hamurundan yapılan külah şeklindeki bu tatlı demir çubukların üzerinde pişiriliyor. Ardından içindeki boşluğa yumuşak bir dondurma ya da fındık ezmesi dolduruluyor üzerine de tarçınlı şeker serpiliyor.
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Bunny Chow
Güney Afrika’nın bu ünlü sokak lezzeti tavşan çorbası anlamına gelen adının aksine tavşanla yapılmıyor. İçi çıkarılan küp şeklindeki bir ekmeğin içine doldurulan köriden ibaret olan bunny chow’un adının nereden geldiğine dair ise çok sayıda teori bulunuyor.
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Anticucho
Peru'nun sokak lezzeti anticucho, kuşbaşı doğranmış dana yüreğinin ahşap şişlere dizilmesiyle yapılan bir tür kebap. Etler şişe dizilmeden önce sirke, sarımsak, kimyon, biber gibi malzemelerle hazırlanan bir sosta marine ediliyor. Zaman zaman şişlere biber, soğan, mantar ve havuç da ekleniyor.
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Bara
Trinidad ve Tobago’nun sokak lezzeti bara için yağda pişirilmiş iki hamur parçasının arasına körili bir nohut yemeği koyuluyor. Bütün malzemeler bir araya geldiğinde ekşi, tatlı ve tuzlu lezzetlerin mükemmel bir kombinasyonu ortaya çıkıyor.
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Arepa
Dünyanın birçok yerinde görebileceğiniz arepa, Venezuela’nın çok sevilen bir sokak lezzeti. Mısır unu ile yapılan arepa’lar ya eriyen peynirle yeniyor ya da arasına doldurulan malzemelerle sandviçe dönüşüyor. Arepa’nın kökeni konusunda Venezuela ve Kolombiya arasında bir rekabet bulunuyor.
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Elote
Meksika’nın en meşhur sokak lezzetlerinden biri olan elote, restoranlarda da bulunabiliyor. Közde pişmiş mısırın üzerine mayonez ve ekşi krema sürülüyor ardından da kırmızı biber, sarımsak ve cotija peynirine bulanıyor. Elote’yi isterseniz koçanıyla isterseniz de tanelenmiş olarak tüketebilirsiniz.
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Taco
Çatal bıçak gerektirmediği için sokaklarda kolayca yenebilen Meksika lezzeti taco, mısır ya da buğday hamurundan elde edilmiş bir tortillanın içine eklenen dana eti, tavuk, deniz ürünleri, sebze ve peynirle yapılıyor. Üzerine ise avokado, acı biber, kişniş, guacamole, marul, soğan, salsa sosu gibi çeşit çeşit malzemeler ekleniyor.
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Quesa taco
Meksika’ya yakınlığı nedeniyle taco konusunda çok zengin olan Kaliforniya’da yeni trend quesa taco yani peynirli taco’lar. Klasik bir taco’ya ek olarak peynir ve tel tel et parçalarıyla lezzeti daha da artan quesa taco Los Angeles’ın çeşitli yerlerinde bulunan yemek kamyonlarında satılıyor.
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Beignet
Beignet, özellikle New Orleans’da kahvaltılarda yenen bir tatlı atıştırmalık. Kare şeklindeki hamur parçaları yağda kızartılıyor ve üzerine pudra şekeri serpiliyor. Beignet’nin sıcak sıcak yenmesi makbul. New Orleans’taki bir beignet’ci o kadar meşhur ki burada günde 1000 kadar beignet satıyor.
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Tostada
Meksika sokaklarında karşınıza çıkabilecek tostada’nın dışındaki tortilla ekmeği, çıtır çıtır olana kadar pişiriliyor. İçine konan malzemelerin ise sınırı yok. Bu malzemeler et, avokado sosu ya da peynir olabileceği gibi balık ya da karides gibi deniz ürünleri de olabiliyor.
