Gerçekten inanılmaz! Bütün şehrin elektriğini böyle üretiyorlar

Dünyanın peynir başkenti diyebileceğimiz yerlerden biri ABD’nin Wisconsin eyaleti. Ülkede üretilen peynirlerin yüzde 25’inden fazlası, artizan peynirlerin ise yarısından fazlası Wisconsin’de üretiliyor. ABD Peynir Şampiyonası’nda ödüllerin yarıdan fazlası hep Wisconsin’li üreticilere gidiyor. Wisconsin için peynir o kadar önemli ki Haziran 1935 ile Mart 1937 arasında eyalette geçerli olan bir yasa, restoranların her yemeğin yanında mutlaka peynir ve tereyağı servis etmesini gerektiriyormuş.