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Asinan
Endonezya'ya ait bu sokak lezzeti tuzlu ya da sirkeli suda turşu haline getirilmiş sebzeler ve meyvelerden yapılıyor. Kelime anlamı "tuzlu yiyecek" olan asinan'ın betawi ve bogor şeklinde iki çeşidi bulunuyor. Betawi sebzelerle, bogor ise meyvelerle yapılan çeşidi. İkisi de yer fıstığıyla birlikte servis ediliyor.
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Souvlaki
Komşumuz Yunanistan’ın şiş kebabı souvlaki de tadı bizim için oldukça tanıdık sokak lezzetlerinden. Tavukla ya da kuzu etiyle yapılabilen souvlaki için etler şişlere sebzelerle birlikte diziliyor ve ardından ızgarada pişiriliyor. Ardından da pide ekmeğiyle birlikte servis ediliyor.
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Baget sandviç
Fransa sokaklarında her köşe başında görebileceğiniz bu sandviçler adı üzerinde baget ekmeklere yapılıyor. Ekmeğin arasına ne koydurduğunuz ise tamamen sizin zevkinize kalmış. Fransızlar genellikle sadece peynirli yeseler de siz dilediğiniz malzemeyle sandviç yaptırabilirsiniz.
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Nasi goreng
Endonezya sokaklarında karşılaşacağınız nasi goreng’in kelime anlamı kızarmış pirinç. Bu yemeğin içinde pirincin yanı sıra soğan, sarımsak, demirhindi, soya sosu ve kırmızı biber gibi lezzet verici malzemeler bulunuyor. Hatta daha fazla aroma için nasi goreng’e yumurta, tavuk, karides gibi proteinler de eklenebiliyor.
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Banana cue
Filipinler'in sevilen lezzeti olan banana cue, ülkede yemeklerde çok sık kullanılan saba muzlarıyla yapılıyor. Muzlar derin yağda kızartılıp karamelize esmer şekere batırıldıktan sonra bambu çubuklara saplanarak servis ediliyor.
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Pani câ mèusa
İtalya'nın Palermo şehrine ait olan bu lezzet ise kelime anlamı "dalaklı ekmek" olan bir tür sandviç. Dana akciğeri ve dalağı önce güzelce haşlanıyor, ardından kuyrukyağı ile kızartılıyor ve yumuşacık ekmeklerin arasında servis ediliyor. Caciocavallo ya da ricotta peyniriyle servis edildiğinde "maritatu" yani evli, peynirsiz servis edildiğinde ise "schettu" ya da bekar olarak adlandırılıyor.
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Banh mi
Vietnam'ın Fransa işgali altında olduğu dönemde ortaya çıkan bu lezzet için baget ekmeğinin arasına et, tavuk, domates sosunda pişmiş sardalye balığı gibi malzemeler ekleniyor. Bu etlere salatalık, kişniş, havuç ve turp gibi sebzeler ve acı sos ya da mayonez gibi lezzet vericiler ekleniyor.
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Beguni
Bangladeş'in ünlü sokak lezzeti aslında bildiğimiz kızarmış patlıcandan başka bir şey değil. Bir tür hamura kaplanan patlıcanlar bol yağda kızartılıyor. Beguni bir sokak lezzeti olmasının yanı sıra Bangladeşli Müslümanların ramazan sofralarında da yer alıyor.
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Bungeo-ppang
Güney Kore'de kış mevsiminde sokaklarda görebileceğiniz balık şeklindeki bu hamur işlerinin içleri tatlandırılmış kırmızı fasulye püresiyle dolu. Balık şeklindeki özel kalıplarda pişirilen bungeo-ppang, zaman zaman pasta kreması, çikolata hatta pizza malzemeleriyle dolu olabiliyor.
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Calzone
İtalya'nın sevilen sokak lezzeti ise Napoli'de icat edilmiş bir tür pizza olan calzone. Dışı hamur içi malzeme olacak şekilde D biçiminde katlanan kapalı pizza calzone, peynir, şarküteri ürünleri hatta yumurta ve patatesle dolduruluyor. Büyük boyları da olan calzone sokakta kolay yensin diye küçük ölçülerde yapılıyor.
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Chapli kebabı
Chapli, Pakistan'ın Peşaver şehrine ait bir tür köfte. Dana ya da kuzu kıymasına buğday çiçekleri, yumurta, soğan, domates, zencefil kişniş, yeşil biber, garam masala ve kırmızı toz biber gibi malzemeler ekleniyor. Köfte şekli verilen kıyma ızgarada ya da yağda pişiriliyor. Kebap naan ekmeği, pilav, ya da sandviç ekmeği ve chutney, salata ya da yoğurtla servis ediliyor.
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Krep
Fransa'nın Bröton bölgesinden doğup bütün dünyaya yayılmış bir lezzet olan krep, temelde tatlı ve tuzlu olmak üzere iki çeşit halinde yapılıyor. Tatlı krepler çikolata kreması, pasta kreması, reçel ya da meyve dilimleriyle, tuzlu krepler ise peynir, yumurta, enginar, ratatouille, mantar ve çeşitli etlerle servis ediliyor.
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Currywurst
Almanya'nın en sevilen sokak lezzeti için sosisler önce buharda pişiriliyor ardından kızartılıyor. Dilimlendikten sonra baharatlı bir çeşit ketçap ve köri tozuyla servis edilen currywurst'a, bazen kızarmış patates de eşlik ediyor. Almanya'nın her yerinde karşımıza çıkan currywurst yöreden yöreye değişiklik gösterebiliyor.
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Doubles
Trinidad ve Tobago'da yapılan bu sandviç benzeri sokak lezzeti için bara ismi verilen ince hamurların arasına nohutlu köri ekleniyor. Güney Asya mutfağının sevilen bir lezzeti olan doubles, demirhindi, biber sosu, salatalık ya da mango gibi soslarla servis ediliyor.
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Fish and Chips
İngiltere denince ilk akla gelen lezzetlerden biri olan fish and chips, iki kültürün birleşimiyle ortaya çıkmış. Ada'ya, kızarmış balığın Portekiz ve İspanya üzerinden, kızarmış patatesin ise Fransa ya da Belçika'dan geldiği biliniyor. İngilizler 1800'lerde bu ikisini birlikte servis etmeyi akıl etmiş. Geçmişte gazete kağıdı üzerinde servis edilen fish and chips bugün de nostaljik olsun diye gazete kağıdı görünümlü yağlı kağıtta satılıyor.
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Focaccia
Ülkemizde de son dönemde popüler olan focaccia, zeytinyağlı, tuzlu ve mayalı bir hamurdan elde edilen bir tür yassı ekmek. Bizim dilimizdeki "poğaça" kelimesiyle aynı kökten gelen focaccia'nın üzerine çoğunlukla çeşitli kokulu otlar ya da peynir soğan gibi malzemeler ekleniyor.
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Gelato
Yakından tanıdığımız bir diğer İtalyan lezzeti de bir çeşit dondurma olan gelato. İtalyan yasalarına göre yüzde 3,5 oranında tereyağı eklenerek yapılan gelato, yemişler, meyveler ve diğer malzemelerle lezzetlendiriliyor.
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Hot Dog
Amerikalıların ünlü sosisli sandviçiyle ülkenin her yerinde karşılaşabilirsiniz. Izgarada ya da suda pişirilen sosislerin asıl olayı üzerine ketçap, hardal, turşu, soğan, coleslaw, peynir, acı biber gibi birçok malzeme yiyenin talebine göre eklenebiliyor. Hot dog ABD'de bölgeden bölgeye ufak değişiklikler gösteriyor.
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Haçapuri
Gürcistan'ın haçapurisi de bir tür yumurtalı peynirli pide olan haçapuri. Mayalı hamur ve Gürcistan'a özel sulguni peyniriyle yapılan haçapuri, sadece Gürcistan'da değil Ermenistan, Rusya gibi birçok eski Sovyet ülkesinde de çok popüler.
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Tanghulu
Tanghulu da Çin'de çok sevilen bir sokak lezzeti. Tanghulu için bambu şişlere takılmış meyveler genelde şeker şurubuna, bazen de çikolata ya da susama bulanıyor. Tanghulu içinde meyve olarak muz, üzüm, mandalina, çilek, ananas gibi birçok çeşit olabiliyor.
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Khaoniao Mamuang
Popüler bir Tayland tatlısı olan khaoniao mamuang, yapışkan pirinç ve mangoyla yapılıyor. Kamboçya, Laos ve Vietnam gibi ülkelerde de oldukça popüler olan khaoniao mamuang tuz ve şeker eklenmiş Hindistan cevizi sütüyle yapılıyor. Özellikle nisan ve mayıs aylarında yani mango mevsiminde çok popüler bir lezzet.
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Naan
Güney ve Orta Asya'nın ve Hindistan'ın sevilen ekmeği naan, un, su ve sadeyağ ile yapılıyor ve tandır fırınında pişiyor. Sıcak sıcak yeneni makbul olan naan, özellikle köri gibi sulu yemeklere banıp yemek için kullanılıyor.
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Obwarzanek Krakowski
Polonya'nın Krakov şehrine ait bir tür simit olan obwarzanek krakowski için hamurlar haşlandıktan sonra susam, haşhaş tohumu ve tuza batırıldıktan sonra fırında pişiriliyor.
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Pommes frites
Kızarmış patatesi, Fransa ve Belçika arasında uzun yıllardır ilk kimin icat ettiği konusunda çatışmaya yol açsa da Belçikalıların bu işi bildiği ortada. İki kez kızartılan ve sıcak sıcakken kağıt külahlarda servis edilen pommes frites'e çeşitli soslar da ekleniyor.
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Poutine
Kanada’nın milli yemeği olarak görülen poutine, aslında ülkenin Fransız Kanadası diye bilinen Quebec bölgesine ait. Kızarmış patatesin üzerine süt kesiği parçaları serpiliyor ardından da bol miktarda et suyu sosu gezdiriliyor. Büyük fast food zincirlerinin bile menülerine ekledikleri poutine'i lüks restoranlarda da foie gras, trüf, havyar gibi iddialı soslar eşliğinde görebilirsiniz.
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Ramen
Tüm dünyada hızlı yemek meraklılarının favorilerinden olan ramen, aslında bir Japon sokak lezzeti ancak birçok kaynak bu lezzetin kökeninin Çin olduğunu söylüyor. Japonya'da her bölgenin farklı bir ramen tarifi var ama genellikle et ya da balık suyundaki noodle'lar, soya sosu ya da miso'yla servis ediliyor. Üzerine haşlanmış yumurta, et dilimleri, ördek, yeşil soğan, kuru deniz yosunu gibi malzemeler ekleniyor.
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Hoeori Gamja
Hoeri gamja için bütün bir patates spiral şeklinde kesilip bol yağda kızartılıyor. Ardından patateslerin dışı peynir, bal ya da soğan gibi soslarla kaplanıyor. Bu haliyle bile oldukça lezzetli olan hoeri gamja zaman zaman sosislerin dışına sarılarak da tüketilebiliyor.
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Şavarma
Canımız dönerin Ortadoğu'daki adı olan shawarma, bölgenin genelinde çok sevilen bir lezzet. İncecik döner dilimleri dürüm ya da pide arasında ya da tabakta servis ediliyor. Shawarma'ya humus, tahin ya da amba adı verilen bir tür mango turşusu, salatalık, domates ve tabule ya da fattuş salatası eşlik ediyor.
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Chou Doufu
Kelime anlamı kokulu tofu olan chou doufu, Çin, Hong Kong, Tayvan gibi ülkelerde çok sevilen bir sokak lezzeti. Adı üzerinde kokusu biraz kötü olan bu yiyecek, mayalandırılmış sütte bazen aylarca bekletilmiş tofu ile yapılıyor. Dışı çıtır çıtır içi ise yumuşak olan chou doufu, soğuk ya da buharda pişmiş halde de yenebiliyor ancak en popüler formu kızartılmış olanı.